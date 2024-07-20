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Sıralama turları raporu
Formula E Londra ePrix II

London E-Prix: Evans pole'ü alarak puan farkını azalttı, Cassidy 17. oldu!

Mitch Evans, pole pozisyonunu alarak takım arkadaşı Nick Cassidy ile arasındaki puan farkını dokuza indirdi.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans bu hafta sonunun ilk Londra E-Prix'sinde pole pozisyonunu alarak 17. sırada başlayacak olan Jaguar takım arkadaşı ve Formula E şampiyona lideri Nick Cassidy ile arasındaki puan farkını azalttı.

Evans, Envision’dan Sebastien Buemi’ye karşı son düelloda 1:10.622’lik bir zaman kaydetti ve ikinci ve üçüncü sektörlerde daha hızlı bir zamanla yalnızca 0.069 saniye farkla önde bitirdi.

Evans, Londra ExCeL'de öğleden sonra yapılacak yarışa ilk sırada başlamanın yanı sıra, pole pozisyonu için üç puanı da alarak Cassidy ile arasındaki puan farkı 12'den 9’a indirdi.

Bu hafta sonuna girerken Cassidy'nin sadece 12 puan gerisinde olan Porsche pilotu Pascal Wehrlein, yarı finalde Buemi'ye karşı onda dörtten fazla farkla mağlup olunca bu puanlar için mücadele etme şansını kaybetti.

Evans, Andretti’den Norman Nato’yu yarı finalde 0.184 saniye farkla yendikten sonra finale yükseldi ve çeyrek final aşamasında 1:10.283 ile elemenin en hızlı turunu atarak DS Penske’den Jean-Eric Vergne’e 0.369 saniye fark attı.

Wehrlein, ise Envision’dan Robin Frijns’i sadece 0.039 saniye farkla geçerken, Nato da Andretti takımında gelecek sezon yerini alması beklenen Nico Muller’i (Abt) 0.083 saniye farkla geçti.

Oliver Rowland, Portland'daki her iki yarışı da kaçırmasına neden olan hastalığından kurtulup Formula E'ye dönüşünde çeyrek finale kadar gelmeyi başardı, ancak Nissan sürücüsü yarışı Buemi'den 0.2 saniye daha yavaş tamamladı.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Açılış sıralama grubunun başlarında hafif yağmur yağarken, sürücüler koşulların kötüleşmesi ihtimaline karşı tur atmakta hızlı davrandılar, ancak bunun yerine 12 dakikalık seans boyunca hava iyileştikçe pist tutuşu artmaya başladı ve zamanlar sürekli olarak azaldı.

Cassidy seansın sonunda iki hızlı tur atmasına rağmen aşırı ısınan lastiklerle son derecesini geliştiremedi ancak dokuzuncu olabildi. Bu nedele öğleden sonraki yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.

Ana rakibi Wehrlein, Buemi’den neredeyse iki onda bir daha hızlı olarak grubu 1:10.927 ile zirvede tamamlarken Rowland ve Frijns de devam etti.

Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansı olan ancak bu pek mümkün görünmeyen son şampiyon Jake Dennis, Sam Bird (McLaren) ve iki Mahindra’dan Nyck de Vries ve Edoardo Mortara'nın önünde yer alarak 0.116 saniyeyle elendi.

ERT'den Sergio Sette Camara 10. olurken, Jake Hughes McLaren'ının duvara temas etmesinin ardından hasar görerek son dakikalarda mücadele edemedi.

Evans, 1. viraj ve 19. virajda hafifçe açıldıktan sonra son çabasını geliştirememesine rağmen, 1:10.878 ile Muller'in 0.016s önünde ikinci grubun zirvesinde yer alırken, Nato ve Vergne 0.1 içinde yer aldı.

Sıralamada Cassidy'nin 33 puan gerisinde yer alan Porsche pilotu Antonio Felix da Costa, günün erken saatlerindeki 2. antrenman seansından sonra takımın aracındaki güç çeviricisini değiştirmek zorunda kalmasının ardından beşinci sırada 0.035s ile yarışı tamamlayamadı.

Ona Maserati MSG’den Maximilian Guenther ve Jehan Daruvala eşlik etti, Sacha Fenestraz (Nissan) yedinciliği aldı.

Stoffel Vandoorne (DS Penske), ERT'den Dan Ticktum ve Lucas di Grassi'nin ikinci Abt'i onda dörtten daha az farkla grubu tamamladı.

Formula E London E-Prix Race 1 - Grid

1
 - 
2
Sıra Sürücü # Zaman km/s
1 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9

1'10.622

109.138
2 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

+0.069

1'10.691

109.032
3 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94

+0.205

1'10.827

108.822
4 France N. Nato Andretti Formula E 17

+0.397

1'11.019

108.528
5 France J. Vergne DS Penske 25

+0.030

1'10.652

109.092
6 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51

+0.350

1'10.972

108.600
7 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22

+0.377

1'10.999

108.559
8 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4

+0.387

1'11.009

108.543
9 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13

+0.368

1'10.990

108.573
10 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1

+0.682

1'11.304

108.094
11 Germany M. Gunther Maserati Racing 7

+0.389

1'11.011

108.540
12 United Kingdom S. Bird McLaren 8

+0.820

1'11.442

107.886
13 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23

+0.435

1'11.057

108.470
14 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21

+0.865

1'11.487

107.818
15 India J. Daruvala Maserati Racing 18

+0.479

1'11.101

108.403
16 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48

+0.926

1'11.548

107.726
17 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37

+0.929

1'11.551

107.721
18 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33

+0.514

1'11.136

108.350
19 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11

+0.613

1'11.235

108.199
20 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2

+0.503

1'11.125

108.366
21 United Kingdom J. Hughes McLaren 5

+3.266

1'13.888

104.314
22 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3

+1.177

1'11.799

107.349
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