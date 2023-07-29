Londra E-Prix I: Dennis şampiyonluğunu ilan etti, Evans kazandı, Cassidy takım arkadaşıyla çarpıştı!

Formula E'de Gen3 jenerasyonunun ilk sezonu, bu hafta sonu Londra'da gerçekleştirilecek yarışlarla son buluyor.

Dört pilotun şampiyonluk için mücadele ettiği final hafta sonunda ilk yarış bugün gerçekleştirildi.

yarış öncesinde gridde şampiyonada ikinci sırada yer alan Nick Cassidy ilk sıradaydı. Şampiyona lideri Jake Dennis ise ana rakibinin hemen arkasından start aldı. Sebastien Buemi, Dan Ticktum ve Rene Rast ilk 5'i tamamladılar.

Pist üstünde en hızlı zamanı kaydeden Mitch Evans, geçen yarışta kazaya neden olduğundan aldığı grid cezası nedeniyle 6. sıradaydı. Şampiyonluk şansı bulunan son isim Pascal Wehrlein ise onun bir sıra arkasında, 7. cepteydi.

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 22 pilot da gride yerleşti ve sezonun sondan 2. startı verildi!

Pole pozisyonundan kalkan Nick Cassidy startta hata yapmadı ve liderliğini korudu. Onun arkasında ise Cassidy'nin takım arkadaşı Sebastien Buemi harika bir start aldı ve Dennis'i geçerek 2. sıraya yükseldi!

Buemi, takım arkadaşına harika bir şekilde yardım etmiş oldu ve şampiyona rakiplerinin arasında tampon görevi görüyordu.

İlk turda temaslar gördük, Jean-Eric Vergne ve Robin Frijns yarış dışı kaldılar. Sonrasında pozisyonlar oturdu ama yine de aksiyon dolu bir mücadele vardı.

5. tura gelirken ilk atak modları alınmaya başlandı ve işler kızıştı. İlk atak modu kullanımlarının ardından Evans harika geçişlerle ilk sıraya yükseldi. Onun arkasında ise hafta sonuna özel bir renk düzeniyle yarışan Rene Rast vardı.

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Onların arkasında ise asıl drama yaşandı. Buemi, Dennis ve Cassidy üçlüsü arka arkaya yer alıyorlardı. Üçüncü sıradaki Buemi, takım arkadaşının rakibi olan Dennis'i yavaşlatmaya başlattı ve 5. sıradaki Cassidy, şampiyonadaki rakibi Dennis'e yaklaştı.

Cassidy, takım arkadaşının da yardımıyla Dennis'i geçmeyi başardı ve Buemi'nin arkasına geldi. Böylelikle Evans, Rast, Buemi, Cassidy, Dennis ilk 5'i oluştu.

Bu noktada Envision takımının yapması gereken basitti: Buemi'nin Cassidy'e yol vermesi ve sonrasında da Dennis'i yavaşlatması en mantıklı senaryoydu.

Ancak takım Buemi'ye Cassidy'e ne zaman yer vereceğini söylemedi ve Cassidy, Buemi'yi geçmeye çalışırken Buemi onu görmeyince iki pilot temas yaşadı!

Cassidy'nin ön kanadı bu temasta kırıldı ve Yeni Zelandalı pilot dışarıya uçtu! Şampiyonluk için mücadele eden Cassidy, takım arkadaşıyla temas ederek ön kanadını kırdı ve yarışa veda etti.

Cassidy böylelikle şampiyonluk umutlarını kaybetmiş oldu ve Envision Racing, Markalar Şampiyonası'ndaki mücadelesinde de çok büyük bir darbe almış oldu.

Sonraki turlarda Evans liderliğini sürdürmeye devam etti, Buemi ise ikinci sıraya çıktı. ve Rast üçüncüydü. Porsche'de Antonio Felix da Costa dördüncü, Dennis ise beşinci sırada ilerliyordu ve şampiyona olabilmesi için podyuma çıkması gerekiyordu.

Jake Dennis, Andretti Autosport Fotoğraf: Andreas Beil

Şampiyonluk şansı olan pilotlardan bir diğeri olan Wehrlein, yarış içerisinde Rast ile temas yaşadı ve 13. sıraya geriledi. Böylelikle mücadele artık sadece Evans ile Dennis arasındaydı.

Bitime birkaç tur kala, Nissan pilotu Sacha Fenestraz büyük bir kaza yaptı ve Ticktum'a da çarparak yüksek hızda bariyerlere girdi. Bu kazada bariyerler büyük hasar aldığından kırmızı bayraklar çıktı ve bitime 4 tur kala tüm pilotlar pit yoluna geldiler.

Bu noktada Evans, Buemi, Rast, da Costa, Dennis ilk 5'i vardı. Bahsettiğimiz gibi Dennis, podyuma çıkması durumunda şampiyon olacaktı.

