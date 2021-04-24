Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti

Belçikalı pilot, grup aşamalarında ilk altıya kalmasının ardından Super Pole'e yükselmiş ve ardından 0.028 saniye farkla son üç yarıştaki ikinci pole pozisyonunu kazanmıştı.

Ancak Silver Arrow 02 aracının teknik özelliklerinin yer aldığı belgede belirtilmeyen lastikler kullandığı için, hem pole derecesi hem de diğer tüm zamanları silindi.

Teknik pasaport adı verilen belgenin, her yarışta teknik kontrollerden önce tamamlanması ve MGU - invertör gibi parçalar, bir barkod güvenlik etiketiyle beraber tanımlanması gerekiyor. Ayrıca kullanılacak lastikler de bu pasaportta belirtilmeli.

Vandoorne tarafından kullanılan lastiklerde gerekli işaretler yoktu. Bunun temel nedeni, Valencia'daki yarış için takımlara tahsis edilen lastik setleri sayısının değişmesi gibi görünüyor.

Takımlara normalde sürücü başına dört set lastik veriliyordu ancak pistin doğası gereği bu rakam altıya çıkarıldı. Yani fazladan bu iki ekstra setten bir tanesi, doğru tanımlamaya sahip değil gibi görünüyor.

Bu, Vandoorne'un yarışa son sıradan başlayacağı anlamına geliyor.

Böylelikle son şampiyon Antonio Felix da Costa, DS Techeetah ile pole pozisyonuna yükselirken, BMW Andretti'den Maximilian Gunther ikinciliğe çıktı.

Bu, Mercedes için pek de iyi bir hafta sonu olmadığı anlamına geliyor.

Çünkü diğer Mercedes pilotu Nyck de Vries da Roma E-Prix'sindeki kazadan ötürü beş sıra grid cezası almıştı ve yarışa sekizinci sıradan başlayacak.