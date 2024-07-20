London E-Prix: Evans pole'ü alarak puan farkını azalttı, Cassidy 17. oldu!

Mitch Evans bu hafta sonunun ilk Londra E-Prix'sinde pole pozisyonunu alarak 17. sırada başlayacak olan Jaguar takım arkadaşı ve Formula E şampiyona lideri Nick Cassidy ile arasındaki puan farkını azalttı.

Evans, Envision’dan Sebastien Buemi’ye karşı son düelloda 1:10.622’lik bir zaman kaydetti ve ikinci ve üçüncü sektörlerde daha hızlı bir zamanla yalnızca 0.069 saniye farkla önde bitirdi.

Evans, Londra ExCeL'de öğleden sonra yapılacak yarışa ilk sırada başlamanın yanı sıra, pole pozisyonu için üç puanı da alarak Cassidy ile arasındaki puan farkı 12'den 9’a indirdi.

Bu hafta sonuna girerken Cassidy'nin sadece 12 puan gerisinde olan Porsche pilotu Pascal Wehrlein, yarı finalde Buemi'ye karşı onda dörtten fazla farkla mağlup olunca bu puanlar için mücadele etme şansını kaybetti.

Evans, Andretti’den Norman Nato’yu yarı finalde 0.184 saniye farkla yendikten sonra finale yükseldi ve çeyrek final aşamasında 1:10.283 ile elemenin en hızlı turunu atarak DS Penske’den Jean-Eric Vergne’e 0.369 saniye fark attı.

Wehrlein, ise Envision’dan Robin Frijns’i sadece 0.039 saniye farkla geçerken, Nato da Andretti takımında gelecek sezon yerini alması beklenen Nico Muller’i (Abt) 0.083 saniye farkla geçti.

Oliver Rowland, Portland'daki her iki yarışı da kaçırmasına neden olan hastalığından kurtulup Formula E'ye dönüşünde çeyrek finale kadar gelmeyi başardı, ancak Nissan sürücüsü yarışı Buemi'den 0.2 saniye daha yavaş tamamladı.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Açılış sıralama grubunun başlarında hafif yağmur yağarken, sürücüler koşulların kötüleşmesi ihtimaline karşı tur atmakta hızlı davrandılar, ancak bunun yerine 12 dakikalık seans boyunca hava iyileştikçe pist tutuşu artmaya başladı ve zamanlar sürekli olarak azaldı.

Cassidy seansın sonunda iki hızlı tur atmasına rağmen aşırı ısınan lastiklerle son derecesini geliştiremedi ancak dokuzuncu olabildi. Bu nedele öğleden sonraki yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.

Ana rakibi Wehrlein, Buemi’den neredeyse iki onda bir daha hızlı olarak grubu 1:10.927 ile zirvede tamamlarken Rowland ve Frijns de devam etti.

Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansı olan ancak bu pek mümkün görünmeyen son şampiyon Jake Dennis, Sam Bird (McLaren) ve iki Mahindra’dan Nyck de Vries ve Edoardo Mortara'nın önünde yer alarak 0.116 saniyeyle elendi.

ERT'den Sergio Sette Camara 10. olurken, Jake Hughes McLaren'ının duvara temas etmesinin ardından hasar görerek son dakikalarda mücadele edemedi.

Evans, 1. viraj ve 19. virajda hafifçe açıldıktan sonra son çabasını geliştirememesine rağmen, 1:10.878 ile Muller'in 0.016s önünde ikinci grubun zirvesinde yer alırken, Nato ve Vergne 0.1 içinde yer aldı.

Sıralamada Cassidy'nin 33 puan gerisinde yer alan Porsche pilotu Antonio Felix da Costa, günün erken saatlerindeki 2. antrenman seansından sonra takımın aracındaki güç çeviricisini değiştirmek zorunda kalmasının ardından beşinci sırada 0.035s ile yarışı tamamlayamadı.

Ona Maserati MSG’den Maximilian Guenther ve Jehan Daruvala eşlik etti, Sacha Fenestraz (Nissan) yedinciliği aldı.

Stoffel Vandoorne (DS Penske), ERT'den Dan Ticktum ve Lucas di Grassi'nin ikinci Abt'i onda dörtten daha az farkla grubu tamamladı.

Formula E London E-Prix Race 1 - Grid