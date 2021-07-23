Londra E-Prix 1. antrenman: İlk 5'in 0.1sn içinde yer aldığı seansta Vergne lider
Londra E-Prix'si öncesi ExCel Centre'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Jean-Eric Vergne ilk sırada tamamlarken; ilk 5 pilot 0.1 saniyenin içinde yer aldı.
Normal hafta sonu formatında bu hafta sonu özelinde değişikliğe gidildi ve daha uzun olan ilk antrenman seansı, shakedown'un sonrasına alınarak Cuma günü gerçekleştirdi.
İlk antrenman seansıyla birlikte pilotlar, dünyanın kapalı alan içinden geçen ilk pistinde ilk defa turladılar.
Son 2 sektöre, büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar getirilmesi pilotların enerjilerini geri kazanmalarını fazlasıyla kolaylaştıracaktı.
Normalde, FE pilotlarının bir yarışta finişi görebilmek için harcadıkları enerjinin %30-%35 kadarını geri kazanmaları gerekiyor. Takımlar tarafından açıklanan ilk verilerde ise Londra'daki pistin yapısı gereği pilotların enerjilerini %5 kadar daha az geri kazanması gerekeceği görülüyordu. Bu yüzden FIA, bu hafta sonu özelinde total enerji seviyesini 4kWh kadar düşürdü.
Normalde sıralamaların sürekli değiştiği bu sezonda, nadir bir şekilde bu seansın sıralaması rekabetçilik seviyesine göre oluştu ve ilk 5, 0.1sn içinde yer aldı.
45 dakikalık seansta, çifte şampiyon Vergne 1:21.650 saniyelik turuyla ilk sırayı aldı. Bu tur Vergne'i Envision Virgin Racing pilotu Robin Frijns'in 0.004sn önüne taşımaya yetti.
Bu sezon henüz yarış kazanamayan Hollandalı pilot, sondan bir önceki çifte yarış öncesinde şampiyonada 3. sırada yer alıyor.
Şampiyona lideri Sam Bird, bu yakın seansta ilk 3'ü tamamlayan isim oldu. Bird, Frijns'ın sadece 0.034sn arkasında kaldı.
Son şampiyon Antonio Felix da Costa iki Jaguar pilotunu ayırarak, 4. sırayı almayı başardı. Beşinci sırada yer alan Mitch Evans'ın en iyi turu ise Vergne'den 0.096sn daha yavaştı.
Alex Lynn, antrenman seansının ikinci bölümünde liderdi ancak takımlar sıralama turları simülasyonlarına geçince Lynn 6. sıraya geriledi.
Son 3 hafta sonunda da büyük hayal kırıklıkları yaşayan Stoffel Vandoorne, geçtiğimiz haftalara kıyasla pozitif bir seansı geride bıraktı ve 7. oldu.
Puebla'da diskalifiye edilmesinin ardından galibiyeti elinden kaçıran Pascal Wehrlein, iki Mercedes aracının arasında 8. sırada yer aldı. Nyck de Vries ve Sergio Sette Camara ise ilk 10'u tamamladılar.
New York'ta şampiyona liderliğini kaybeden Edoardo Mortatara, Jake Dennis ve Andre Lotterer'in önünde 11. oldu.
Normalde tümsekli pistlerde hızlı olan Audi, bugün biraz daha sakin göründü. Rene Rast, Norman Nato'nun arkasında 15. olabildi. Joel Eriksson ise diğer Audi pilotu Lucas di Grassi'nin önünde 16. olmayı başardı.
New York'ta güçlü bir hafta sonu geçiren Nick Cassidy ise seansı 20. sırada tamamlayabildi.
Nissan e.dams yavaş bir seansı arkasında bıraktı. Oliver Rowland 19. olabilirken; sene boyunca tempo eksikliği yaşayan 2015-16 şampiyonu Sebastien Buemi, Vergne'ün 0.995sn arkasında kaldı ve 23. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Numara
|Pilot
|Araç
|Süre
|Fark
|1
|25
|Jean-Éric Vergne
|DS
|1:21.650sn
|2
|4
|Robin Frijns
|Audi
|1:21.654sn
|+0.004sn
|3
|10
|Sam Bird
|Jaguar
|1:21.688sn
|+0.038sn
|4
|13
|A.F.da Costa
|DS
|1:21.715sn
|+0.065sn
|5
|20
|Mitch Evans
|Jaguar
|1:21.746sn
|+0.096sn
|6
|94
|Alex Lynn
|Mahindra
|1:21.794sn
|+0.144sn
|7
|5
|S.Vandoorne
|Mercedes
|1:21.815sn
|+0.165sn
|8
|99
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|1:21.937sn
|+0.287sn
|9
|17
|Nyck de Vries
|Mercedes
|1:21.958sn
|+0.308sn
|10
|7
|S.Sette Câmara
|Penske
|1:22.038sn
|+0.388sn
|11
|48
|Edoardo Mortara
|Mercedes
|1:22.045sn
|+0.395sn
|12
|27
|Jake Dennis
|BMW
|1:22.054sn
|+0.404sn
|13
|36
|André Lotterer
|Porsche
|1:22.143sn
|+0.493sn
|14
|71
|Norman Nato
|Mercedes
|1:22.227sn
|+0.577sn
|15
|33
|René Rast
|Audi
|1:22.296sn
|+0.646sn
|16
|6
|Joel Eriksson
|Penske
|1:22.301sn
|+0.651sn
|17
|11
|Lucas di Grassi
|Audi
|1:22.342sn
|+0.692sn
|18
|28
|Max Guenther
|BMW
|1:22.429sn
|+0.779sn
|19
|22
|Oliver Rowland
|Nissan
|1:22.449sn
|+0.799sn
|20
|37
|Nick Cassidy
|Audi
|1:22.457sn
|+0.807sn
|21
|29
|Alexander Sims
|Mahindra
|1:22.556sn
|+0.906sn
|22
|88
|Tom Blomqvist
|NIO
|1:22.628sn
|+0.978sn
|23
|23
|Sébastien Buemi
|Nissan
|1:22.645sn
|+0.995sn
|24
|8
|Oliver Turvey
|NIO
|1:22.763sn
|+1.113sn