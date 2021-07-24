Londra E-Prix: Dennis, bu sezonki 2. galibiyetine ulaştı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alex Lynn, iyi bir start alarak ilk sırasını korudu. Jake Dennis ve Sebastien Buemi de sıralarını korudular.

İlk 3'ün arkasında Andre Lotterer, Sergio Sette Camara'yı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Arkalarda, Nyck de Vries ve Alexander Sims arasında temas yaşandı. Sims, aldığı hasarın ardından yolda kalırken; şampiyona lideri Sam Bird de ilk birkaç virajda yaşanan kaos içerisinde sol ön süspansiyonuna hasar aldı ve yarışa veda etti.

Sıralama turlarını son iki sırada tamamlayan Maximilian Günther ve Jean-Eric Vergne, araçlarında parça değiştirdiklerinden dolayı 10 saniye dur-kalk cezası aldılar.

Yarışın ilerleyen bölümünde Lynn ve Dennis ön tarafta arkadakileri pilotlarla olan arayı açtılar ve stratejik bir savaş içerisinde girdiler. İkinci atak modu kullanımına geldiğimizde, Lynn atak modunu aldığında Dennis onu takip etmedi ve Lynn'in önüne geçti.

Ancak Dennis'in de atak modunu alması gerekecekti.

Lynn, atak moduyla birlikte Dennis'i takip etmeye başladı. Lynn, atak modu bitmeden önce büyük bir blokajla zaman kaybetti.

Bu da Dennis'e atak modunu alması için bir fırsat oluşturdu. Dennis, atak modunu aldı ve rahat bir şekilde ilk sırada yarış çizgisine döndü.

Jake Dennis, BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lynn'in hatasını kullanarak, akıllı bir atak modu stratejisiyle liderliğe yükselen Dennis, sonrasında yarışı kontrol etmeye başladı ve farkı 5 saniyeye kadar çıkardı.

Dennis'in arkasında ise Mercedes pilotu de Vries, oldukça iyi bir strateji ve tempoyla 3. sıraya kadar yükseldi. Hollandalı pilot, ikinci sıradaki Lynn'i de yakalamaya başladı.

Lynn'i yakalayan de Vries, temiz bir geçişle ikinci sıraya yerleşti.

Ön tarafta ise Dennis, mükemmel yönettiği bu yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı. Dennis, şampiyonada yukarılarda yer alan pilotların puan alamadığı bu yarışta 25 puan kazanarak; şampiyonada 2. sıraya yükseldi.

Yarışa veda eden Bird'ün 81 puanı bulunurken; Dennis'in 79 puanı var.

De Vries, oldukça güçlü bir yarış temposuna sahipti ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Hollandalı pilot, uzun sürenin ardından podyuma geri döndü. De Vries de aldığı sonuçla birlikte şampiyonada Bird'ün 4 puan arkasında 4. sıraya yükseldi .

Lynn ise podyumu tamamladı.

Zor bir sezon geçiren Nissan e.dams pilotu Sebastien Buemi, Andre Lotterer'in önünde 4. oldu.

Audi pilotları, 6 ve 7. sırayı aldılar. Rene Rast, yarışın başında sol çamurluğuna ve aracın burnuna aldığı hasara rağmen yarışı 6. sırada tamamlayabildi. Lucas di Grassi de takım arkadaşının arkasında 7. oldu.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Stoffel Vandoorne, son birkaç yarışa kıyasla daha iyi bir yarış geçirdi ve yeniden puan almayı başardı.

Son şampiyon Antonio Felix da Costa; Vergne, Bird ve Robin Frijns'ın puan olamadığı bu yarışta 9. oldu ve önemli 2 puan aldı.

Da Costa, bitime 3 yarış kala şampiyonada 3. sırada bulunuyor.

Diğer Nissan e.dams pilotu Oliver Rowland ise ilk 10'u tamamladı.

Vergne, yarışın başında aldığı dur-kalk cezasına rağmen iyi bir yarış çıkardı ve yarışı 14. sırada tamamlayabildi.