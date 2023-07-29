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Formula E / Londra ePrix I Antrenman raporu

Londra E-Prix: Antrenmanların lideri Cassidy, Dennis beşinci

Formula E şampiyonu Nick Cassidy, bu hafta sonu Londra'da yapılacak ilk yarış öncesinde ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Bu hafta sonu eşsiz Londra pistinde yapılacak çifte yarışa şampiyona lideri Dennis'in 24 puan gerisinde giren Envision Racing sürücüsü Cassidy, seansın bitimine üç dakika kala 1:11.264'lük bir derece yakaladı ve seansı lider tamamladı.

Bu, son dakikada Abt Cupra'dan Robin Frijns'ın 16. virajda kırmızı bayrağa neden olan ve sürücülerin son turlarını atmalarını engelleyen kazasından sonra gerçekleşti.

Pistin dış bölümleri Cumartesi sabahı ıslak kalmaya devam etti, bu da zamanların Cuma öğleden sonraki 1. antrenman seansı ile karşılaştırıldığında birkaç saniye daha yavaş olmasına neden oldu.

Cassidy, 1:15'in altına inen ilk sürücüydü. Ardından dereceler 1:12'lere kadar indi.

Cassidy son bölümde 1:11.264'lük bir zaman turu yakaladı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Dan Ticktum'un 0.314 saniye geride ikinci olduğu seansta ilk üçü 0.325 saniye geride tamamlayan Sebastien Buemi tamamladı.

Pascal Wehrlein' dördüncü olurken, Alman pilotu şampiyona lideri Jake Dennis, Mitch Evans, Sergio Setta Camara ve Andre Lotterer takip etti.

İlk onu Stoffel Vnadoorne ve Lucas di Grassi tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 New Zealand N. Cassidy Nick Cassidy Virgin Racing 37 20 1'11.264   108.155
2 United Kingdom D. Ticktum Dan Ticktum NIO Formula E Team 33 19 +0.314 0.314 107.681
3 Switzerland S. Buemi Sébastien Buemi Virgin Racing 16 20 +0.325 0.011 107.664
4 Germany P. Wehrlein Pascal Wehrlein Porsche Team 94 18 +0.350 0.025 107.627
5 United Kingdom J. Dennis Jake Dennis Andretti Autosport 27 18 +0.517 0.167 107.376
6 New Zealand M. Evans Mitch Evans Jaguar Racing 9 19 +0.546 0.029 107.333
7 Brazil S. SetteCamara Sergio SetteCamara NIO Formula E Team 3 19 +0.573 0.027 107.292
8 Germany A. Lotterer Andre Lotterer Andretti Autosport 36 20 +0.717 0.144 107.078
9 Belgium S. Vandoorne Stoffel Vandoorne DS Penske 1 19 +0.719 0.002 107.075
10 Brazil L. di Grassi Lucas di Grassi Mahindra Racing 11 20 +0.741 0.022 107.042
11 France N. Nato Norman Nato Nissan e.dams 17 20 +0.781 0.040 106.983
12 Portugal A. Felix da Costa Antonio Felix da Costa Porsche Team 13 18 +0.821 0.040 106.923
13 United Kingdom J. Hughes Jake Hughes McLaren 5 20 +0.912 0.091 106.788
14 Switzerland N. Müller Nico Müller Audi Sport Team Abt 51 20 +0.980 0.068 106.688
15 Germany R. Rast René Rast McLaren 58 20 +0.982 0.002 106.685
16 United Kingdom S. Bird Sam Bird Jaguar Racing 10 19 +0.994 0.012 106.667
17 Germany M. Gunther Maximilian Gunther Maserati Racing 7 19 +1.045 0.051 106.592
18 Netherlands R. Frijns Robin Frijns Audi Sport Team Abt 4 18 +1.280 0.235 106.247
19 Switzerland E. Mortara Edoardo Mortara Maserati Racing 48 20 +1.409 0.129 106.058
20 France J. Vergne Jean-Eric Vergne DS Penske 25 19 +1.471 0.062 105.968
21 Spain R. Merhi Roberto Merhi Mahindra Racing 8 20 +1.791 0.320 105.504
22 France S. Fenestraz Sacha Fenestraz Nissan e.dams 23 19 +1.795 0.004 105.498
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Formula E'de sezonun son hafta sonu öncesinde kimlerin şampiyonluk şansı var?

Londra E-Prix: Evans en hızlı dereceyi yakaladı, pole pozisyonu Cassidy'e gitti

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