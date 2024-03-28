Motor sporlarına geri dönen Lola, Yamaha güç ünitesi ortaklığıyla Formula E'ye katılacak

Yeni ortaklık Perşembe günü Japonya'da Tokyo E-Prix öncesinde duyuruldu ve yeni kombinasyonun 2025 sezonundan itibaren seriye katılması planlanıyor.

Lola Cars, 1958 yılında Eric Broadley tarafından kurulduktan sonra IndyCar, Le Mans 24 Saat, Formula 1, Can-Am, Formula 3000 ve daha pek çok kategoride başarı elde etti.

Ancak 2012 yılında şirkete kayyum atandı ve varlıklarını sonlandırdı. 2022 yılında İngiliz işadamı Till Bechtolsheimer şirketi satın alarak yeniden motor sporları dünyasına girmeyi hedefliyordu.

Şimdi Yamaha ile ortaklık kurarak Formula E'ye girecekler.

Aynı zamanda IMSA Sports Car sürücüsü olan Bechtolsheimer, "FIA Formula E Dünya Şampiyonası'na girerken Yamaha Motor Company ile ortaklık yapmaktan inanılmaz heyecan duyuyoruz."

"Dünyanın en yenilikçi üreticilerinden biri tarafından böylesine önemli bir projenin ortağı olarak seçilmek, Lola'da oluşturduğumuz ekibin kalibresini gösteriyor."

"Bu projenin odak noktası, Lola'nın tamamen yatırım yaptığı teknolojik gelişme."

Lola Yamaha FormulaE Photo by: Lola



Lola/Yamaha kombinasyonu, şampiyona Gen3.5 dönemine girerken Formula E'ye girecek.

Bu arada Yamaha, Japon üreticinin Arrows'a motor tedarik ettiği 1997 yılındaki son Formula 1 programından bu yana ilk kez otomobil yarışlarına girecek.

Yönetim kurulu başkanı ve direktörü Heiji Maruyama."Yamaha Motor Company, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan çeşitli teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesini hızlandırıyor."

"Formula E'deki üst düzey elektrikli yarışlar aracılığıyla, gelişmiş enerji yönetimi teknolojileri edinmeyi umuyoruz."

"Ayrıca Lola'nın yeni sürdürülebilir motor sporları felsefesini paylaşıyoruz ve onlarla bu ortaklığı kurmaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyoruz." dedi.

Resmi bir doğrulama yapılmamış olsa da, Lola/Yamaha projesinin Abt'ye güç ünitesi tedarik edeceğine inanılıyor; Alman takım önümüzdeki yıl Mahindra ile yollarını ayıracak.