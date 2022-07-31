Londra E-Prix: Pole pozisyonu Dennis'in, Giovinazzi üçüncü oldu!

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Londra'da gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde bu sabah sıralama turları yapıldı ve yine çok keyifli bir mücadele vardı.

A Grubu'nda 11 sürücü, ilk dörde girmek için kıyasıya bir rekabete girdiler. Jake Dennis 1:13.279'luk turuyla bu bölümü lider tamamladı ve çeyrek finale kalan ilk isim oldu.

Kendisiyle birlikte Antonio Felix da Costa, Nyck de Vries ve Oliver Askew da çeyrek finale kalırken, bu dörtlü sadece 0.194 saniye içerisinde dizildi.

Bu bölümün hayla kırıklığı hiç şüphesiz yedinci sırada yer alan Stoffel Vandoorne oldu. Şampiyona liderinin iki sıra ardında, ana rakibi Edoardo Mortara yer aldı.

B Grubu'nda ise Lucas di Grassi 1:13.006 yapmasının ardından Antonio Giovinazzi'nin 0.321 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Giovinazzi sürpriz şekilde çeyrek ikinci olup çeyrek finale kalırken, Nick Cassidy üçüncü, Sebastien Buemi ise dördüncü oldu.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Dennis 1:12.649'luk harika bir tur çıkardı ve Buemi'yi mağlup edip, yarı finale kaldı.

Antonio Felix da Costa, Cassidy'i 0.490 saniye ile mağlup ederken, Giovinazzi de De Vries'ı 0.063 saniye ile geçti.

Yarı finale kalan son isim, hata yapan Askew'u geride bırakan Di Grassi'ydi.

Yarı finalde Dennis, Da Costa ile karşılaştı ve 1:12.649'luk turuyla bir kez daha 1:13'ün altına inip, 0.379 saniye farkla finale kaldı.

Di Grassi ise Giovinazzi'yi 0.321 saniye ile geride bırakınca, finalin adı Dennis-Di Grassi oldu.

Dennis son bölümde 1:12.535'lik harika bir tur çıkarırken, Di Grassi hata yaptı ve 1 saniye yavaş kaldı. Böylelikle pole pozisyonu Dennis'e giderken, Di Grassi ikinci oldu.

Giovinazzi, bu yılki en iyi sıralama turlarını geçirmesinin ardından üçüncü olurken, Da Costa dördüncü, De Vries beşinci ve Buemi altıncı oldu.

İlk onu Cassidy, Askew, Günther ve Vergne tamamladı.

Vandoorne yarışa 13. sıradan başlama hakkı elde ederken, Mortara 17. sıradan başlayacak.

Yarış gridi: