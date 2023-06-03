Jakarta E-Prix: Wehrlein kazandı, zafer hasretini sona erdirdi
Üçüncü sıradan başladığı mücadelenin henüz dördüncü turunda liderliğe yükselen Pascal Wehrlein, beş aydır devam eden zafer hasretini dindirmeyi başardı.
Henüz startta Jake Dennis'i geçmeyi başaran Wehrlein, dördüncü turda ise pole pozisyonundan başlayan Maximilian Gunther'i geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi.
Temiz bir start alan ve ilk virajda Dennis'i geride bırakan Wehrlein, sonraki üç tur boyunca düzenli olarak en hızlı turları elde etti ve ilk sıraya yükseldikten sonra da aynı tempoyu korudu.
Rahat bir şekilde ilerleyen Wehrlein'in karşısına son 12 turda ciddi bir rakip çıktı: startta dördüncülüğe düşse de önce geçildiği Stoffel Vandoorne'u, sonra da Gunther'i geride bırakan Dennis!
Tüm baskıya rağmen direnmeyi başaran Wehrlein, damalı bayrağı 0.477 gibi bir farkla ilk sırada gördü ve Ocak ayından bu yana devam eden zafer hasretini sona erdirdi.
Podyumu tamamlayan isimse yarışın orta noktasından sonra momentumunu kaybeden ve galibiyet mücadelesinden düşen Gunther oldu.
Dördüncülük son şampiyon Vandoorne'a giderken, takım arkadaşı Jean-Eric Vergne beşinci, Edoardo Mortara altıncı sıradaydı.
Şampiyona lideri Cassidy günün yıldızlarından biriydi, Jaguar'ın yavaş kaldığı günde onuncu sıradan başladığı yarışı yedinci sırada bitirdi.
Antonio Felix da Costa sekizinci olurken, Robin Frijns dokuzuncu olarak zor günlerden geçen Abt Cupra'ya ilk puanlarını getirdi!
Günün son puanı ise McLaren sürücüsü Jake Hughes'a gitti. Rene Rast diğer McLaren ile 12. sıradaydı.
Jakarta E-Prix - Yarış sonuçları
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|2
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|0.477
|3
|Maximilian Gunther
|Maserati Racing
|1.413
|4
|Stoffel Vandoorne
|DS Penske
|3.871
|5
|Jean-Eric Vergne
|DS Penske
|4.986
|6
|Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|5.587
|7
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|5.982
|8
|Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|20.136
|9
|Robin Frijns
|Audi Sport Team Abt
|21.687
|10
|Jake Hughes
|McLaren
|23.356
|11
|Nico Müller
|Audi Sport Team Abt
|23.792
|12
|René Rast
|McLaren
|25.002
|13
|Norman Nato
|Nissan e.dams
|25.162
|14
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|28.824
|15
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|29.495
|16
|Sacha Fenestraz
|Nissan e.dams
|30.822
|17
|David Beckmann
|Andretti Autosport
|31.079
|18
|Sergio SetteCamara
|NIO Formula E Team
|32.102
|19
|Roberto Merhi
|Mahindra Racing
|46.662
|20
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|1'00.081
|21
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|1'09.072
|22
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|3 Laps
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