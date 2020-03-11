Jakarta FE yarışı, Coronavirüs nedeniyle ertelendi

Başkent Endonezya'da yapılması planlanan ilk FE yarışının 6 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak şimdi COVID-19 salgınının artan tehdidi nedeniyle Roma ve Sanya yarışlarıyla aynı kaderi paylaşmış durumda.

Jakarta E-Prix, beş yıllık bir anlaşmayla FE takvimine katılmıştı. Ancak yapılacak yeni asfalt çalışmalarının, Monas’ın tarihi ve kültürel değere sahip bir bölge olması sebebiyle risk oluşturduğu söylenmişti. Bu yüzden resmi onayı sadece Şubat ayında alabilmişti.

Şimdi ise yarışın ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.

FE tarafından yayınlanan bir açıklamada şöyle denildi: “Jakarta Anies Baswedan valisinin talimatı ve Formula E, FIA, Ikatan Motor Indonesia (IMI) ve Jakarta E-Prix (OC) organizasyonu komitesiyle yaptığımız görüşmeler sonrası, Jakarta yarışının yapılmasının planlandığı 6 Haziran 2020'de gerçekleşmesinin mümkün olmayacağına karar verdik."

“COVID-19'un patlak vermesi ve Endonezya ile Jakarta'da artan vaka sayısı nedeniyle, şampiyona katılımcılarının, çalışanlarının ve seyircilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için en sorumlu şekilde davranmak adına böyle bir karar alındı."

“Yarışı daha sonraki bir tarihte gerçekleştirmek için konuyu, Jakarta E-Prix organizasyon komitesiyle yakından izlemeye devam edeceğiz."

Valencia takvime dönebilir

Motorsport.com, Roma E-Prix'sinin orijinal 4 Nisan'daki yerini Valencia'daki Circuit Ricardo Tormo'nun alabileceğini öğrendi.

FE kurucularından Alberto Longo, cadde pistlerinden ziyade amaca uygun pistlerde yarışlar yapmanın, azalan 2019/20 takvimini desteklemek için dikkate alınan alternatifler arasında yer aldığını kabul etti.

Ayrıca, "Seçenekler arasında çifte yarış yapmak ve gerekirse kaplı kapılar ardında yarışmak da var." dedi.

Güney Kore'deki çok sayıda COVID-19 vakası olduğu göz önüne alındığında 3 Mayıs'ta, yani Jakarta'dan önce yapılması planlanan Soul E-Prix'sinin de yapılması beklenmiyor.

18 Nisan'da yapılması planlanan Paris E-Prix'si ise, Le Mans 24 Saat motosiklet dayanıklılık yarışının 18-19 Nisan tarihinden, 5-6 Eylül tarihine alınmasının ardından tehlike altında olabilir.