Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula E

Motor sporlarına geri dönen Lola, Yamaha güç ünitesi ortaklığıyla Formula E'ye katılacak

Lola Cars, Yamaha ile işbirliği yaparak Formula E'ye geçecek ve on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez motor sporları dünyasında yer alacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lola Yamaha FormulaE

Lola Yamaha FormulaE

Lola

Yeni ortaklık Perşembe günü Japonya'da Tokyo E-Prix öncesinde duyuruldu ve yeni kombinasyonun 2025 sezonundan itibaren seriye katılması planlanıyor.

Lola Cars, 1958 yılında Eric Broadley tarafından kurulduktan sonra IndyCar, Le Mans 24 Saat, Formula 1, Can-Am, Formula 3000 ve daha pek çok kategoride başarı elde etti.

Ancak 2012 yılında şirkete kayyum atandı ve varlıklarını sonlandırdı. 2022 yılında İngiliz işadamı Till Bechtolsheimer şirketi satın alarak yeniden motor sporları dünyasına girmeyi hedefliyordu.

Şimdi Yamaha ile ortaklık kurarak Formula E'ye girecekler.

Aynı zamanda IMSA Sports Car sürücüsü olan Bechtolsheimer, "FIA Formula E Dünya Şampiyonası'na girerken Yamaha Motor Company ile ortaklık yapmaktan inanılmaz heyecan duyuyoruz."

"Dünyanın en yenilikçi üreticilerinden biri tarafından böylesine önemli bir projenin ortağı olarak seçilmek, Lola'da oluşturduğumuz ekibin kalibresini gösteriyor."

"Bu projenin odak noktası, Lola'nın tamamen yatırım yaptığı teknolojik gelişme."

Lola Yamaha FormulaE

Lola Yamaha FormulaE

Photo by: Lola


Lola/Yamaha kombinasyonu, şampiyona Gen3.5 dönemine girerken Formula E'ye girecek.

Bu arada Yamaha, Japon üreticinin Arrows'a motor tedarik ettiği 1997 yılındaki son Formula 1 programından bu yana ilk kez otomobil yarışlarına girecek.

Yönetim kurulu başkanı ve direktörü Heiji Maruyama."Yamaha Motor Company, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan çeşitli teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesini hızlandırıyor."

"Formula E'deki üst düzey elektrikli yarışlar aracılığıyla,  gelişmiş enerji yönetimi teknolojileri edinmeyi umuyoruz."

"Ayrıca Lola'nın yeni sürdürülebilir motor sporları felsefesini paylaşıyoruz ve onlarla bu ortaklığı kurmaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyoruz." dedi.

Resmi bir doğrulama yapılmamış olsa da, Lola/Yamaha projesinin Abt'ye güç ünitesi tedarik edeceğine inanılıyor; Alman takım önümüzdeki yıl Mahindra ile yollarını ayıracak.

Lola Yamaha FormulaE

Lola Yamaha FormulaE

Photo by: Lola

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Formula E pilotlarının, Spa WEC çakışmasında Berlin'de tek yarışa çıkmalarına izin çıkmadı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Son Haberler

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MGP MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

F1 Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye