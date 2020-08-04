Juncadella, Berlin’de Mercedes FE'nin yedek sürücüsü olacak

İspanyol sürücü, geçtiğimiz sezonlarda Formula E’de testlere çıkmıştı ancak şimdiye kadar hiç resmi yedek sürücü olmamıştı.

Alman takımla bu sene Marakeş’teki çaylak testinde piste çıkan Katalan sürücü, Berlin’de gerçekleştirilecek olan altı yarışta takımın yedek sürücüsü olacak.

Juncadella, Mercedes FE takımının ana sürücüleri Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne’un herhangi bir sorun yaşaması halinde yarışmaya hazır olacak.

Juncadella, “Çok iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum. Son aylarda yaptığım tüm çalışmalar, fazladan hazırlanmamı sağladı ve fiziksel olarak diğer sürücülerden daha iyi olabilirim, ki bu da iki haftadan kısa bir sürede gerçekleştirilecek altı yarışta fark yaratabilecek bir şey.”

“Eğer fırsat gelirse, çok iyi bir rol oynayabileceğimi düşünüyorum.” dedi.

Juncadella, Berlin’de dokuz gün içerisinde altı yarış gerçekleştirecek olan FE programında COVID-19 konusunda tüm önlemleri almak durumunda kalacak.

Bundan dolayı Juncadella bir otelde izole olacak ve neredeyse hiçbir takım üyesiyle fiziksel temas yaşamayacak.

Yedek sürücü rolünün gelecekte kendisine kapılar açıp açmayacağı sorulduğunda İspanyol sürücü, “Kapıları her zaman açabilirsiniz, çünkü kategorinin içerisindesiniz ve Formula E ortamında bulunmak güzel.”

“Şu anda alışılmamış bir sezondayız ve çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Beni, Vandoorne ya da de Vries’in yerine koyacaklarını düşünmüyorum. Ancak ayrıca müşteri takımı olan Venturi de var. Yani, kim bilir?”

“Onlara simülatör gibi şeylerde yardımcı oluyorum ve Ağustos’ta bazı testler yapacağız. Sonrasında, gelecek sene için ne gibi seçeneklerin olabileceğini göreceğiz.” dedi.