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Formula E / Londra E-prix / Son dakika

Londra E-Prix, tarih ve lokasyon değişikliğine açık

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Londra E-Prix, tarih ve lokasyon değişikliğine açık
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
16 Nis 2020 08:25

Formula E CEO'su Jamie Reigle, serinin Londra'da yapılacak sezon finalinin tarihinin ve lokasyonu olan ExCeL Centre'ın değiştirilebileceğini söyledi.

FE takvimine dört sene sonra geri dönen Londra E-Prix, 25-26 Temmuz'da iki yarışlık sezon finaline ExCeL Centre'da ev sahipliği yapacaktı. Ancak yarışın yapılacağı alan, koronavirüs pandemisinden etkilenen hastalara hizmet veren 4.000 yatak kapasiteli bir sahra hastanesine döndürüldü. 

FE Espor serisinin açıklandığı online basın toplantısında konuşan Reigle, ExCeL Centre yönetimi ile düzenli bir iletişim halinde olduğunu söyledi.

Reigle şunları söyledi: "ExCeL yönetimi ile düzenli bir iletişim halindeyiz. Onlar çok değerli ortaklarımız ve onlarla uzun vadeli bir ilişkimiz var."

"ExCeL'de yarış yapmak üzerine karşılıklı bir isteğimiz var. Sadece bu sene için değil, bir sonraki beş sene için de."

"Bizce alan çok güzel bir alan - hem dış kısmı, hem içerisi, özellikle padokun kapalı alanda olacak olması süper. Onların bir sahra hastanesi olacağını duyduğumuzda bu fikirlerini destekledik."

Ancak Reigle, FE'nin - eğer yarış ExCeL'de yapılacaksa - yarış tarihini erteleme veya alanı değiştirme üzerine planlamada bulunduklarını söyledi.

"Takvim açısından, Temmuz'dan itibaren boş olan yarışların duruma bakıyoruz ve boş yerleri araştırıyoruz."

"Buna ExCeL'e uyan farklı tarihler ve Birleşik Krallık'ta bulunan başka alanlar da dahil."

"Daha fazla bilgi veremem, ancak sizin de bildiğiniz gibi, bu konu hakkında çok açık fikirli olmaya çalışıyoruz çünkü sezon bitmeden piste çıkmak istiyoruz."

Reigle'ın yaptığı bu açıklamalar, 11 Temmuz'da yapılması planlanan New York yarışı üzerinde de şüphelerin oluşmasına sebep oldu, çünkü yarışın yapılacağı alanda - aynı Londra'da olduğu gibi - bir sahra hastanesi bulunmakta. 

COVID-19 krizi sebebiyle FE sezonu, iki aylık bir araya girmiş durumda ve sezonun 21 Haziran'da Berlin E-Prix ile başlaması planlanıyor.

Reigle yarışın planlandığı gibi yapılacağını belirtti, ancak durum hakkında değişiklik yapılabileceğini de söyledi.

"An itibariyle Berlin yarışı planlanana göre yapılacak." diyen Reigle ekledi: "Durum değişmeye devam ediyor. Önümüzdeki iki hafta içinde durum ile ilgili daha net bir bilgi alacağız."

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Seri Formula E
Etkinlik Londra E-prix
Editör Matt Kew

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