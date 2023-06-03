Jakarta E-Prix: Wehrlein kazandı, zafer hasretini sona erdirdi

Henüz startta Jake Dennis'i geçmeyi başaran Wehrlein, dördüncü turda ise pole pozisyonundan başlayan Maximilian Gunther'i geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi.

Temiz bir start alan ve ilk virajda Dennis'i geride bırakan Wehrlein, sonraki üç tur boyunca düzenli olarak en hızlı turları elde etti ve ilk sıraya yükseldikten sonra da aynı tempoyu korudu.

Rahat bir şekilde ilerleyen Wehrlein'in karşısına son 12 turda ciddi bir rakip çıktı: startta dördüncülüğe düşse de önce geçildiği Stoffel Vandoorne'u, sonra da Gunther'i geride bırakan Dennis!

Tüm baskıya rağmen direnmeyi başaran Wehrlein, damalı bayrağı 0.477 gibi bir farkla ilk sırada gördü ve Ocak ayından bu yana devam eden zafer hasretini sona erdirdi.

Podyumu tamamlayan isimse yarışın orta noktasından sonra momentumunu kaybeden ve galibiyet mücadelesinden düşen Gunther oldu.

Dördüncülük son şampiyon Vandoorne'a giderken, takım arkadaşı Jean-Eric Vergne beşinci, Edoardo Mortara altıncı sıradaydı.

Şampiyona lideri Cassidy günün yıldızlarından biriydi, Jaguar'ın yavaş kaldığı günde onuncu sıradan başladığı yarışı yedinci sırada bitirdi.

Antonio Felix da Costa sekizinci olurken, Robin Frijns dokuzuncu olarak zor günlerden geçen Abt Cupra'ya ilk puanlarını getirdi!

Günün son puanı ise McLaren sürücüsü Jake Hughes'a gitti. Rene Rast diğer McLaren ile 12. sıradaydı.

Jakarta E-Prix - Yarış sonuçları