Londra E-Prix: Islak zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole Lynn'e gitti

Islak pist her araç turunu attığında daha da kuruduğundan, son gruplarda yer alan pilotlar daha avantajlıydı.

Bu sene sonunda takımıyla yollarını ayıracağı düşünülen Mahindra Racing pilotu Lynn, grup aşamasında yer aldığı 3. gruptan superpole'e kaldı.

Lynn, superpole'de ise BMW Andretti pilotu Dennis tarafından kaydedilen en hızlı turu 0.299 saniye farkla geçerek kariyerinin ikinci pole pozisyonuna ulaştı.

Superpole'de piste çıkan her pilot, pist daha da kuruduğundan ötürü en hızlı turu atıyordu. Dolayısıyla grup aşamasını ilk sırada tamamlayan ve piste son sırada çıkan Andre Lotterer'in pole pozisyonuna ulaşması beklenmekteydi.

Ancak Alman pilot, Lynn'in 0.618sn arkasında kaldı ve seansı 5. sırada tamamlayabildi. Lotterer, sadece piste ilk sırada çıkan Norman Nato'yu geçebildi.

Sebastien Buemi için kötü geçen bu sezonda, bu sıralama seansı onun güçlü performanslarından biriydi. Dördüncü grupta yer almasının avantajını kullanan Buemi, superpole'deki turuyla 3. olmayı başardı.

İkinci çizgide, Buemi'nin yanında Dragon Penske Autosport pilotu Sergio Sette Camara yer alacak.

Dördüncü grupta yer alan Nato'nun turunda üçüncü sektör artık fazlasıyla kurumuştu, bu da onu daha hızlı yaptı. Nato, bu turuyla Lucas di Grassi'yi ilk 6'nın ve superpole'un dışına itmiş oldu.

İkinci grupta yer alan Audi pilotu, grup aşamasını lider götürüyordu ancak sonraki gruplarda yer alan pilotların daha kuru pistte attığı turlar onu 7. sıraya geriletti.

Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Son gruplarda yer alan pilotların hızlı turları, Alexander Sims'i 8 ve Nyck de Vries'i ise 9. sıraya geriletmiş oldu.

DTM'e odaklanan ve Dragon Penske Autosport'la yollarını ayıran Nico Muller'in yerine takıma katılan Joel Eriksson, seansı 10. sırada tamamladı. Bu, onun en iyi FE sıralama turları performansı oldu.

Jaguar Racing pilotu Mitch Evans 11. olurken; 2. grupta yer alan Pascal Wehrlein, sadece 12. olabildi.

Stoffel Vandoorne'un 2. antrenman seansındaki kazasından dolayı antrenmanda tur tamamlayamayan Rene Rast, yine de kabul edilebilir bir performans gösterdi ve seansı 14. sırada tamamladı.

FE'de çokça kez gördüğümüz gibi, pistin daha çok hamur tutmasıyla ve kurumasıyla ilk grupta yer alan ve piste ilk çıkan pilotlar, dezavantajlı oldular.

Edoardo Mortara, ilk gruptaki en hızlı isim olsa da pist geliştikçe gelen hızlı turlarla, Tom Blomqvist'in arkasına, 16. sıraya geriledi.

Son şampiyon Antonio Felix da Costa, en hızlı 17. tur zamanını kaydederken; son sektörde 0.3sn kaybeden Sam Bird, şampiyonadaki rakiplerinin arkasında kaldı.

Son sektörde 1.2sn kaybeden Oliver Rowland, Nick Cassidy'nin arkasında 21. oldu. Cassidy ise ilk virajda hata yaptı.

İlk antrenman seansını lider tamamlayan Jean-Eric Vergne, takım arkadaşının 1 saniye arkasında kaldı ve seansı 23. sırada tamamlayabildi.

New York E-Prix'de gerçekleştirilen ilk yarışı kazanmayı başaran Maximilian Günther'in inişli çıkışlı sezonu devam ediyor. Alman pilot, 3. grupta yer alırken yaptığı kazayla kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

BMW pilotu, 15. virajda frene dokunduğu anda aracın arkasını kaybetti ve bunu toparlamaya çalışırken bariyerlere çarparak sol ön süspansiyonunu kırdı.

Maximilian Guenther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images