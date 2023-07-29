Londra E-Prix: Antrenmanların lideri Cassidy, Dennis beşinci
Formula E şampiyonu Nick Cassidy, bu hafta sonu Londra'da yapılacak ilk yarış öncesinde ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.
Bu hafta sonu eşsiz Londra pistinde yapılacak çifte yarışa şampiyona lideri Dennis'in 24 puan gerisinde giren Envision Racing sürücüsü Cassidy, seansın bitimine üç dakika kala 1:11.264'lük bir derece yakaladı ve seansı lider tamamladı.
Bu, son dakikada Abt Cupra'dan Robin Frijns'ın 16. virajda kırmızı bayrağa neden olan ve sürücülerin son turlarını atmalarını engelleyen kazasından sonra gerçekleşti.
Pistin dış bölümleri Cumartesi sabahı ıslak kalmaya devam etti, bu da zamanların Cuma öğleden sonraki 1. antrenman seansı ile karşılaştırıldığında birkaç saniye daha yavaş olmasına neden oldu.
Cassidy, 1:15'in altına inen ilk sürücüydü. Ardından dereceler 1:12'lere kadar indi.
Cassidy son bölümde 1:11.264'lük bir zaman turu yakaladı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Dan Ticktum'un 0.314 saniye geride ikinci olduğu seansta ilk üçü 0.325 saniye geride tamamlayan Sebastien Buemi tamamladı.
Pascal Wehrlein' dördüncü olurken, Alman pilotu şampiyona lideri Jake Dennis, Mitch Evans, Sergio Setta Camara ve Andre Lotterer takip etti.
İlk onu Stoffel Vnadoorne ve Lucas di Grassi tamamladı.
İkinci antrenman sonucu:
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