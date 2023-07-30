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Formula E / Londra ePrix II Yarış raporu

Londra E-Prix II: Sezon finalini Cassidy kazandı, Envision Racing şampiyonluğunu ilan etti!

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan Londra E-Prix'sini Envision Racing pilotu Nick Cassidy kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Race winner Nick Cassidy, Envision Racing celebrates in parc ferme

Formula E'de sezonun son yarışı bugün Londra'da gerçekleştirildi. Pilotlar Şampiyonası'nda şampiyonumuz dün belli olsa da Markalar Şampiyonası'ndaki mücadele devam ediyordu. 

Londra E-Prix I'de neler yaşandı? :

Yarış öncesinde Nick Cassidy pole pozisyonundaydı, Mitch Evans ikinciydi. İkinci çizgide Norman Nato ve bu sezonun şampiyonu Jack Dennis yer alıyordu. Üçüncü çizgide ise geçen yılın şampiyonu Stoffel Vandoorne ve Sam Bird vardı.

Sezonun son yarışı öncesinde pilotları klasik İngiliz havası karşıladı ve yoğun bir şekilde yağmur yağıyordu. Ancak şöyle bir durum vardı: Londra E-Prix'sinin yapıldığı ExCel Centre'da pistin yarısı binanın içerisinde, yarısı dışarısında. Yani pistin yarısı tamamen kuru, yarısı ise tamamen ıslaktı.

Herkesi çok garip koşulları bekliyordu. Pistin dışarıda yer alan bölümünde asfalt çok ıslaktı ve yerde birikmiş çok su vardı, pistin içerideki bölümü ise elbette tamamen kuruydu. 

 

34 turluk yarış, yoğun yağmur nedeniyle güvenlik aracı arkasında başladı. Güvenlik aracı arkasında 5 tur tamamlanmamasının ardından kırmızı bayrak çıktı ve yarış startı ertelendi. 

Koşullar, özellikle de tüm koşullar için aynı lastiği kullanan Formula E için fazla ıslaktı. Bir buçuk saatlik bekleme periyodu vardı ve güvenlik aracı arkasında 2 tur daha atıldıktan sonra 34 turluk mücadele başladı. 34 turun 7'si güvenlik aracı arkasında tamamlanmıştı. 

Hareketli bir start verildi ve Cassidy önderliğinde grid hızlandı. Herkes dikkatli bir şekilde koşullara alışmaya çalışırken, görüş pek de iyi değildi. 

Ön tarafta Cassidy ve Evans, arkadakilerle arayı açtılar. Bu mücadele ayrıca Markalar Şampiyonluğu için çok önemliydi çünkü bu ikiliden kim önde bitirirse, onun markası şampiyon olacaktı. Envision ile Jaguar'ın şampiyonluk için mücadelesini görüyorduk. 

Onların arkasında ise Dennis, Nato, Vandoorne, Bird, Müller, Buemi, Wehrlein ve Mortara ilk 10'u tamamlıyordu. 

 

Koşullar oldukça zorlu olduğundan kimse çizgiden çıkıp risk almak istemiyordu ve herkes stabil farklarla arka arkaya ilerliyordu. 

Son zamanların en sakin FE yarışlarından birini izliyorduk. Bitime 10 tur kala Cassidy yaklaşık 3 saniyelik bir farkla liderdi, Evans ise ikinciydi. 

Dennis, Evans'ın 7 saniye kadar arkasında üçüncüydü. Nato, Vandoorne, Buemi ve Bird ise ilk 7'yi tamamlıyorlardı. FIA, 34 turluk yarışın sonuna 4 tur daha eklediğini duyurdu. 

Cassidy yine de bu zorlu koşullarda yarışın sonuna kadar hata yapmadı ve sezonun son yarışında zafere ulaştı. Cassidy, bu zaferiyle aynı zamanda Envision Racing'in Markalar Şampiyonası'nı kazanmasını sağladı. 

Evans ise ikinci sırada finiş gördü ve Jaguar, şampiyonada ikinci sırayı aldı. Sezonun şampiyon ismi Dennis ise üçüncü olarak kendisi için çok iyi geçen bu sezonu podyumla tamamladı. 

Nissan'da Norman Nato dördüncü sırayı alırken, zorlu bir sezon geçiren Stoffel Vandoorne beşinci oldu. 

Envision pilotu Buemi altıncı olurken, Sam Bird yedinciydi. Abt Cupra'da Nico Müller sekizinci olurken, NIO333'te Dan Ticktum dokuzuncuydu. Yılın son puanı ise Porsche pilotu Pascal Wehrlein'a gitti. 

Zorlu koşullara rağmen 22 pilotun 22'si de damalı bayrağı görebildi. 

Böylelikle Formula E'nin 9. sezonu ve Gen3 jenerasyonlarının ilk sezonu sona ermiş oldu. 2024'ün Ocak ayında, 10. sezon başlangıcında görüşmek üzere! 

Yarış sonucu:

Sıra Pilot Takım Fark
1 NZL Nick Cassidy Envision Virgin Racing  
2 NZL Mitch Evans Jaguar Racing 4.934
3 GBR Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E 16.295
4 FRA Norman Nato Nissan Formula E Team 24.819
5 BEL Stoffel Vandoorne DS Penske 26.290
6 SUI Sebastien Buemi Envision Virgin Racing 27.406
7 GBR Sam Bird Jaguar Racing 29.376
8 SUI Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team 30.304
9 GBR Dan Ticktum NIO 333 Racing 30.832
10 GER Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 35.558
11 SUI Edoardo Mortara Maserati MSG Racing 36.615
12 GER René Rast NEOM McLaren Formula E Team 38.160
13 BRA Sérgio Sette Câmara NIO 333 Racing 40.295
14 GER Maximilian Günther Maserati MSG Racing 51.140
15 FRA Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team 51.918
16 POR Antonio Felix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 53.336
17 HOL Robin Frijns ABT CUPRA Formula E Team 56.608
18 BRA Lucas di Grassi Mahindra Racing 58.064
19 GBR Jake Hughes NEOM McLaren Formula E Team 59.956
20 ESP Roberto Merhi Mahindra Racing 1'02.506
21 GER Andre Lotterer Avalanche Andretti Formula E 1'02.890
22 FRA Jean-Eric Vergne DS Penske 1 tur

 

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Londra E-Prix I: Dennis şampiyonluğunu ilan etti, Evans kazandı, Cassidy takım arkadaşıyla çarpıştı!

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