Londra E-Prix: Son antrenmanın en hızlısı Cassidy oldu
Virgin Racing sürücüsü Nick Cassidy, Londra'da gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Londra'daki ikinci Formula E yarışı öncesinde 30 dakikalık antrenman seansı gerçekleştirildi ve sürücüler, sıralama turları öncesinde ritim yakalamaya çalıştılar.
İlk dakikalarının ardından liderlik 1:14.271'lik derecesiyle Mercedes'in Hollandalı pilotu Nyck de Vries'a geçti.
Bu tur son 15 dakikaya kadar zirvede kalırken, sonrasında ilk sıraya Venturi sürücüsü Edoardo Mortara yükseldi.
Son bölümde dereceler gelişmeye devam ederken, son sözcü 1:12.933 yapan Nick Cassidy söyledi ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Antonio Felix da Costa'nın 0.039 saniye geride ikinci olduğu seansta, Robin Frijns 0.093 saniye geride üçüncü, Sergio Sette Camara ise 0.097 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi Dennis tamamlarken, İngiliz sürücüsü Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Mortara, Oliver Rowland ve Lucas di Grassi takip etti.
Bu 10 isim sadece 0.238 saniye içerisinde dizildi.
Seans içerisinde herhangi bir kaza yoktu ancak Edoardo Mortara başta olmak üzere pistin çeşitli noktalarında spin atan isimler vardı.
Londra E-Prix - antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|19
|1'12.933
|2
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|17
|1'12.972
|0.039
|0.039
|3
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|17
|1'13.026
|0.093
|0.054
|4
|Sergio SetteCamara
|Dragon Racing
|20
|1'13.030
|0.097
|0.004
|5
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|18
|1'13.092
|0.159
|0.062
|6
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|20
|1'13.121
|0.188
|0.029
|7
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|16
|1'13.126
|0.193
|0.005
|8
|Edoardo Mortara
|Venturi
|17
|1'13.140
|0.207
|0.014
|9
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|20
|1'13.151
|0.218
|0.011
|10
|Lucas di Grassi
|Venturi
|20
|1'13.171
|0.238
|0.020
|11
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|21
|1'13.195
|0.262
|0.024
|12
|Nyck deVries
|Mercedes
|16
|1'13.202
|0.269
|0.007
|13
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|19
|1'13.202
|0.269
|0.000
|14
|Maximilian Gunther
|DAMS
|19
|1'13.284
|0.351
|0.082
|15
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|18
|1'13.334
|0.401
|0.050
|16
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|19
|1'13.419
|0.486
|0.085
|17
|Oliver Askew
|Andretti Autosport
|16
|1'13.420
|0.487
|0.001
|18
|Antonio Giovinazzi
|Dragon Racing
|20
|1'13.507
|0.574
|0.087
|19
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|19
|1'13.692
|0.759
|0.185
|20
|Alexander Sims
|Mahindra Racing
|18
|1'13.884
|0.951
|0.192
|21
|Sébastien Buemi
|DAMS
|18
|1'13.939
|1.006
|0.055
|22
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|20
|1'14.011
|1.078
|0.072
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