Lapierre, Rossiter’in yerine Marakeş FE testine katılacak
Le Mans 24 Saat saat galibi Nicolas Lapierre, Pazar günkü Marakeş Formula E testine katılamayacak ve yerini James Rossiter alacak.
Eski SUPER GT sürücüsü Rossiter, Marakeş E-Prix sonrası yapılan bir günlük çaylak testinde DS Techeetah'ı kullanacaktı, ancak cuma günkü Fas antrenman turlarında has olan Jean-Eric Vergne'nin yerini alması için erkenden takıma çağrıldı.
Rossiter, bir E-Prix hafta sonunda yer alması için e-lisans aldı ancak bu onu çaylak testi için uygunsuz hale getirdi.
DS Techeetah, bunun üzerine eski Toyota LMP1 sürücüsü Lapierre'nin Pazar günü yapılacak testte, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü Filipe Albuquerque ile birlikte piste çıkacağını duyurdu.
Lapierre, 2015 yılında Aguri için Gen1 Formula E aracını test etmişti ve bu yüzden elektrikli araçlarla ilgili deneyimli bir isim.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Pilotlar
|Nicolas Lapierre
|Takımlar
|Techeetah
|Editör
|Rachit Thukral
Lapierre, Rossiter’in yerine Marakeş FE testine katılacak
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