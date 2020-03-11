Formula E
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
136 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Jakarta ePrix / Son dakika

Jakarta FE yarışı, Coronavirüs nedeniyle ertelendi

paylaşım
yorumlar
Jakarta FE yarışı, Coronavirüs nedeniyle ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 08:13

Bu sezon ilk kez yapılması planlanan Jakarta E-Prix, Coronavirüs salgını nedeniyle resmi olarak ertelenen üçüncü Formula E yarışı oldu.

Başkent Endonezya'da yapılması planlanan ilk FE yarışının 6 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak şimdi COVID-19 salgınının artan tehdidi nedeniyle Roma ve Sanya yarışlarıyla aynı kaderi paylaşmış durumda.

Jakarta E-Prix, beş yıllık bir anlaşmayla FE takvimine katılmıştı. Ancak yapılacak yeni asfalt çalışmalarının, Monas’ın tarihi ve kültürel değere sahip bir bölge olması sebebiyle risk oluşturduğu söylenmişti. Bu yüzden resmi onayı sadece Şubat ayında alabilmişti.

Şimdi ise yarışın ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.

FE tarafından yayınlanan bir açıklamada şöyle denildi: “Jakarta Anies Baswedan valisinin talimatı ve Formula E, FIA, Ikatan Motor Indonesia (IMI) ve Jakarta E-Prix (OC) organizasyonu komitesiyle yaptığımız görüşmeler sonrası, Jakarta yarışının yapılmasının planlandığı 6 Haziran 2020'de gerçekleşmesinin mümkün olmayacağına karar verdik."

“COVID-19'un patlak vermesi ve Endonezya ile Jakarta'da artan vaka sayısı nedeniyle, şampiyona katılımcılarının, çalışanlarının ve seyircilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için en sorumlu şekilde davranmak adına böyle bir karar alındı."

“Yarışı daha sonraki bir tarihte gerçekleştirmek için konuyu, Jakarta E-Prix organizasyon komitesiyle yakından izlemeye devam edeceğiz."

Valencia takvime dönebilir

Motorsport.com, Roma E-Prix'sinin orijinal 4 Nisan'daki yerini Valencia'daki Circuit Ricardo Tormo'nun alabileceğini öğrendi. 

FE kurucularından Alberto Longo, cadde pistlerinden ziyade amaca uygun pistlerde yarışlar yapmanın, azalan 2019/20 takvimini desteklemek için dikkate alınan alternatifler arasında yer aldığını kabul etti.

Ayrıca, "Seçenekler arasında çifte yarış yapmak ve  gerekirse kaplı kapılar ardında yarışmak da var." dedi.

Güney Kore'deki çok sayıda COVID-19 vakası olduğu göz önüne alındığında 3 Mayıs'ta, yani Jakarta'dan önce yapılması planlanan Soul E-Prix'sinin de yapılması beklenmiyor.

18 Nisan'da yapılması planlanan Paris E-Prix'si ise, Le Mans 24 Saat motosiklet dayanıklılık yarışının 18-19 Nisan tarihinden, 5-6 Eylül tarihine alınmasının ardından tehlike altında olabilir.

Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005

Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

Sonraki haber
Audi, Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı

Önceki haber

Audi, Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Jakarta ePrix
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Roma E-prix

Roma E-prix

3 Nis - 4 Nis
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Melbourne'de galibiyet Ferrari için 'zor' görünüyor"

1s
2
Formula 1

Renault, 2020 F1 renk düzenini tanıttı, yeni ana sponsorunu açıkladı!

2s
3
Formula 1

Birden fazla takım personeli, Coronavirüs testinden geçirildi!

2s
4
Formula 1

Leclerc, daha iyi start için direksiyonda değişiklik yaptırdı

5
Formula 1

Verstappen: "FIA herkese eşit davranmalı"

2s

Son Videolar

Marakeş E-Prix: Max Günther, son turda Jean-Eric Vergne'i geçiyor 00:32
Formula E

Marakeş E-Prix: Max Günther, son turda Jean-Eric Vergne'i geçiyor

Formula E Marakeş çaylak testi 01:05
Formula E

Formula E Marakeş çaylak testi

Marrakesh E-Prix yarış özeti 01:04
Formula E

Marrakesh E-Prix yarış özeti

Mexico City E-Prix: Yarış özeti 00:59
Formula E

Mexico City E-Prix: Yarış özeti

Formula E, Gen2 EVO aracını tanıttı 01:00
Formula E

Formula E, Gen2 EVO aracını tanıttı

Son Haberler

Jakarta FE yarışı, Coronavirüs nedeniyle ertelendi
FE

Jakarta FE yarışı, Coronavirüs nedeniyle ertelendi

Audi, Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı
FE

Audi, Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı

FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu
Genl

FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu

Formula E, Roma E-Prix’sini koronavirüs nedeniyle erteledi!
FE

Formula E, Roma E-Prix’sini koronavirüs nedeniyle erteledi!

Roma Formula E yarışı tehlike altında
FE

Roma Formula E yarışı tehlike altında

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.