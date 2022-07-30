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Önceki / London E-Prix: Dennis kendi evinde pole pozisyonunda!
Formula E / Londra ePrix I Yarış raporu

Londra E-Prix: Dennis evinde kazandı, Vandoorne şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Formula E'de sezonun 13. yarışı olan Londra E-Prix'sini yerel kahraman Jake Dennis kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Londra E-Prix: Dennis evinde kazandı, Vandoorne şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
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Formula E'de sezonun sonunda doğru yaklaşıyoruz ve bitime sadece 4 yarış kaldı. Sezon Londra ve Seul'da gerçekleştirilecek 4 yarışla tamamlanacak.

Sezonun son 4 yarışından ilki, bugün Londra'da gerçekleştirildi. Gün içerisinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu yerel kahraman Jake Dennis'e gitmişti. 

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5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte yarışa başladık ve ikinci sıradaki Stoffel Vandoorne, lider Dennis'ten daha iyi bir start aldı. 

Dennis, hemen Vandoorne'un önüne kırdı ve ilk viraja girilirken Belçikalı pilotu arkasında tutmayı başardı. Şampiyona lideri Vandoorne, liderliği alamasa da kendisi için iyi bir geride kaldı çünkü şampiyonada ikinci sırada yer alan Edoardo Mortara, ön kanadını kaybetti. 

Yarışa 9. sıradan başlayan Mortara, kötü bir startla daha da geriledi. Arka sıralarda kaosun ortasına düşen Mortara, ilk viraja 3 kişiyle yan yana girdi ve Sam Bird'le temas yaşamasının ardından ön kanadını kaybetti. Ayrıca süspansiyonuna da hasar aldı. Mortara ile temas yaşayan Bird ise yarışa veda etti. 

Mortara, ilk turun sonunda pite gelerek ön kanadını değiştirdi. Takım ayrıca süspansiyonuna da baktı ve İsviçreli pilotu piste geri yolladılar. Bu temas, bitime 4 yarış kala Mortara'nın şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe indirmiş oldu. 

Böylelikle ilk turun sonunda Dennis, Vandoorne, Nyck de Vries, Sergio Sette Camara ilk 4'ü oluştu. Yarışın ilk dakikalarında bu ilk 4'teki pilotlar birbirlerini yakın şekilde takip ettiler. 

Arkada ise DS Techeetah pilotları birbirleriyle mücadele ettiler. Fas'ta olduğu gibi Britanya'da da iki DS Techeetah pilotunun mücadele ettiğini gördük. İkili ufak temaslar da yaşadılar ama yollarına devam ettiler. 

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

10 dakikayı geride bırakmamızın ardından pilotlar ilk atak modlarını aldılar ve atak modlarının ardından bu ilk 4 bozulmadı. 

Son 25 dakikayı girdiğimizde, Jean-Eric Vergne, ilk virajın frenlemesinde Sebastien Buemi ile temas yaşadı ve ardından bariyerlere de çarptı. Buemi, bu temasın sonrasında kazaya neden olduğundan ötürü 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. 

Vergne'ün yarışı, bu temasın ardından büyük ölçüde bitmiş oldu. Böylelikle, şampiyonluk mücadelesinde 2 ve 3. sırada yer alan Vergne ile Mortara'yı bu yarışta kaybetmiş olduk. 

Şampiyona lideri Vandoorne, rakiplerinin hasar aldığı bu yarışı podyumda bitirerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış oldu. 

Vergne'ün temasının ardından, de Vries ile Sette Camara ikinci atak modlarını aldılar. Onlarda bir tur sonra ise Dennis ile Vandoorne ikinci atak modlarını aldılar ve piste aynı sıralarda dönmeyi başardılar. 

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İkinci atak modu kullanımlarının ardından da ilk 5'te bir değişim yaşanmadı ve Dennis, Vandoorne, de Vries, Sette Camara, Oliver Askew ilk 5'i ile yarışa devam ettik. 

Bitime 10 dakika kala Nick Cassidy yükselmeye başladı. Cassidy, önce 5. sıradaki Askew'i geçti; sonra da 4. sıradaki Sette Camara'yı kovalamaya başladı. Cassidy, birkaç tur sonra Sette Camara'yı da geçti ve 4. sıraya yükseldi.  

Cassidy ile 3. sıradaki De Vries arasında 2.7 saniye vardı. Cassidy, son turlarda aradaki farkı kapadı ve Mercedes pilotunu yakaladı. 

Cassidy, son turlarda De Vries'i geçmek için her şeyi denedi ancak başarılı olamadı. 

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ön tarafta ise Dennis rahattı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan yerel kahraman Dennis, startta Vandoorne'u arkasında tutmasının ardından stratejisini de doğru belirledi ve hatasız bir sürüşle kendi evinde 2. kez galibiyete uzandı. 

Vandoorne ise ikinci oldu ama Belçikalı pilot için oldukça kârlı bir yarış geride kaldı. Vandoorne'un şampiyonluk mücadelesi verdiği Vergne ile Mortara, yaşadıkları temasların ardından yarıştan puansız ayrıldılar. Böylelikle Vandoorne, bitime 3 yarış kala en yakın rakibi Mitch Evans'ın 28 puan önünde şampiyona lideri konumunda. 

Son turlarda Cassidy'nin yoğun baskısı altında kalan de Vries ise podyumun basamağında kendine yer buldu. 

Cassidy ise son turlarda mükemmel yükseldi ve yarışı 4. sırada tamamlamayı başardı. Dennis'in takım arkadaşı Oliver Askew ise 5. sırada finiş gördü. 

Son tura 5. sırada giren Sette Camara ve 7. sırada giren Maximilian Günther, son turda enerjilerinin bitmesinin ardından yolda kaldılar. 

Sezon boyunca puan alamayan Sette Camara, beşinci olabileceği bu yarışta yanlış enerji yönetimi yüzünden yolda kaldı ve yine puan alamadı. 

Mitch Evans, son turda yolda kalan pilotları da geçerek damalı bayrağı 6. sırada geçti ve şampiyonada da ikinci sıraya yükselmiş oldu. 

Son turda çizgiyi geçmesinin ardından yolda kalan Günther, 7. olurken; Lucas Di Grassi ile Pascal Wehrlein ilk 10'u tamamladılar. 

Hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSi 17.00'de başlayacak ve Eurosport 2'den naklen yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 37 46'56.557       29
2 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 37 46'58.780 2.223 2.223   18
3 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 37 47'08.924 12.367 10.144   15
4 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 37 47'09.220 12.663 0.296   12
5 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 37 47'11.461 14.904 2.241   10
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 37 47'13.685 17.128 2.224   8
7 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 37 47'14.290 17.733 0.605   6
8 Germany Maximilian Gunther France DAMS 37 47'18.624 22.067 4.334   4
9 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 37 47'28.696 32.139 10.072   2
10 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 37 47'30.904 34.347 2.208   1
11 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 37 47'31.864 35.307 0.960    
12 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 37 47'32.065 35.508 0.201    
13 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 37 47'32.614 36.057 0.549    
14 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 37 47'36.902 40.345 4.288    
15 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 37 47'37.850 41.293 0.948    
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 37 47'40.580 44.023 2.730    
17 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 37 47'48.504 51.947 7.924    
18 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 37 48'15.353 1'18.796 26.849    
  Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 37 48'02.951 1'06.394      
  Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 26 33'50.643 11 Laps 11 Laps    
  United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 17 22'49.155 20 Laps 9 Laps    
  United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 0          
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