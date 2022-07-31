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Formula E / Londra ePrix II Antrenman raporu

Londra E-Prix: Son antrenmanın en hızlısı Cassidy oldu

Virgin Racing sürücüsü Nick Cassidy, Londra'da gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Londra E-Prix: Son antrenmanın en hızlısı Cassidy oldu
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Londra'daki ikinci Formula E yarışı öncesinde 30 dakikalık antrenman seansı gerçekleştirildi ve sürücüler, sıralama turları öncesinde ritim yakalamaya çalıştılar.

İlk dakikalarının ardından liderlik 1:14.271'lik derecesiyle Mercedes'in Hollandalı pilotu Nyck de Vries'a geçti.

Bu tur son 15 dakikaya kadar zirvede kalırken, sonrasında ilk sıraya Venturi sürücüsü Edoardo Mortara yükseldi.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam ederken, son sözcü 1:12.933 yapan Nick Cassidy söyledi ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Antonio Felix da Costa'nın 0.039 saniye geride ikinci olduğu seansta, Robin Frijns 0.093 saniye geride üçüncü, Sergio Sette Camara ise 0.097 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Dennis tamamlarken, İngiliz sürücüsü Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Mortara, Oliver Rowland ve Lucas di Grassi takip etti.

Bu 10 isim sadece 0.238 saniye içerisinde  dizildi.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yoktu ancak Edoardo Mortara başta olmak üzere pistin çeşitli noktalarında spin atan isimler vardı.

Londra E-Prix - antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 19 1'12.933    
2 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 17 1'12.972 0.039 0.039
3 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'13.026 0.093 0.054
4 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 20 1'13.030 0.097 0.004
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'13.092 0.159 0.062
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'13.121 0.188 0.029
7 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 16 1'13.126 0.193 0.005
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 17 1'13.140 0.207 0.014
9 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 20 1'13.151 0.218 0.011
10 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 20 1'13.171 0.238 0.020
11 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 21 1'13.195 0.262 0.024
12 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 16 1'13.202 0.269 0.007
13 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 19 1'13.202 0.269 0.000
14 Germany Maximilian Gunther France DAMS 19 1'13.284 0.351 0.082
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 18 1'13.334 0.401 0.050
16 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 19 1'13.419 0.486 0.085
17 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 16 1'13.420 0.487 0.001
18 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 20 1'13.507 0.574 0.087
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 19 1'13.692 0.759 0.185
20 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 18 1'13.884 0.951 0.192
21 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 18 1'13.939 1.006 0.055
22 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'14.011 1.078 0.072
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