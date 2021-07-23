Londra E-Prix 1. antrenman: İlk 5'in 0.1sn içinde yer aldığı seansta Vergne lider

Normal hafta sonu formatında bu hafta sonu özelinde değişikliğe gidildi ve daha uzun olan ilk antrenman seansı, shakedown'un sonrasına alınarak Cuma günü gerçekleştirdi.

İlk antrenman seansıyla birlikte pilotlar, dünyanın kapalı alan içinden geçen ilk pistinde ilk defa turladılar.

Son 2 sektöre, büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar getirilmesi pilotların enerjilerini geri kazanmalarını fazlasıyla kolaylaştıracaktı.

Normalde, FE pilotlarının bir yarışta finişi görebilmek için harcadıkları enerjinin %30-%35 kadarını geri kazanmaları gerekiyor. Takımlar tarafından açıklanan ilk verilerde ise Londra'daki pistin yapısı gereği pilotların enerjilerini %5 kadar daha az geri kazanması gerekeceği görülüyordu. Bu yüzden FIA, bu hafta sonu özelinde total enerji seviyesini 4kWh kadar düşürdü.

Normalde sıralamaların sürekli değiştiği bu sezonda, nadir bir şekilde bu seansın sıralaması rekabetçilik seviyesine göre oluştu ve ilk 5, 0.1sn içinde yer aldı.

45 dakikalık seansta, çifte şampiyon Vergne 1:21.650 saniyelik turuyla ilk sırayı aldı. Bu tur Vergne'i Envision Virgin Racing pilotu Robin Frijns'in 0.004sn önüne taşımaya yetti.

Bu sezon henüz yarış kazanamayan Hollandalı pilot, sondan bir önceki çifte yarış öncesinde şampiyonada 3. sırada yer alıyor.

Şampiyona lideri Sam Bird, bu yakın seansta ilk 3'ü tamamlayan isim oldu. Bird, Frijns'ın sadece 0.034sn arkasında kaldı.

Son şampiyon Antonio Felix da Costa iki Jaguar pilotunu ayırarak, 4. sırayı almayı başardı. Beşinci sırada yer alan Mitch Evans'ın en iyi turu ise Vergne'den 0.096sn daha yavaştı.

Alex Lynn, antrenman seansının ikinci bölümünde liderdi ancak takımlar sıralama turları simülasyonlarına geçince Lynn 6. sıraya geriledi.

Son 3 hafta sonunda da büyük hayal kırıklıkları yaşayan Stoffel Vandoorne, geçtiğimiz haftalara kıyasla pozitif bir seansı geride bıraktı ve 7. oldu.

Puebla'da diskalifiye edilmesinin ardından galibiyeti elinden kaçıran Pascal Wehrlein, iki Mercedes aracının arasında 8. sırada yer aldı. Nyck de Vries ve Sergio Sette Camara ise ilk 10'u tamamladılar.

New York'ta şampiyona liderliğini kaybeden Edoardo Mortatara, Jake Dennis ve Andre Lotterer'in önünde 11. oldu.

Normalde tümsekli pistlerde hızlı olan Audi, bugün biraz daha sakin göründü. Rene Rast, Norman Nato'nun arkasında 15. olabildi. Joel Eriksson ise diğer Audi pilotu Lucas di Grassi'nin önünde 16. olmayı başardı.

New York'ta güçlü bir hafta sonu geçiren Nick Cassidy ise seansı 20. sırada tamamlayabildi.

Nissan e.dams yavaş bir seansı arkasında bıraktı. Oliver Rowland 19. olabilirken; sene boyunca tempo eksikliği yaşayan 2015-16 şampiyonu Sebastien Buemi, Vergne'ün 0.995sn arkasında kaldı ve 23. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Numara Pilot Araç Süre Fark 1 25 Jean-Éric Vergne DS 1:21.650sn 2 4 Robin Frijns Audi 1:21.654sn +0.004sn 3 10 Sam Bird Jaguar 1:21.688sn +0.038sn 4 13 A.F.da Costa DS 1:21.715sn +0.065sn 5 20 Mitch Evans Jaguar 1:21.746sn +0.096sn 6 94 Alex Lynn Mahindra 1:21.794sn +0.144sn 7 5 S.Vandoorne Mercedes 1:21.815sn +0.165sn 8 99 Pascal Wehrlein Porsche 1:21.937sn +0.287sn 9 17 Nyck de Vries Mercedes 1:21.958sn +0.308sn 10 7 S.Sette Câmara Penske 1:22.038sn +0.388sn 11 48 Edoardo Mortara Mercedes 1:22.045sn +0.395sn 12 27 Jake Dennis BMW 1:22.054sn +0.404sn 13 36 André Lotterer Porsche 1:22.143sn +0.493sn 14 71 Norman Nato Mercedes 1:22.227sn +0.577sn 15 33 René Rast Audi 1:22.296sn +0.646sn 16 6 Joel Eriksson Penske 1:22.301sn +0.651sn 17 11 Lucas di Grassi Audi 1:22.342sn +0.692sn 18 28 Max Guenther BMW 1:22.429sn +0.779sn 19 22 Oliver Rowland Nissan 1:22.449sn +0.799sn 20 37 Nick Cassidy Audi 1:22.457sn +0.807sn 21 29 Alexander Sims Mahindra 1:22.556sn +0.906sn 22 88 Tom Blomqvist NIO 1:22.628sn +0.978sn 23 23 Sébastien Buemi Nissan 1:22.645sn +0.995sn 24 8 Oliver Turvey NIO 1:22.763sn +1.113sn