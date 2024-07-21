Londra E-Prix: Cassidy pole pozisyonunu kazandı!

Nick Cassidy Londra E-Prix'sinin ikinci yarışı için, inanılmaz bir pole pozisyonu elde ederek Formula E şampiyona lideri Pascal Wehrlein ile arasındaki farkı sadece dört puana indirdi.

Jaguar pilotu, sezonun son yarışı öncesinde Londra ExCeL'de bu sabah pistte herhangi bir çalışma yapamaması anlamına gelen bir fren-tel sorunu nedeniyle sansasyonel bir sıralama performansı sergiledi.

Büyük baskıya rağmen Cassidy sezonun ilk pole pozisyonunu elde etmeyi başardı ve 1.09.871s ile seansın en hızlı turunu atarak Maximilian Guenther'i 0.169s farkla geçtikten sonra ilk Formula E şampiyonluğu için üç hayati puanını kazandı.

Cassidy, şampiyona lideri ve Cumartesi günkü Londra E-Prix galibi Pascal Wehrlein'i onda bir buçuk farkla geçerek pole pozisyonunu aldı. Porsche sürücüsü Wehrlein ise, Mitch Evans ile birlikte dördüncü sıradan start alacak.

Sıralamada Wehrlein'in üç puan gerisinde bulunan ikinci Jaguar sürücüsü, yarı final düellolarının açılış bölümünde Guenther'e neredeyse onda üçünü kaybederek çizginin 0,046 saniye gerisinde kaldı ve bu da Kiwi'nin sıralamada üçüncü sıradan başlayacağı anlamına geliyor.

Bu da sıralamada ilk üçte yer alan pilotlar arasında sadece dört puan fark olduğu anlamına geliyor. 34 turluk yarışa ilk dörtte başlayacak olan bu pilotlar, kazanan her şeyi alır senaryosunu oluşturuyor.

Evans çeyrek final sıralama turlarının tamamında 1.10.200s ile en hızlı turu atarak Stoffel Vandoorne'dan 0.234s daha hızlı olurken, DS Penske'den Jean-Eric Vergne ise, Guenther ile olan mücadelesinde ona 0.074s kaybettirdi.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Cassidy, 10 ve 11. virajda kaldırımların üzerinden sekmesine rağmen Robin Frijns'i onda birin biraz üzerinde bir farkla geçmeyi başardı.

Envision sürücüsü, Cumartesi günkü yarışta elini sakatlayıp hastaneye gitmesi ve tıbbi muayeneden geçtikten sonra, Pazar günkü yarışa katılmaya hak kazandı.

Wehrlein, Sam Bird ile olan çeyrek final mücadelesinde McLaren sürücüsünü tur boyunca 0.382s farkla geçmeyi başardı.

Cumartesi gününün aksine, Cassidy'nin sondan bir önceki turu, açılış sıralama grubunda ilerlemek için fazlasıyla yeterliydi. 1.10.323'lik turunu, 3. antrenman seansında tüm hızını kaybettikten sonra, şimdiye kadarki en iyi Formula E performanslarından biri olarak tanımladı.

Cassidy'nin sıralama turlarında en hızlı olan turuyla Wehrlein'den 0,145 saniye önünde yer alırken, Bird ve Frijns de ilerleme kaydetti. Nissan'dan Oliver Rowland ise 0.026s'lik farkla sıralamayı kaçıran ilk sürücü oldu.

Britanyalıyı, Jehan Daruvala (Maserati MSG), ERT'den Dan Ticktum ve McLaren'dan Jake Hughes takip etti.

Cumartesi günkü yarışta sezonun sadece ikinci podyumunu elde eden Sebastian Buemi (Envision) dokuzuncu sırada kalırken, Nissan'dan Sacha Fenestraz ve son şampiyon Jake Dennis grubu tamamladı.

İkinci sıralama grubunda, Antonio Felix da Costa 10. sıraya yerleşti. Bu da, Portekizli sürücünün takım arkadaşı Wehrlein'a yardım etmekte zorlanacağı anlamına geliyor.

Guenther son turunda 1.10.395s ile grubun zirvesinde yer alırken, Evans, Vandoorne ve Vergne onda ikiden daha az farkla geride kaldı.

Da Costa ile birlikte Andretti'den Norman Nato, Abt'den Lucas di Grassi ve Nico Muller ve Sergio Sette Camara (ERT) da sıralama turunda iyi performans gösteremedi.

Mahindra'dan Edoardo Mortara ve Nyck de Vries, Hintli üreticinin Cumartesi günkü yarışı çifte puanla bitirmesine rağmen sıralamayı 20. ve 22. sırada tamamladı.