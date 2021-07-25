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Formula E / Londra E-Prix II Antrenman raporu

Londa E-Prix 3. antrenman: Di Grassi ve Audi en hızlısı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Londra'da gerçekleştirilecek ikinci Londra E-Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Audi sürücüsü Lucas di Grassi ilk sırada tamamladı.

Londa E-Prix 3. antrenman: Di Grassi ve Audi en hızlısı

Londra'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde üçüncü antrenman seansı bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Dünkü antrenmanların aksine bugünkü seans kuru zeminde yapıldı. 45 dakikalık seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve başlangıçta dereceler 1:22'lerdeydi.

İlk on dakika geride kalırken ilk yarışın galibi ve BMW sürücüsü Jake Dennis zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı fakat liderliği pek de uzun sürmedi.

Robin Frijns son yarım saate girerken 1:20.875 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Onu geçen ilk isim 1:20.817 yapan Sergio Sette Camara oldu.

Son sekiz dakikaya kadar bu derece zirvede kalırken, Porsche sürücüsü Andre Lotterer 1:20.490'lık turuyla Camara'yı ardında bırakmış oldu. 

Sonrasında Oliver Rowland bu dereceyi 1:20.340'a çekti. Son 2.5 dakikaya girerken eski Formula E şampiyonu Lucas di Grassi 1:20.001 yaptı ve liderliği aldı.

Son bir dakikalık bölümde yağmur vardı ve sürücüler son sektörde epey zorlandılar. Bu da zaman tablosunda değişiklik olmadığı anlamına geliyordu.

Böylelikle seansın en hızlı ismi 1:20.001'le Di Grassi oldu. Londra'daki ilk yarışın galibi Dennis 0.232 saniye geride ikinci olurken, Rowland 0.339 saniye geride üçüncü ve Nyck de Vries 0.345 saniye geride dördüncü oldu.

Sam Bird'ün 0.402 saniye geride beşinci olduğu seansta Lotterer 0.489 saniye geride altıncı ve Mitc Evans 0.493 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Stete Camara, Maximilian Günther ve Nick Cassidy tamamladı. Pascal Wehrlein ancak 11. olurken, Techeetah sürücüleri Jean Eric Vergne ve Antonio Felix da Costa sırasıyla 12. ve 13. oldular.

Stoffel Vandoorne ancak 18. olurken, Sebastian Buemi 23. sırada yer aldı.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı ancak frenajı kaçıran ve duvara yaklaşan bazı isimler vardı.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

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