Uzun bir kırmızı bayrak periyodunun ardından hareketli start ile kalan 3 tur için mücadele başladı. İkinci sıradaki Buemi'nin atak modunu almasını gerekiyordu çünkü hâlâ almamıştı, aynı şekilde lider Evans da atak modunu aldı ve lider döndü.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Nick Dungan / Motorsport Images

Dennis ise atak modunu aldı ve Buemi'yi geçerek 3. sıraya yükseldi. Bu, onu şampiyon yapmak için yeterliydi. Buemi atak modunu almasının ardından ilginç bir şekilde yavaşladı.

Önde ise Evans, da Cosra ve Jake Dennis fazlasıyla yakındı. Arka tarafta ise son zamanlarda gördüğümüz en garip kaza yaşandı.

Nato, fazlasıyla yavaş giden Sebastien Buemi'ye atak yaptı ve onu duvara doğru itti. Bu ikili bariyerlere çarparak pisti blokladılar ve onların arkasındaki tüm pilotlar da orada kaldılar!

Yani öndeki 3 pilot hariç herkes kazaya karışmış oldu ve durmak zorunda kaldılar. Bu olaydan dolayı bitime sadece 1 tur kala yine kırmızı bayraklar çıktı.

Kırmızı bayrak altında Evans, da Costa, Dennis, Buemi, Nato, Bird, Vandoorne ilk 7'si vardı ve dediğimiz gibi yarışın bu sıralamayla bitmesi, Dennis'in şampiyon olması demekti.

Kırmızı bayrağın ardından son tur da tamamlandı ve bu kazalarla, dramalarla dolu yarış 1.5 saatin ardından noktalandı.

Jaguar'da Mitch Evans damalı bayrağı ilk sırada görerek kazansa da Jake Dennis'in üçüncü sırası ona şampiyonluğu getirdi ve 2022-2023 FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda Pilotlar Şampiyonluğu'nu Jake Dennis kazandı.

Yarış boyunca neredeyse tüm şampiyonluk rakipleriyle temas yaşayan, iki kez atak modunu kaçıran, şampiyonadaki iki rakibinin kaza yapmasını izleyen ve sürekli olarak kırmızı bayraklarla mücadele eden Dennis, tüm iniş çıkışlara rağmen yarışı ikinci sırada bitirmeyi başardı ve şampiyonluğa ulaştı.

Böylelikle ilk defa bir İngiliz pilot FE şampiyonu olmuş oldu.

Normalde Porsche pilotu Da Costa çizgiyi ikinci sırada geçmişti ama Portekizli pilot, teknik bir ihlal nedeniyle 3 dakikalık bir ceza alarak son sıraya geriledi. Böylelikle Evans hariç herkes bir sıra yükselmiş oldu.

Yarışta takım arkadaşının ön kanadını kıran ve sonrasında da birçok temasa karışan Buemi ise 3. olarak podyumda kendine yer buldu ve Envision'ı Markalar Şampiyonası'nda oyunda tuttu.

Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nissan'da Norman Nato dördüncü olurken, Sam Bird ve Sergio Sette Camara hasarlı araçlarına rağmen yarışı 5 ve 6. sıralarda tamamladılar.

Lucas di Grassi, Dan Ticktum ve Maximilian Günther ise günün son puanlarını aldılar.

Yarış sonucu:

1 Mitch Evans (NZL) Jaguar 37 tur 2 Jake Dennis (ING) Andretti +1.116 3 Sébastien Buemi (SUI) Envision +1.668 4 Sam Bird (ING) Jaguar +3.054 5 Sérgio Sette Câmara (BRA) NIO +3.782 6 Edoardo Mortara (SUI) Maserati +4.263 7 Lucas di Grassi (BRA) Mahindra +4.769 8 Dan Ticktum (ING) NIO +5.118 9 Norman Nato (FRA) Nissan +7.527 10 Pascal Wehrlein (ALE) Porsche +8.725 11 Jake Hughes (ING) McLaren +9.128 12 Stoffel Vandoorne (BEL) DS Penske +10.231 13 Maximilian Gunther (ALE) Maserati +10.568 14 Andre Lotterer (ALE) Andretti +11.094 15 René Rast (ALE) McLaren +11.789 16 Roberto Merhi (ESP) Mahindra +23.472 17 António Félix da Costa (POR) Porsche +3:00.666 18 Sacha Fenestraz (FRA) Nissan DNF 19 Nick Cassidy (NZL) Envision DNF 20 Nico Muller (SUI) Abt Cupra DNF 21 Jean-Éric Vergne (FRA) DS Penske DNF 22 Robin Frijns (HOL) Abt Cupra DNF