Liberty Global, Formula E'nin çoğunluk hissesini satın alıyor
Liberty Global, Warner Bros Discovery'den satın aldığı hisselerle Formula E'deki hisse oranını %65'e çıkardı.
Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3
Fotoğraf tarafından: Andreas Beil
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