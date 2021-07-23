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Formula E / Londra E-Prix I Antrenman raporu

Londra E-Prix 1. antrenman: İlk 5'in 0.1sn içinde yer aldığı seansta Vergne lider

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Londra E-Prix'si öncesi ExCel Centre'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Jean-Eric Vergne ilk sırada tamamlarken; ilk 5 pilot 0.1 saniyenin içinde yer aldı.

Londra E-Prix 1. antrenman: İlk 5'in 0.1sn içinde yer aldığı seansta Vergne lider

Normal hafta sonu formatında bu hafta sonu özelinde değişikliğe gidildi ve daha uzun olan ilk antrenman seansı, shakedown'un sonrasına alınarak Cuma günü gerçekleştirdi. 

İlk antrenman seansıyla birlikte pilotlar, dünyanın kapalı alan içinden geçen ilk pistinde ilk defa turladılar.

Son 2 sektöre, büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar getirilmesi pilotların enerjilerini geri kazanmalarını fazlasıyla kolaylaştıracaktı.

Normalde, FE pilotlarının bir yarışta finişi görebilmek için harcadıkları enerjinin %30-%35 kadarını  geri kazanmaları gerekiyor. Takımlar tarafından açıklanan ilk verilerde ise Londra'daki pistin yapısı gereği pilotların enerjilerini %5 kadar daha az geri kazanması gerekeceği görülüyordu. Bu yüzden FIA, bu hafta sonu özelinde total enerji seviyesini 4kWh kadar düşürdü. 

Normalde sıralamaların sürekli değiştiği bu sezonda, nadir bir şekilde bu seansın sıralaması rekabetçilik seviyesine göre oluştu ve ilk 5, 0.1sn içinde yer aldı. 

45 dakikalık seansta, çifte şampiyon Vergne 1:21.650 saniyelik turuyla ilk sırayı aldı. Bu tur Vergne'i Envision Virgin Racing pilotu Robin Frijns'in 0.004sn önüne taşımaya yetti. 

Bu sezon henüz yarış kazanamayan Hollandalı pilot, sondan bir önceki çifte yarış öncesinde şampiyonada 3. sırada yer alıyor. 

Şampiyona lideri Sam Bird, bu yakın seansta ilk 3'ü tamamlayan isim oldu. Bird, Frijns'ın sadece 0.034sn arkasında kaldı.  

Son şampiyon Antonio Felix da Costa iki Jaguar pilotunu ayırarak, 4. sırayı almayı başardı. Beşinci sırada yer alan Mitch Evans'ın en iyi turu ise Vergne'den 0.096sn daha yavaştı.  

Alex Lynn, antrenman seansının ikinci bölümünde liderdi ancak takımlar sıralama turları simülasyonlarına geçince Lynn 6. sıraya geriledi. 

Son 3 hafta sonunda da büyük hayal kırıklıkları yaşayan Stoffel Vandoorne, geçtiğimiz haftalara kıyasla pozitif bir seansı geride bıraktı ve 7. oldu.

Puebla'da diskalifiye edilmesinin ardından galibiyeti elinden kaçıran Pascal Wehrlein, iki Mercedes aracının arasında 8. sırada yer aldı. Nyck de Vries ve Sergio Sette Camara ise ilk 10'u tamamladılar. 

New York'ta şampiyona liderliğini kaybeden Edoardo Mortatara, Jake Dennis ve Andre Lotterer'in önünde 11. oldu. 

Normalde tümsekli pistlerde hızlı olan Audi, bugün biraz daha sakin göründü. Rene Rast, Norman Nato'nun arkasında 15. olabildi. Joel Eriksson ise diğer Audi pilotu Lucas di Grassi'nin önünde 16. olmayı başardı.

New York'ta güçlü bir hafta sonu geçiren Nick Cassidy ise seansı 20. sırada tamamlayabildi.

Nissan e.dams yavaş bir seansı arkasında bıraktı. Oliver Rowland 19. olabilirken; sene boyunca tempo eksikliği yaşayan 2015-16 şampiyonu Sebastien Buemi, Vergne'ün 0.995sn arkasında kaldı ve 23. oldu.

Seans sonucu:

Sıra   Numara  Pilot  Araç  Süre  Fark
25 Jean-Éric Vergne DS 1:21.650sn  
4 Robin Frijns Audi 1:21.654sn +0.004sn
10 Sam Bird Jaguar 1:21.688sn +0.038sn
13 A.F.da Costa DS 1:21.715sn +0.065sn
20 Mitch Evans Jaguar 1:21.746sn +0.096sn
94 Alex Lynn Mahindra 1:21.794sn +0.144sn
5 S.Vandoorne Mercedes 1:21.815sn +0.165sn
99 Pascal Wehrlein Porsche 1:21.937sn +0.287sn
17 Nyck de Vries Mercedes 1:21.958sn +0.308sn
10  7 S.Sette Câmara Penske 1:22.038sn +0.388sn
11  48 Edoardo Mortara Mercedes 1:22.045sn +0.395sn
12  27 Jake Dennis BMW 1:22.054sn +0.404sn
13  36 André Lotterer Porsche 1:22.143sn +0.493sn
14  71 Norman Nato Mercedes 1:22.227sn +0.577sn
15  33 René Rast Audi 1:22.296sn +0.646sn
16  6 Joel Eriksson Penske 1:22.301sn +0.651sn
17  11 Lucas di Grassi Audi 1:22.342sn +0.692sn
18  28 Max Guenther BMW 1:22.429sn +0.779sn
19  22 Oliver Rowland Nissan 1:22.449sn +0.799sn
20  37 Nick Cassidy Audi 1:22.457sn +0.807sn
21  29 Alexander Sims Mahindra 1:22.556sn +0.906sn
22  88 Tom Blomqvist NIO 1:22.628sn +0.978sn
23  23 Sébastien Buemi Nissan 1:22.645sn +0.995sn
24  8 Oliver Turvey NIO 1:22.763sn +1.113sn

 

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