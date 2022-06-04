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Formula E / Jakarta ePrix Sıralama turları raporu

Jakarta E-Prix: Vergne pole pozisyonunu kazandı, Techeetah 1-2

Jakarta E-Prix'sine Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne ilk sıradan başlayacak.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Jakarta E-Prix: Vergne pole pozisyonunu kazandı, Techeetah 1-2
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Sürücüler sıralama turlarında 11'erli gruplar halinde ikiye bölündüler ve kendi gruplarında ilk dörde girmeye çalıştılar.

A grubunda en iyi zaman 1:09'un altına inen Stoffel Vandoorne'dan geldi ve 1:08.829 ile en hızlı isim oldu. Onu 0.069 saniye geriden Jean Eric Vergne, 0.159 saniye geriden Jake Dennis ve 0.269 saiye geriden Sebastien Buemi takip etti. Yakın seansta Andre Lotterer, çeyrek finale kalmayı 0.003 saniye ile kaçırdı.

Robin Frijns bu grupta zaman turu kaydedemeyen tek isimdi çünkü tekerleğini reklam afişine çarptı ve temsili bir tur atamadı.

B grubunda dereceler biraz daha hızlıydı ve Antonio Felix da Costa 1:08.715 ile zirvede yer aldı.

Onu sadece 0.001 saniye geriden Edoardo Mortara takip ederken, Pascal Wehrlein 0.259 saniye geride üçüncü ve Mitch Evans 0.330 saniye geride dördüncü oldu.  Bu beş isim çeyrek finale kalırken, Antonio Giovinazzi son turunda hata yaptı ve temsili bir tur atamayarak sonuncu oldu.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Evans, Vandoorne'u 0.3 saniye gibi ciddi bir farkla geçerek yarı finale kalırken, Vergne de Wehrlein'ı 0.1 saniye ile mağlup etti ve adını yarı finale yazdı.

Mortara, çekişmeli mücadelede Dennis'i 0.2 saniye ile mağlup edip yarı finale kalırken, son olarak Da Costa, hata yapan Buemi'yi 0.8 saniye ile geçip yarı finale kaldı.

Vergne yarı finalde Evans'la karşı karşıya geldi ve 1:08.358 yapıp, 0.3 saniye farkla finale kaldı.

Da Costa ise 1:08.281 yaptı ve Mortara'yı 0.4 saniye gibi önemli bir farkla mağlup etti. Böylelikle finalin adı Vergne-Da Costa oldu.

İki takım arkadaşı arasındaki mücadelenin galibi Da Costa'nın hatasının ardından rahat şekilde  Vergne oldu.

Fransız sürücü 1:08.523 ile pole pozisyonunu kazanırken, Da Costa 0.8 saniye geride kaldı ve ikinci oldu.

Evans'ın üçüncü sıradan başlayacağı yarışa, Mortara dördüncü, Dennis beşinci ve Buemi altıncı başlayacak.

İlk onu Vandoorne, Andre Lotterer, de Vries ve Lucas Di Grassi tamamlıyor.  Wehrlein, aldığı 5 sıralık grid cezasıyla 11. sıraya kadar gerilemiş durumda. Yarış

TSi 11:00'de gerçekleştirilecek.

Formula E Jakarta E-Prix - Starting Grid

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 France Jean-Eric Vergne
France Techeetah 1'08.523 124.512
2 Portugal Antonio Felix da Costa
France Techeetah 1'09.340 0.817 123.045
3 New Zealand Mitch Evans
United Kingdom Jaguar Racing 1'08.658 0.135 124.268
4 Switzerland Edoardo Mortara
Monaco Venturi 1'08.693 0.170 124.204
5 United Kingdom Jake Dennis
United States Andretti Autosport 1'08.653 0.130 124.277
6 Switzerland Sébastien Buemi
France DAMS 1'09.188 0.665 123.316
7 Belgium Stoffel Vandoorne
Germany Mercedes 1'09.268 0.745 123.173
8 Germany Andre Lotterer
Germany Porsche Team 1'09.101 0.578 123.471
9 Netherlands Nyck deVries
Germany Mercedes 1'09.078 0.555 123.512
10 Brazil Lucas di Grassi
Monaco Venturi 1'09.118 0.595 123.441
11 Germany Pascal Wehrlein
Germany Porsche Team 1'09.029 0.506 123.600
12 United Kingdom Oliver Rowland
India Mahindra Racing 1'09.134 0.611 123.412
13 New Zealand Nick Cassidy
United Kingdom Virgin Racing 1'09.157 0.634 123.371
14 United Kingdom Sam Bird
United Kingdom Jaguar Racing 1'09.148 0.625 123.387
15 Germany Maximilian Gunther
France DAMS 1'09.266 0.743 123.177
16 United Kingdom Oliver Turvey
United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.413 0.890 122.916
17 Brazil Sergio SetteCamara
United States Dragon Racing 1'09.406 0.883 122.928
18 United Kingdom Dan Ticktum
United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.688 1.165 122.431
19 United States Oliver Askew
United States Andretti Autosport 1'09.524 1.001 122.720
20 United Kingdom Alexander Sims
India Mahindra Racing 1'09.723 1.200 122.369
21 Netherlands Robin Frijns
United Kingdom Virgin Racing
22 Italy Antonio Giovinazzi
United States Dragon Racing 1'18.034 9.511 109.336
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