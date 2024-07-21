Londra E-Prix: Wehrlein, 2024 Formula E Şampiyonu oldu
2024 Formula E Şampiyonası'nın Londra'da gerçekleştirilen ikinci yarışını, Oliver Rowland kazandı. Ancak Sürücüler Sıralaması'ndaki puan avantajı sayesinde Pascal Wehrlein, 2024 Formula E Şampiyonu oldu.
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
2024 Formula E Şampiyonası'nın Londra'da düzenlediği son yarışı, Oliver Rowland kazandı. Ancak puan avantajı sayesinde 2024 Formula E Şampiyonası'nın şampiyonu Pascal Wehrlein oldu.
2024 Formula E sezonun Londra'daki son yarışını , ilk turlarda Nick Cassidy lider götürüyordu. Ancak Nick Cassidy, lastik patlatarak şampiyon olma şansını kaçırdı.
Pascal Wehrlein ikinci, Evans ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.
The TAG Heuer Porsche Formula E Team trophy delegate sprays champagne on Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Yarış Raporu:
34 turluk final yarışı, 5 kırmızı ışığı yanıp sönmesiyle başladı. Cassidy'i iyi bir kalkış yaptı ve liderliğini korumayı sürdürdü.
2. turda Buemi, Dennis'i sıkıştırdı ve iki pilot temas yaşadı. Bu nedenle, güvenlik aracı devreye girdi.
4. turda yarış yeniden başlatıldı. Evans takım arkadaşı Cassidy'i baskı altına aldı. Cassidy atak modunu almak için viraja geldiği sırada, Evans onu geçmeye çalıştı. Ancak Cassidy, bu durumu farkederek Evans'ın geçmesine izin vermedi.
6. turda Wehrlein, Günther'i geride bırakarak üçüncü sırayı aldı.
7. turda sarı bayraklar sallandı. Bunun nedeni, McLaren sürücüsü Sam Bird'ün, Maserati sürücüsü Daruvala ile temas ederek bariyerlere girmesiydi. Bu sebeple ikinci kez güvenlik aracı piste çıktı. Maserati sürücüsü ise yaşadığı bu temasdan dolayı aracının arka kanadı koptu.
9. turda bir kez daha yarışta yeşil bayrakların sallanmasıyla yarış başladı. Nick Cassidy atak modunu alarak lider kalmayı başardı.
15. turda Nick Cassidy yeniden atak modunu alarak, Wehrlein'ın arkasında yarışa devam etti. Mitch Evans da zirveye yükseldi.
20. turda ikinci sırada olan Pascal Wehrlein ve Mitch Evans temas etti. Evans önde kalmaya devam etti.
25. turda Da Costa, Vergne ve Günther'in arasında kaldı. Günther de, da Costa'dan altıncı sırayı aldı.
27. turda Da Costa dışında herkes atak modunu aldı.
29. turda Maximilian Günther ile temas eden Nick Cassidy, lastik patlatarak şampiyon olma şansını kaçırdı.
30. turda Rowland 8 sıra kazanarak liderliğe yükseldi.
31. turda atak modunu alan Pascal Wehrlein, Rowland'ı geçmek istedi, ancak Mitch Evans ikisini de geçerek liderliğe yükseldi.
33. turda Mitch Evans atak modunu aldı, ancak atak modu aktive edemedi. Bu durumdan yararlanan Rowland yeniden liderliğe yükseldi. Wehrlein da atak modunu almayı başardı.
34. turda Nick Cassidy yarışı bıraktı. Wehrlein, Rowland'ı baskı altına almaya devam etti.
Güvenlik aracının çıkmasından dolayı yarışa 3 tur eklendi.
Son tura geldiğimizde Rowland, Londra'daki son yarışı kazanan isim oldu. Wehrlein ikinci, Evans ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Puan
|Yarış dışı
|1
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|37
|
54'30.572
|25
|2
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|37
|
+1.055
54'31.627
|1.055
|18
|3
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|37
|
+3.782
54'34.354
|2.727
|15
|4
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|37
|
+4.004
54'34.576
|0.222
|12
|5
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|37
|
+4.362
54'34.934
|0.358
|10
|6
|J. Vergne DS Penske
|25
|37
|
+4.805
54'35.377
|0.443
|8
|7
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|37
|
+5.202
54'35.774
|0.397
|6
|8
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|37
|
+5.582
54'36.154
|0.380
|4
|9
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|37
|
+6.104
54'36.676
|0.522
|2
|10
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|37
|
+6.667
54'37.239
|0.563
|1
|11
|J. Hughes McLaren
|5
|37
|
+7.107
54'37.679
|0.440
|12
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|37
|
+7.579
54'38.151
|0.472
|13
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|37
|
+8.076
54'38.648
|0.497
|14
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|37
|
+9.478
54'40.050
|1.402
|15
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|37
|
+19.185
54'49.757
|9.707
|16
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|37
|
+43.480
55'14.052
|24.295
|dnf
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|33
|
+4 Laps
50'15.324
|4 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|28
|
+9 Laps
41'54.893
|5 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|8
|
+29 Laps
15'02.998
|20 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|S. Bird McLaren
|8
|6
|
+31 Laps
11'01.280
|2 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|1
|
+36 Laps
1'27.311
|5 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|1
|
+36 Laps
1'27.487
|0.176
|Yarış dışı
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