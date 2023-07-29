Londra E-Prix: Evans en hızlı dereceyi yakaladı, pole pozisyonu Cassidy'e gitti
Mitch Evans son sektörde Nick Cassidy'i geçerek en hızlı zamanın sahibi oldu, ancak geçen haftadan kalan grid cezası nedeniyle pole pozisyonu Cassidy'e gitti.
Final düellosuna daha iyi başlayan Cassidy, ilk iki sektörde en hızlı isimdi ve Evans'a tam 0.2 saniye fark atmayı başarmıştı.
Ancak son sektörde müthiş performans gösteren Evans, tüm farkı kapatmayı başardı ve kendini ilk sıraya atarak pole pozisyonunu çalmayı başardı!
Geçen hafta Cassidy'e çarpan ve bu temas nedeniyle beş sıra grid cezası alan Evans, bugünkü ilk yarışa altıncı sıradan başlayacak, böylece Cassidy her şekilde yarışa ilk sıradan başlıyor.
Yarı finallerde takım arkadaşı Sebastien Buemi ile karşılaşan Cassidy, ilk sektörde geride kaldıktan sonra takım arkadaşının hatası sonucu finalde yer aldı.
Şampiyona lideri Jake Dennis ise yarı finalde Evans'tan 0.4 saniye yavaş kalarak elenmişti, ancak yine de yarışa ikinci sıradan başlayacak.
Çeyrek finallerde Cassidy epey rahattı ve Pascal Wehrlein'i yarım saniyeden büyük bir farkla geçmeyi başardı. Buemi ise Dan Ticktum'a karşı günün en hızlı turunu atarak yarı finale çıktı.
Evans son şampiyon Stoffel Vandoorne'a 0.6 saniye fark atarken, Dennis de Rene Rast'ı 0.4 saniye farkla geride bıraktı. Bu dört isim günün tamamında çok hızlıydı.
Formula E Londra E-Prix: Yarış gridi
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|Nick Cassidy
|Jaguar
|1'10.604
|2
|Jake Dennis
|Porsche
|1'10.806
|0.202
|3
|Sébastien Buemi
|Jaguar
|1'16.765
|6.161
|4
|Dan Ticktum
|NIO
|1'10.627
|0.023
|5
|Rene Rast
|Nissan
|1'10.893
|0.289
|6
|Mitch Evans
|Jaguar
|1'10.578
|-0.026
|7
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|1'11.057
|0.453
|8
|S.Vandoorne
|DS
|1'11.071
|0.467
|9
|Sam Bird
|Jaguar
|1'11.078
|0.474
|10
|Norman Nato
|Nissan
|1'11.262
|0.658
|11
|Edoardo Mortara
|Maserati
|1'11.161
|0.557
|12
|Nico Muller
|Mahindra
|1'11.299
|0.695
|13
|Jean-Eric Vergne
|DS
|1'11.275
|0.671
|14
|Max Guenther
|Maserati
|1'11.305
|0.701
|15
|Andre Lotterer
|Porsche
|1'11.333
|0.729
|16
|Sacha Fenestraz
|Nissan
|1'11.343
|0.739
|17
|A.F.da Costa
|Porsche
|1'11.403
|0.799
|18
|Jake Hughes
|Nissan
|1'11.405
|0.801
|19
|S.Sette Camara
|NIO
|1'11.414
|0.810
|20
|Lucas di Grassi
|Mahindra
|1'11.823
|1.219
|21
|Robin Frijns
|Mahindra
|1'11.613
|1.009
|22
|Roberto Merhi
|Mahindra
|1'12.205
|1.601
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