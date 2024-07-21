Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
Formula E Londra ePrix II

Londra E-Prix: Wehrlein, 2024 Formula E Şampiyonu oldu

2024 Formula E Şampiyonası'nın Londra'da gerçekleştirilen ikinci yarışını, Oliver Rowland kazandı. Ancak Sürücüler Sıralaması'ndaki puan avantajı sayesinde Pascal Wehrlein, 2024 Formula E Şampiyonu oldu.

Rümeysa Öztürk
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

2024 Formula E Şampiyonası'nın Londra'da düzenlediği son yarışı, Oliver Rowland kazandı. Ancak puan avantajı sayesinde 2024 Formula E Şampiyonası'nın şampiyonu Pascal Wehrlein oldu.

2024 Formula E sezonun Londra'daki son yarışını , ilk turlarda Nick Cassidy lider götürüyordu. Ancak Nick Cassidy, lastik patlatarak şampiyon olma şansını kaçırdı. 

Pascal Wehrlein ikinci, Evans ise üçüncü sırada yarışı tamamladı. 

The TAG Heuer Porsche Formula E Team trophy delegate sprays champagne on Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position

The TAG Heuer Porsche Formula E Team trophy delegate sprays champagne on Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yarış Raporu:

34 turluk final yarışı, 5 kırmızı ışığı yanıp sönmesiyle başladı. Cassidy'i iyi bir kalkış yaptı ve liderliğini korumayı sürdürdü. 

2. turda Buemi, Dennis'i sıkıştırdı ve iki pilot temas yaşadı. Bu nedenle, güvenlik aracı devreye girdi. 

4. turda yarış yeniden başlatıldı. Evans takım arkadaşı Cassidy'i baskı altına aldı. Cassidy atak modunu almak için viraja geldiği sırada, Evans onu geçmeye çalıştı. Ancak Cassidy, bu durumu farkederek Evans'ın geçmesine izin vermedi. 

6. turda Wehrlein, Günther'i geride bırakarak üçüncü sırayı aldı. 

7. turda sarı bayraklar sallandı. Bunun nedeni, McLaren sürücüsü Sam Bird'ün, Maserati sürücüsü Daruvala ile temas ederek bariyerlere girmesiydi. Bu sebeple ikinci kez güvenlik aracı piste çıktı. Maserati sürücüsü ise yaşadığı bu temasdan dolayı aracının arka kanadı koptu. 

9. turda bir kez daha yarışta yeşil bayrakların sallanmasıyla yarış başladı. Nick Cassidy atak modunu alarak lider kalmayı başardı. 

15. turda Nick Cassidy yeniden atak modunu alarak, Wehrlein'ın arkasında yarışa devam etti. Mitch Evans da zirveye yükseldi. 

20. turda ikinci sırada olan Pascal Wehrlein ve Mitch Evans temas etti. Evans önde kalmaya devam etti.

25. turda Da Costa, Vergne ve Günther'in arasında kaldı. Günther de, da Costa'dan altıncı sırayı aldı.

27. turda Da Costa dışında herkes atak modunu aldı. 

29. turda Maximilian Günther ile temas eden Nick Cassidy, lastik patlatarak şampiyon olma şansını kaçırdı. 

30. turda Rowland 8 sıra kazanarak liderliğe yükseldi. 

31. turda atak modunu alan Pascal Wehrlein, Rowland'ı geçmek istedi, ancak Mitch Evans ikisini de geçerek liderliğe yükseldi. 

33. turda Mitch Evans atak modunu aldı, ancak atak modu aktive edemedi. Bu durumdan yararlanan Rowland yeniden liderliğe yükseldi. Wehrlein da atak modunu almayı başardı. 

34. turda Nick Cassidy yarışı bıraktı. Wehrlein, Rowland'ı baskı altına almaya devam etti.  

Güvenlik aracının çıkmasından dolayı yarışa 3 tur eklendi. 

Son tura geldiğimizde Rowland, Londra'daki son yarışı kazanan isim oldu. Wehrlein ikinci, Evans ise üçüncü sırada yarışı tamamladı. 

Yarışın sonucu: 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 37

54'30.572

     25  
2 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 37

+1.055

54'31.627

 1.055   18  
3 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 37

+3.782

54'34.354

 2.727   15  
4 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 37

+4.004

54'34.576

 0.222   12  
5 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 37

+4.362

54'34.934

 0.358   10  
6 France J. Vergne DS Penske 25 37

+4.805

54'35.377

 0.443   8  
7 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 37

+5.202

54'35.774

 0.397   6  
8 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 37

+5.582

54'36.154

 0.380   4  
9 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 37

+6.104

54'36.676

 0.522   2  
10 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 37

+6.667

54'37.239

 0.563   1  
11 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 37

+7.107

54'37.679

 0.440      
12 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 37

+7.579

54'38.151

 0.472      
13 France N. Nato Andretti Formula E 17 37

+8.076

54'38.648

 0.497      
14 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 37

+9.478

54'40.050

 1.402      
15 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 37

+19.185

54'49.757

 9.707      
16 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 37

+43.480

55'14.052

 24.295      
dnf New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 33

+4 Laps

50'15.324

 4 Laps     Yarış dışı
dnf Germany M. Gunther Maserati Racing 7 28

+9 Laps

41'54.893

 5 Laps     Yarış dışı
dnf India J. Daruvala Maserati Racing 18 8

+29 Laps

15'02.998

 20 Laps     Yarış dışı
dnf United Kingdom S. Bird McLaren 8 6

+31 Laps

11'01.280

 2 Laps     Yarış dışı
dnf United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 1

+36 Laps

1'27.311

 5 Laps     Yarış dışı
dnf Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 1

+36 Laps

1'27.487

 0.176     Yarış dışı
Tüm sonuçları görüntüle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Londra E-Prix: Cassidy pole pozisyonunu kazandı!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Oscar Piastri

Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Oscar Piastri

Formula 1
Macaristan GP
Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Oscar Piastri
F2 Macaristan ana yarış:Antonelli iyi bir stratejiyle yarışı kazandı

F2 Macaristan ana yarış:Antonelli iyi bir stratejiyle yarışı kazandı

FIA F2
Hungaroring
F2 Macaristan ana yarış:Antonelli iyi bir stratejiyle yarışı kazandı
F3 Macaristan ana yarış: Tsolov rahatça kazandı, van Hoepen ikinci

F3 Macaristan ana yarış: Tsolov rahatça kazandı, van Hoepen ikinci

FIA F3
Macaristan
F3 Macaristan ana yarış: Tsolov rahatça kazandı, van Hoepen ikinci

Son Haberler

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

F1 Formula 1
Macaristan GP
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

MGP MotoGP
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye