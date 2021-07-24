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Formula E / Londra E-Prix I Antrenman raporu

Londra E-Prix 2. antrenman: Günther lider, BMW Andretti 1-2

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Maximilian Gunther, ıslak zeminde gerçekleştirilen Londra E-Prix'sinin 2. antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Londra E-Prix 2. antrenman: Günther lider, BMW Andretti 1-2

Londra'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde 2. antrenman seansı bu sabah yapıldı ve hem gece hem de sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle pist ıslaktı.

30 dakikalık antrenman seansı başladıktan dakikalar sonra Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne aracının kontrolünü kaybetti kaza yaptı. Mercedes sürücüsünün aracında epey hasar oluştu ve seansa devam edemedi.

Başlangıçta sürücüler turu bir araya getirmekte zorlandılar ve dereceler, pist hızlandığı için atılan her turun ardından gelişti.

Başlangıçta 1:32'lerde olan dereceler 1:29'u hatta 1:28'in altına inmeye başladı. 1:27'leri gören ilk isim 1:27.959 yapan Jaguar sürücüsü Mitch Evans'tı. Daha sonra bu dereceyi 1:27.781 yapan Nyck de Vries geçti. 

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Son altı dakikaya girilirken Alex Lynn 1:27.499 yaptı ve ilk sırayı aldı. Son anlarda Andre Lottterer 1:27.467 ile ilk sırayı alsa da, son sözü 1:26.838 yapan Maximilian Günther söyledi ve ilk sıranın sahibi oldu.

Jake Dennis, BMW'den takıma arkadaşı Günther'in 0.375 saniye gerisinde ikinci olurken, Lotterer 0.629 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Lynn son anlarda derecesini geliştiremeyince 0.661 saniye geride dördüncü oldu.

Dragon Penske'den Sergio Sette Camara beşinci olurken, De Vries altıncı, Rene Rast yedinci ve Buemi sekizinci oldu.

İlk onu Oliver Rowland ve Edoardo Mortara tamamladı. Jaguar sürücüleri Evans ve Bird ancak 11. ve 12. olabildiler.

Techeetah'lar ıslak zeminde geride kaldı. Antonio Felix da Costa ancak 18. olurken, Jean Eric Vergne 19. oldu.

2. antrenman sonucu:

Poz. # Pilot Takım Tur Derece Fark Önd. fark
1 28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 18 1'26.838    
2 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 15 1'27.213 0.375 0.375
3 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 18 1'27.467 0.629 0.254
4 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 15 1'27.499 0.661 0.032
5 7 Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing 12 1'27.508 0.670 0.009
6 17 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 19 1'27.781 0.943 0.273
7 33 Germany René Rast Germany Team Abt 16 1'27.782 0.944 0.001
8 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 16 1'27.792 0.954 0.010
9 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 16 1'27.795 0.957 0.003
10 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 14 1'27.932 1.094 0.137
11 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 14 1'27.959 1.121 0.027
12 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 15 1'28.103 1.265 0.144
13 99 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 16 1'28.262 1.424 0.159
14 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 15 1'28.324 1.486 0.062
15 88 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'28.451 1.613 0.127
16 71 France Norman Nato Monaco Venturi 18 1'28.740 1.902 0.289
17 8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'28.898 2.060 0.158
18 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 16 1'28.902 2.064 0.004
19 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 15 1'28.985 2.147 0.083
20 6 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 12 1'29.256 2.418 0.271
21 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 12 1'29.330 2.492 0.074
22 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 13 1'29.370 2.532 0.040
23 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 12 1'29.689 2.851 0.319
24 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1      
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Londra E-Prix 1. antrenman: İlk 5'in 0.1sn içinde yer aldığı seansta Vergne lider

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