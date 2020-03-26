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Formula E / Son dakika

Londra'daki FE lokasyonu geçici hastane olarak kullanılıyor

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Londra'daki FE lokasyonu geçici hastane olarak kullanılıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
26 Mar 2020 05:54

Formula E sezon finaline ev sahipliği yapması planlanan London ExCeL Centre, yeni tip coronavirüs salgını sebebiyle geçici bir hastaneye dönüştürüldü.

An itibariyle London Docklands'de bulunan 70.000 kişi kapasiteli gösteri merkezi, serinin Birleşik Krallık bölgesinde geri dönmesi ile beraber 25-26 Temmuz hafta sonunda yapılacak olan FE'nin çifte yarış sezon finaline ev sahipliği yapacak. 

COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler ile FE yarışının yapılacağı lokasyon, iki hafta sonra 4.000 yatak kapasiteli bir hastane olarak kullanılmaya başlanacak. 

Hükûmetin yaptığı günlük basın açıklamasında Sağlık Bakanı Matt Hancock şunları söyledi: "Gelecek hafta itibariyle Londra'da bulunan ExCeL Centre'da yeni bir hastane açacağız, geçici bir hastane."

"Ordu ve NHS (Ulusal Sağlık Servisi) klinisyenlerinin yardımları ile desteğe ihtiyacı olan herkesi alabilecek kapasitemizin olduğundan emin olacağız."

Formula E sözcülerinden biri ise şunları söyledi: "Formula E, İngiliz hükûmetinin COVID-19 pandemisine karşı aldıkları ulusal önlemler dahilinde ExCeL Center yönetiminin, NHS ve Savunma Bakanlığı ile yaptıkları konuşmaları desteklemektedir."

"Daha önce de farkında olduğumuz gibi, ExCeL Centre en üst düzey tesislere sahip ve Formula E, gerekli durumlarda elinden gelen yardımı onlara bildireceğini belirtmektedir."

FE Coronavirüs salgını sebebiyle Şubat ayında Sanya E-Prix'ini iptal etmişti ve yarışı erteleyen ilk uluslararası yarış serisi olmuştu. 

Daha sonra yapılan açıklamalarda ise Roma yarışı ve ilk yarışını yapmayı planlayan Jakarta E-Prix de ertelenmişti. 

FE en son yaptığı açıklamasında ise 2019-20 sezonunu, salgın sebebiyle iki aylığına askıya almıştı. Böylece Paris yarışı ve ilk kez yapılması planlanan Güney Kore'deki Seul yarışı da ertelendi. 

Şampiyonanın tanıttığı yeni bayrak sistemi sayesinde FE yönetimi, kalan yarışların yapılma durumunu göz önüne alıyor. 

Mart ve Nisan'da yapılan tüm yarışlar kırmızı bayrak altına alınırken Mayıs'ta yapılacak yarışlar sarı bayrak altında gösterildi - bu da yarışma ihtimalinin belirli bir miktarda olduğu anlamına geliyor. 

Haziran ve Temmuz'da yapılacak yarışlar ise yeşil bayrak altında tanımlandı, böylece Berlin, New York ve Londra'da yapılacak yarışların plan çerçevesinde ilerlemesi bekleniyor. 

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Roma E-prix

Roma E-prix

3 Nis - 4 Nis
Son sonuçlar Puan Durumu

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