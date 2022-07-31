Londra E-Prix II: di Grassi kazandı, Vandoorne şampiyonada puan farkını daha da arttırdı

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Formula E'de sezonun sonunda doğru yaklaşıyoruz ve bitime sadece 3 yarış kaldı. Sezon Londra ve Seul'da gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Sezonun son 4 yarışından ilki, dün Londra'da gerçekleştirildi. Londra'daki ikinci yarış ise bugün gerçekleştirildi. Dün olduğu gibi bugün de pole pozisyonu yerel kahraman Jake Dennis'e gitmişti.

Dennis, iyi bir startla liderliğini korudu. Onun arkasında ise Lucas di Grassi ile Antonio Giovinazzi de sıralarını korudular.

Arkalarda ise Jean-Eric Vergne, Dan Ticktum ve Oliver Rowland arasında büyük bir kaza yaşandı. Üç pilot da bu temas sonucunda yarış dışı kaldı.

Vergne, dün olduğu gibi bugün de yolda kaldı. Londra hafta sonu öncesinde şampiyonluk mücadelesinde olan Fransız pilot, Londra'daki iki yarışta da yarış dışı kalmasının ardından şampiyonluk mücadelesinde oyun dışı kalmış oldu.

Çifte Şampiyon Vergne'ün aracının pistten kaldırılması için güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından lider Dennis yarışı başlattı ve liderliğini korumayı başardı.

Yarışı 3. sırada götüren Giovinazzi, önce de Vries'e geçildi ve ardından da güç limitini aştığından dolayı pitten geçme cezası aldı. Böylelikle İtalyan pilotun yarışı büyük ölçüde sona ermiş oldu.

Ön tarafta ise Dennis ile di Grassi arasında strateji savaşı yaşandı. Yarış boyunca bu ikili mücadele ettiler ve di Grassi, daha iyi bir tempoya ve stratejiye sahipti ve zafere ulaşan isim oldu.

Dennis dün yaptığı gibi zafere ulaşamasa da ikinci oldu ve kendi evinde toplamda 3. kez podyuma çıkmayı başardı. Podyumu ise Mercedes pilotu de Vries tamamladı.

Şampiyona lideri Stoffel Vandoorne, 12. sıradan başladığı yarışı 4. sırada tamamlayarak hasarı azaltmış oldu. Vergne ile Edoardo Mortara'nın da yarış dışı kaldığı düşünüldüğünde Vandoorne için çok kârlı iki yarış geride kalmış oldu. Belçikalı pilot, sezonun son 2 yarışı öncesinde en yakın rakibinin 36 puan önünde lider konumda.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonio Felix da Costa 5. sırayı alırken; dün kötü bir yarış geçiren Sebastien Buemi 6. olarak hafta sonunu puanla kapattı. İlk 10'u ise Robin Frijns, Sam Bird, Sergio Sette Camara, Pascal Wehrlein tamamladı.

Formula E'de sezonun son 2 yarışı 13 -14 Ağustos tarihlerinde Seul'da gerçekleştirilecek. Seul yarışları öncesinde Stoffel Vandoorne 185 puanla lider, Jaguar pilotu Mitch Evans ise 149 puanla ikinci.

Londra'da kabus gibi yarışlar geçiren Mortara ile Vergne ise 3 ve 4. sırada yer alıyorlar.

Markalar Şampiyonası'nda da Mercedes'in liderliği var. Alman marka son 2 yarışa 291 puanla lider girecek. Mercedes güç ünitesi kullanan Venturi Racing ise 256 puanla ikinci sırada. DS Techeetah ise 244 puanla 3. sırada.

Yarış sonucu:

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