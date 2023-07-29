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Formula E / Londra ePrix I Sıralama turları raporu

Londra E-Prix: Evans en hızlı dereceyi yakaladı, pole pozisyonu Cassidy'e gitti

Mitch Evans son sektörde Nick Cassidy'i geçerek en hızlı zamanın sahibi oldu, ancak geçen haftadan kalan grid cezası nedeniyle pole pozisyonu Cassidy'e gitti.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Mitch Evans, Jaguar Racing

Final düellosuna daha iyi başlayan Cassidy, ilk iki sektörde en hızlı isimdi ve Evans'a tam 0.2 saniye fark atmayı başarmıştı.

Ancak son sektörde müthiş performans gösteren Evans, tüm farkı kapatmayı başardı ve kendini ilk sıraya atarak pole pozisyonunu çalmayı başardı!

Geçen hafta Cassidy'e çarpan ve bu temas nedeniyle beş sıra grid cezası alan Evans, bugünkü ilk yarışa altıncı sıradan başlayacak, böylece Cassidy her şekilde yarışa ilk sıradan başlıyor.

Yarı finallerde takım arkadaşı Sebastien Buemi ile karşılaşan Cassidy, ilk sektörde geride kaldıktan sonra takım arkadaşının hatası sonucu finalde yer aldı.

Şampiyona lideri Jake Dennis ise yarı finalde Evans'tan 0.4 saniye yavaş kalarak elenmişti, ancak yine de yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Çeyrek finallerde Cassidy epey rahattı ve Pascal Wehrlein'i yarım saniyeden büyük bir farkla geçmeyi başardı. Buemi ise Dan Ticktum'a karşı günün en hızlı turunu atarak yarı finale çıktı.

Evans son şampiyon Stoffel Vandoorne'a 0.6 saniye fark atarken, Dennis de Rene Rast'ı 0.4 saniye farkla geride bıraktı. Bu dört isim günün tamamında çok hızlıydı.

Formula E Londra E-Prix: Yarış gridi

Sıra  Sürücü  Araç   Zaman  Fark
Nick Cassidy Jaguar 1'10.604  
Jake Dennis Porsche 1'10.806 0.202
Sébastien Buemi Jaguar 1'16.765 6.161
Dan Ticktum NIO 1'10.627 0.023
Rene Rast Nissan 1'10.893 0.289
Mitch Evans Jaguar 1'10.578 -0.026
Pascal Wehrlein Porsche 1'11.057 0.453
S.Vandoorne DS 1'11.071 0.467
Sam Bird Jaguar 1'11.078 0.474
10  Norman Nato Nissan 1'11.262 0.658
11  Edoardo Mortara Maserati 1'11.161 0.557
12  Nico Muller Mahindra 1'11.299 0.695
13  Jean-Eric Vergne DS 1'11.275 0.671
14  Max Guenther Maserati 1'11.305 0.701
15  Andre Lotterer Porsche 1'11.333 0.729
16  Sacha Fenestraz Nissan 1'11.343 0.739
17  A.F.da Costa Porsche 1'11.403 0.799
18  Jake Hughes Nissan 1'11.405 0.801
19  S.Sette Camara NIO 1'11.414 0.810
20  Lucas di Grassi Mahindra 1'11.823 1.219
21  Robin Frijns Mahindra 1'11.613 1.009
22  Roberto Merhi Mahindra 1'12.205 1.601
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Londra E-Prix: Antrenmanların lideri Cassidy, Dennis beşinci

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