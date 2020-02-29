Formula E
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula E / Son dakika

Lapierre, Rossiter’in yerine Marakeş FE testine katılacak

paylaşım
yorumlar
Lapierre, Rossiter’in yerine Marakeş FE testine katılacak
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
29 Şub 2020 14:53

Le Mans 24 Saat saat galibi Nicolas Lapierre, Pazar günkü Marakeş Formula E testine katılamayacak ve yerini James Rossiter alacak.

Eski SUPER GT sürücüsü Rossiter, Marakeş E-Prix sonrası yapılan bir günlük çaylak testinde DS Techeetah'ı kullanacaktı, ancak cuma günkü Fas antrenman turlarında has olan Jean-Eric Vergne'nin yerini alması için erkenden takıma çağrıldı.

Rossiter, bir E-Prix hafta sonunda yer alması için e-lisans aldı ancak bu onu çaylak testi için uygunsuz hale getirdi.

DS Techeetah, bunun üzerine eski Toyota LMP1 sürücüsü Lapierre'nin Pazar günü yapılacak testte, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü Filipe Albuquerque ile birlikte piste çıkacağını duyurdu.

Lapierre, 2015 yılında Aguri için Gen1 Formula E aracını test etmişti ve bu yüzden elektrikli araçlarla ilgili deneyimli bir isim.

 

Sonraki haber
Evans, kendisini son sıraya iten Jaguar hatası sebebiyle "öfkeli"

Önceki haber

Evans, kendisini son sıraya iten Jaguar hatası sebebiyle "öfkeli"

Sonraki haber

Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı

Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Nicolas Lapierre
Takımlar Techeetah
Editör Rachit Thukral

Yarış merkezi

Marakeş ePrix

Marakeş ePrix

27 Şub - 29 Şub
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Cum 28 Şub
Cum 28 Şub
08:00
14:00
FP1
Cum 28 Şub
Cum 28 Şub
10:45
16:45
FP2
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
03:00
09:00
QU
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
05:00
11:00
Yarış
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
09:03
15:03
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Röportaj: Leclerc, SF1000'i ve testleri anlattı

2s
2
Formula 1

Mercedes: "Dayanıklılığı arttırırsak 'iyi bir şov' sunabiliriz"

3s
3
Formula 1

İstatistikler: Barcelona testinde atılan en hızlı turlar ve tamamlanan mesafeler

4
World Superbike

Phillip Island WSBK: Toprak Yamaha ile sezona galibiyetle başladı!

5
Formula 1

Hamilton, Mercedes'e motor sorunları konusunda güveniyor

3s

Son Videolar

Mexico City E-Prix: Yarış özeti 00:59
Formula E

Mexico City E-Prix: Yarış özeti

Formula E, Gen2 EVO aracını tanıttı 01:00
Formula E

Formula E, Gen2 EVO aracını tanıttı

Formula E: Gen2 Evo lansman özeti 00:16
Formula E

Formula E: Gen2 Evo lansman özeti

Santiago E-Prix: Yarış özeti 01:00
Formula E

Santiago E-Prix: Yarış özeti

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti

Son Haberler

Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı
FE

Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı

Lapierre, Rossiter’in yerine Marakeş FE testine katılacak
FE

Lapierre, Rossiter’in yerine Marakeş FE testine katılacak

Evans, kendisini son sıraya iten Jaguar hatası sebebiyle "öfkeli"
FE

Evans, kendisini son sıraya iten Jaguar hatası sebebiyle "öfkeli"

Marakeş E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa'nın
FE

Marakeş E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa'nın

Marakeş E-Prix: 2. antrenmanın en hızlısı Evans
FE

Marakeş E-Prix: 2. antrenmanın en hızlısı Evans

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.