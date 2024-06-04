Yamaha hâlâ kararsız olsa da Lola, Formula E Gen4'e kesin olarak katılıyor

Mart ayında yapılan bir duyuruya göre, ikonik İngiliz firması on yılı aşkın bir süredir ilk kez 2024-25 sezonunda tamamen elektrikli şampiyonada güç ünitesi sağlayıcısı olarak motor sporlarına katılacak.

Daha önce Lola Cars, 2025-26'da Gen3 Evo döneminin sona ermesine kadar Formula E'ye katılmayı kabul etmişti. Ancak şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada dört yıl daha katılımını sürdüreceğini açıkladı.

Japon üretici Yamaha, 1997 yılından bu yana ilk kez dört tekerlekli yarışlara geri döndüğünü ve Formula E'de Lola Cars ile işbirliği yaparak motor sporlarına geri döneceğini açıkladı.

Lola Cars'ın duyurusunun aksine Yamaha, Formula E'nin Gen4 dönemine devam edip etmeyeceğini resmi olarak belirtmedi.

Lola Cars motor sporları direktörü Mark Preston, “Gen4'e olan bağlılığımızı teyit etmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

“Formula E, daha geniş motor sporları ve otomotiv uygulamaları için kullanabileceğimiz güç ünitesi ve yazılım geliştirme için ideal bir platform.”

“Bu serideki inovasyon fırsatının, araçların performansı ve teknoloji geliştikçe artacağını ve global motor sporlarında ve daha geniş sıfır emisyonlu ulaşım alanında yenilikçi teknolojiler geliştirmek için daha geniş bir kapsam sağlayacağını düşünüyoruz.”

Lola Cars, 1958 yılında Eric Broadley tarafından kurulduğundan bu yana IndyCar, Le Mans 24 Saat, Formula 1, Can-Am ve Formula 3000 dahil olmak üzere çok sayıda kategoride başarı elde ederek motor sporlarıyla eşanlamlı hale gelmişti.

Thomas Biermaier, ABT CEO'su, Mark Preston, Lola, Heiji Maruyama, Yamaha Fotoğraflar: Abt Sportsline

Ancak İngiliz firma 2012 yılında yönetime alındı ve İngiliz işadamı Till Bechtolsheimer 2022 yılında motor sporlarına geri dönmek amacıyla Lola ismini ve kalan varlıklarını satın almadan önce faaliyetlerine son verdi.

Preston, 2017-2020 yılları arasında Jean-Eric Vergne (iki kez) ve Antonio Felix da Costa ile Formula E takımının üst üste üç pilotlar şampiyonluğu elde ettiği Techeetah'ta takım müdürü olarak görev yaptıktan sonra projeye direktör olarak katıldı.

Lola Cars ve Yamaha, Abt ekibine güç ünitesi sağlamaya hazırlanırken bu ay Gen3 Evo makinesiyle testlere başlayacak.

Formula E CEO'su Jeff Dodds, “Önümüzdeki yıl 11. Sezon için en üst düzey motor sporlarına tarihi bir dönüş yapan Lola Cars'ın GEN4 dönemine de bağlı kalacak olmasından ve en az 2030 yılına kadar Formula E gridinde yer alacağının sözünü vermesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Elektrifikasyon ve inovasyon alanındaki son girişimleri için serimize duydukları güven, motor sporlarındaki en büyük isimleri çekme becerimizin yanı sıra bu şampiyonayı büyütmeye devam etme konusundaki ortak hırsımızın da bir kanıtıdır.

“Bu bizim için büyük bir ayrıcalık ve gelecek yıl ünlü Lola markası ilk kez piste çıktığında neler yapabileceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.