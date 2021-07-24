Londra E-Prix 2. antrenman: Günther lider, BMW Andretti 1-2

Londra'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde 2. antrenman seansı bu sabah yapıldı ve hem gece hem de sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle pist ıslaktı.

30 dakikalık antrenman seansı başladıktan dakikalar sonra Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne aracının kontrolünü kaybetti kaza yaptı. Mercedes sürücüsünün aracında epey hasar oluştu ve seansa devam edemedi.

Başlangıçta sürücüler turu bir araya getirmekte zorlandılar ve dereceler, pist hızlandığı için atılan her turun ardından gelişti.

Başlangıçta 1:32'lerde olan dereceler 1:29'u hatta 1:28'in altına inmeye başladı. 1:27'leri gören ilk isim 1:27.959 yapan Jaguar sürücüsü Mitch Evans'tı. Daha sonra bu dereceyi 1:27.781 yapan Nyck de Vries geçti.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Son altı dakikaya girilirken Alex Lynn 1:27.499 yaptı ve ilk sırayı aldı. Son anlarda Andre Lottterer 1:27.467 ile ilk sırayı alsa da, son sözü 1:26.838 yapan Maximilian Günther söyledi ve ilk sıranın sahibi oldu.

Jake Dennis, BMW'den takıma arkadaşı Günther'in 0.375 saniye gerisinde ikinci olurken, Lotterer 0.629 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Lynn son anlarda derecesini geliştiremeyince 0.661 saniye geride dördüncü oldu.

Dragon Penske'den Sergio Sette Camara beşinci olurken, De Vries altıncı, Rene Rast yedinci ve Buemi sekizinci oldu.

İlk onu Oliver Rowland ve Edoardo Mortara tamamladı. Jaguar sürücüleri Evans ve Bird ancak 11. ve 12. olabildiler.

Techeetah'lar ıslak zeminde geride kaldı. Antonio Felix da Costa ancak 18. olurken, Jean Eric Vergne 19. oldu.

2. antrenman sonucu: