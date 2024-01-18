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Jordan: "Verstappen'le sadece Leclerc baş edebilir"

Eddie Jordan, şu anda Max Verstappen seviyesine çıkabilecek tek ismin Leclerc olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Pole adamı Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sıralama Sonrası Konuşma

Max Verstappen, 2023'te gerçekleştirilen 22 yarışta 19 galibiyet alarak rahat bir şampiyonluk elde etmeyi başardı.

Sergio Perez, aynı araçla Verstappen'e karşı koyamadı ve sadece iki zafer elde edebildi.

Yeni sezonda bazı takımlar Red Bull'u yakalamayı hedeflese de, bunu gerçekleştirmek pek kolay olmayacak.

1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında F1'in ikonik figürlerinden birisi olan Eddie Jordan, F1-Insider'a Verstappen hakkında konuştu.

Jordan'a göre Verstappen, Ayrton Senna-Michael Schumacher'in bir karışımı.

Sözlerine Schumacher hakkında konuşarak başlayan Jordan, "Silverstone'daki ilk testlerden sonra Michael'ın Ayrton Senna'nın rakibi olacağı açıktı."

"O kadar hızlıydı ki kronometrenin bozulduğunu düşündük."

"Bana göre Max Verstappen, Senna ve Schumacher'in bir karışımı. Onun için tek bir rakip görüyorum, o da Charles Leclerc."

"Ferrari ona Red Bull ile boy ölçüşecek bir araç vermeli, aksi takdirde heyecan olmaz" dedi.

Jordan, Leclerc dışında Lando Norris'e de dikkat çekiyor.

"Eğer iyi bir takımım olsaydı ve Max'le anlaşamasaydım, Verstappen'le -başa çıkabilmek için- anlaşabileceğim sadece iki pilot olurdu: biri Leclerc, diğeri Lando Norris."

"Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'nun büyük şampiyonlar olmalarına rağmen yaşları nedeniyle Verstappen'e ayak uydurabileceklerini düşünmüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari at the post race press conference

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari at the post race press conference

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