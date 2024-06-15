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Formula E

Liberty Global, Formula E'nin çoğunluk hissesini satın alıyor

Liberty Global, Warner Bros Discovery'den satın aldığı hisselerle Formula E'deki hisse oranını %65'e çıkardı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Telekomünikasyon şirketi, Formula E'deki hisselerini %65'e çıkararak serinin hakim hissedarı olacak. Serinin geri kalan %35'lik kısmı, azınlık hissedarlardan oluşacak.
İlk olarak 10 yıl önce Formula E'ye yatırım yapan Liberty Global, hisseleri Warner Bros Discovery'den satın alacak. Düzenleyici onayına tabi olarak, anlaşmanın 2024 bitmeden tamamlanması hedefleniyor.
Anlaşma Liberty Media'nın Formula 1'deki sahipliğinden ve MotoGP ile Dünya Superbike şampiyonasını yöneten Dorna Sports'un gelecekte planlanan kontrolünden tamamen bağımsız bir gelişme.
Duyuru, Salı günü açıklanan 2024-25 takvimiyle 11. sezonuna hazırlanan Formula E'nin 17 yarışlık programında Monako'da çift yarış ve Miami'de yeni bir yarışın yapılacağının duyurulmasından sonra geldi.
Formula E CEO'su Jeff Dodds, yatırımın araç teknolojisine, genişleyen takvime ve serinin tanıtımına odaklanacağını belirtti.
Dodds, "Büyümenin kilit alanları otomobilin teknolojisi oldu. 3.5 ile 4. nesil arasındaki sıçrama önemli, sadece iki buçuk yıl sonra inanılmaz bir yarış otomobili olacak."
"İkinci alan ise nerede yarıştığımız, şovumuzu nereye taşıdığımız ve yeni izleyicileri nasıl çektiğimiz. Bu hafta [2024-25] takvimimizi açıkladık ve bu bizim şimdiye kadarki en büyük takvimimiz ve motor sporları hayranları olarak umarım burada bazı ikonik ve cesur hamleler olduğunu takdir edebilirsiniz."
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf tarafından: Andreas Beil

"Üçüncü şey ise gürültü ile ilgili. Yetenek, pazarlama, halkla ilişkiler, sosyal medya ve dijital aktivasyon ile çalışarak daha fazla insana sorumlusu olduğumuz sporu anlatmak ve bu sayede taraftar kitlemizi neredeyse 400 milyona çıkarmak."
"Bu büyük büyümenin kilidini açmanın eşiğindeyiz. Dolayısıyla Liberty Global gibi ikna olmuş bir yatırımcının, ayak izimizi büyüttüğümüz, teknolojiye yatırım yaptığımız ve ses üretimine yatırım yaptığımız bir dönemde arkamızda olması kesinlikle kritik önem taşıyor." dedi.
Liberty Global CEO'su Mike Fries ise şunları söyledi: "Bu Formula E için çok önemli bir an. Her spor platformunda olduğu gibi Formula E'nin de sermayeye ve inanca ihtiyacı var. Biz kesinlikle bu kritik anda bunların her ikisini de sağlamayı amaçlıyoruz."

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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