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Formula E / Londra ePrix I Antrenman raporu

Londra E-Prix: Antrenmanların lideri Dennis oldu

Londra'da gerçekleştirilecek Formual E yarışları öncesinde ilk iki antrenman seansının en hızlısı Jake Dennis oldu.

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Londra E-Prix: Antrenmanların lideri Dennis oldu
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Formula E'de 20221-22 sezonu bu hafta sonu yapılacak Londra yarışlarıyla devam edecek. Hafta sonu, cuma akşamı yapılan ilk antrenman seansıyla başladı ve 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans, olaysız geçti.

Seansın ilk bölümünde liderlik Nyck de Vries'ın elindeydi fakat sonrasında Robin Frijns ilk sıraya yükseldi. De Vries bir başka turla ilk sırayı geri alsa da, Pascal Wehrlein rakibini geçerek son bölüme lider girdi.

Mitch Evans, son anlarda en iyi dereceyi 1:14.659'a kadar çekse de, son sözü Sergio Sette Camara söyledi ve 1:14.487'lik turuyla seansı lider tamamladı.

Evans 0.172 saniye geride ikinci olurken, Nick Cassidy 0.207 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Dragon'un güçlü göründüğü seansta Antonio Giovinazzi 0.271 saniye geride dördüncü, De Vreis 0.347 saniye geride beşinci ve Sebastien Buemi 0.422 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Wehlrein, Steffel Vnadoorne, Sam Bird ve Antonio Felix da Costa tamamladı.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 20 1'14.487  
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 19 1'14.659 0.172
3 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 20 1'14.694 0.207
4 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 19 1'14.758 0.271
5 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 19 1'14.834 0.347
6 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 19 1'14.909 0.422
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 19 1'15.020 0.533
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 19 1'15.027 0.540
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 19 1'15.050 0.563
10 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 19 1'15.093 0.606
11 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 19 1'15.118 0.631
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 20 1'15.144 0.657
13 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 20 1'15.149 0.662
14 Germany Maximilian Gunther France DAMS 18 1'15.167 0.680
15 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 19 1'15.175 0.688
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'15.218 0.731
17 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 19 1'15.232 0.745
18 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 19 1'15.257 0.770
19 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'15.326 0.839
20 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 18 1'15.354 0.867
21 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'15.585 1.098
22 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 19 1'16.123 1.636
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Londra'daki ikinci antrenman seansı ise bu sabah yapıldı ve seans yine 30 dakika üzerinden gerçekleşti.

İlk 15 dakikalık bölümün ardından lider 1:13.767'lik turuyla Nyck de Vries'tı. Sonrasında seans Dan Ticktum'un yaptığı kaza nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın tekrar başlamasının ardından dereceler daha da gelişti ve Jake Dennis 1:13.661 yaparak günü lider tamamladı.

Oliver Rowland son anlardaki turuyla 0.082 saniye geride ikinci olurken, Andre Lotterer 0.089 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

De Vries, son anlarda derecesini geliştiremeyince 0.106 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Lucas di Grassi takip ederken kendisini Mitch Evans, Maximilian Günther, Stoffel Vandoorne, Sergio Sette Camara ve Oliver Askew takip etti.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 14 1'13.661  
2 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 16 1'13.743 0.082
3 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 12 1'13.750 0.089
4 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 16 1'13.767 0.106
5 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 16 1'13.807 0.146
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 15 1'13.858 0.197
7 Germany Maximilian Gunther France DAMS 16 1'13.860 0.199
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 16 1'13.933 0.272
9 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 16 1'13.951 0.290
10 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 16 1'13.993 0.332
11 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 16 1'13.994 0.333
12 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 15 1'14.109 0.448
13 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 17 1'14.139 0.478
14 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 16 1'14.157 0.496
15 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 16 1'14.177 0.516
16 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16 1'14.202 0.541
17 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 12 1'14.265 0.604
18 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 15 1'14.392 0.731
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 16 1'14.436 0.775
20 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 16 1'14.519 0.858
21 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 15 1'14.948 1.287
22 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 13 1'15.151 1.490
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