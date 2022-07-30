Londra E-Prix: Antrenmanların lideri Dennis oldu

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Formula E'de 20221-22 sezonu bu hafta sonu yapılacak Londra yarışlarıyla devam edecek. Hafta sonu, cuma akşamı yapılan ilk antrenman seansıyla başladı ve 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans, olaysız geçti.

Seansın ilk bölümünde liderlik Nyck de Vries'ın elindeydi fakat sonrasında Robin Frijns ilk sıraya yükseldi. De Vries bir başka turla ilk sırayı geri alsa da, Pascal Wehrlein rakibini geçerek son bölüme lider girdi.

Mitch Evans, son anlarda en iyi dereceyi 1:14.659'a kadar çekse de, son sözü Sergio Sette Camara söyledi ve 1:14.487'lik turuyla seansı lider tamamladı.

Evans 0.172 saniye geride ikinci olurken, Nick Cassidy 0.207 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Dragon'un güçlü göründüğü seansta Antonio Giovinazzi 0.271 saniye geride dördüncü, De Vreis 0.347 saniye geride beşinci ve Sebastien Buemi 0.422 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Wehlrein, Steffel Vnadoorne, Sam Bird ve Antonio Felix da Costa tamamladı.

İlk antrenman sonucu:

Londra'daki ikinci antrenman seansı ise bu sabah yapıldı ve seans yine 30 dakika üzerinden gerçekleşti.

İlk 15 dakikalık bölümün ardından lider 1:13.767'lik turuyla Nyck de Vries'tı. Sonrasında seans Dan Ticktum'un yaptığı kaza nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın tekrar başlamasının ardından dereceler daha da gelişti ve Jake Dennis 1:13.661 yaparak günü lider tamamladı.

Oliver Rowland son anlardaki turuyla 0.082 saniye geride ikinci olurken, Andre Lotterer 0.089 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

De Vries, son anlarda derecesini geliştiremeyince 0.106 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Lucas di Grassi takip ederken kendisini Mitch Evans, Maximilian Günther, Stoffel Vandoorne, Sergio Sette Camara ve Oliver Askew takip etti.

İkinci antrenman sonucu: