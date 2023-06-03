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Formula E / Jakarta ePrix I Yarış raporu

Jakarta E-Prix: Wehrlein kazandı, zafer hasretini sona erdirdi

Üçüncü sıradan başladığı mücadelenin henüz dördüncü turunda liderliğe yükselen Pascal Wehrlein, beş aydır devam eden zafer hasretini dindirmeyi başardı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Henüz startta Jake Dennis'i geçmeyi başaran Wehrlein, dördüncü turda ise pole pozisyonundan başlayan Maximilian Gunther'i geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi.

Temiz bir start alan ve ilk virajda Dennis'i geride bırakan Wehrlein, sonraki üç tur boyunca düzenli olarak en hızlı turları elde etti ve ilk sıraya yükseldikten sonra da aynı tempoyu korudu.

Rahat bir şekilde ilerleyen Wehrlein'in karşısına son 12 turda ciddi bir rakip çıktı: startta dördüncülüğe düşse de önce geçildiği Stoffel Vandoorne'u, sonra da Gunther'i geride bırakan Dennis!

Tüm baskıya rağmen direnmeyi başaran Wehrlein, damalı bayrağı 0.477 gibi bir farkla ilk sırada gördü ve Ocak ayından bu yana devam eden zafer hasretini sona erdirdi.

Podyumu tamamlayan isimse yarışın orta noktasından sonra momentumunu kaybeden ve galibiyet mücadelesinden düşen Gunther oldu.

Dördüncülük son şampiyon Vandoorne'a giderken, takım arkadaşı Jean-Eric Vergne beşinci, Edoardo Mortara altıncı sıradaydı.

Şampiyona lideri Cassidy günün yıldızlarından biriydi, Jaguar'ın yavaş kaldığı günde onuncu sıradan başladığı yarışı yedinci sırada bitirdi.

Antonio Felix da Costa sekizinci olurken, Robin Frijns dokuzuncu olarak zor günlerden geçen Abt Cupra'ya ilk puanlarını getirdi! 

Günün son puanı ise McLaren sürücüsü Jake Hughes'a gitti. Rene Rast diğer McLaren ile 12. sıradaydı.

Jakarta E-Prix - Yarış sonuçları

Sıra Sürücü Takım Fark
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team  
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 0.477
3 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 1.413
4 Belgium Stoffel Vandoorne United States DS Penske 3.871
5 France Jean-Eric Vergne United States DS Penske 4.986
6 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 5.587
7 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 5.982
8 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 20.136
9 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 21.687
10 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 23.356
11 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 23.792
12 Germany René Rast United Kingdom McLaren 25.002
13 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 25.162
14 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 28.824
15 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 29.495
16 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 30.822
17 Germany David Beckmann United States Andretti Autosport 31.079
18 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 32.102
19 Spain Roberto Merhi India Mahindra Racing 46.662
20 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1'00.081
21 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'09.072
22 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 3 Laps
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