London E-Prix: Dennis kendi evinde pole pozisyonunda!

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Piste ikinci çıkan ve pole pozisyonunun favorisi olarak görülen Vandoorne, ilk sektörde hata yaparak 2. virajda bariyerlere değmekten son anda kurtuldu, bu da Dennis'in henüz başlangıçta farkı açmasını sağladı.

Turun kalanında avantajını koruyan Dennis, son sektörde aracının kontrolünü hafifçe kaybetmesine rağmen kariyerinin ikinci pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Cuma günü verdiği bir demeçte "geçen yıl elde ettiği galibiyeti tekrarlamanın zor olduğunu" söyleyen Dennis, yarı finalde 1.13.005'lik turuyla Nyck de Vries'in finale çıkmasını engellemişti.

De Vries yine de Vandoorne'a elenen Sergio Sette Camara'dan daha hızlı bir tur atmayı başardı, bu da kendisinin 3, Sette Camara'nın 4. sıradan başlayacağı anlamına geliyor. Brezilyalı sürücünün yarı finale kadar çıkması günün sürprizlerindendi.

Çeyrek finallere baktığımızda Vandoorne'un Andre Lotterer ile çok yakın bir mücadeleye giriştiğini görüyoruz. İlk sektörde rakibinin 0.001 saniye gerisinde olan Vandoorne, Porsche sürücüsünün tempo kaybetmesiyle birlikte tur biterken 0.4 saniye avantaj elde etti ve yarı finale yükseldi.

Dennis'in takım arkadaşı Oliver Askew ile karşı karşıya gelen Sette Camara, iyi bir tur atarak rakibinin 0.350 saniye civarı önünde yer aldı ve kariyerinde ilk kez yarı finale kadar yükseldi.

New York'ta galibiyete ulaşan Nick Cassidy ise De Vries'e 0.4 saniye gibi net bir farkla mağlup oldu. Arka arkaya üçüncü kez çeyrek finalde elenen Cassidy, son turunda hafifçe duvara dokunarak zaman kaybetti.

Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Çeyrek finalin en hızlı turu ise Dennis'in Maximilian Guenther'e karşı elde ettiği 1.13.225'lik derece oldu. Guenther normalde çeyrek finalde yer almayacaktı, ancak Venturi sürücüsü Lucas di Grassi'nin grup aşamasındaki tur zamanlarının silinmesiyle birlikte pole mücadelesine ortak oldu.

Elenen dört isim, Askew, Guenther, Lotterer ve Cassidy şeklinde sıralandılar.

Grup aşamalarına baktığımızda ise her iki Jaguar'ın da henüz grup aşamalarında havlu attığını ve Mitch Evans'ın ilk sektörde lastiklerini kilitleyerek zaman kaybettiğini görüyoruz.

Seansın en önemli olaylarından birisi ise Robin Frijns'i engelleyen di Grassi'nin tur zamanlarının silinmesi oldu. Epey sinirlendiği görülen Brezilyalı sürücü yarışa son sıradan başlayacak.

Venturi sürücüleri de çeyrek finale kalamadılar. Eduardo Mortara yol tutuşunun epey az olduğundan şikayetçiydi ve iyi bir tur atamadı, bu da kendisinin yarışa 9. sırada başlaması anlamına geliyor.

Hayal kırıklığı yaşayan bir diğer takım ise DS Techetaah oldu. Hem Antonio Felix da Costa, hem de Jean-Eric Vergne çeyrek final mücadelesinden uzak kaldılar.

Da Costa yarışa Sam Bird'in bir sıra önünde 11. başlayacak, Vergne ise 13. sırada.

London E-Prix grid