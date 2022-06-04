Jakarta E-Prix: Vergne pole pozisyonunu kazandı, Techeetah 1-2

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Sürücüler sıralama turlarında 11'erli gruplar halinde ikiye bölündüler ve kendi gruplarında ilk dörde girmeye çalıştılar.

A grubunda en iyi zaman 1:09'un altına inen Stoffel Vandoorne'dan geldi ve 1:08.829 ile en hızlı isim oldu. Onu 0.069 saniye geriden Jean Eric Vergne, 0.159 saniye geriden Jake Dennis ve 0.269 saiye geriden Sebastien Buemi takip etti. Yakın seansta Andre Lotterer, çeyrek finale kalmayı 0.003 saniye ile kaçırdı.

Robin Frijns bu grupta zaman turu kaydedemeyen tek isimdi çünkü tekerleğini reklam afişine çarptı ve temsili bir tur atamadı.

B grubunda dereceler biraz daha hızlıydı ve Antonio Felix da Costa 1:08.715 ile zirvede yer aldı.

Onu sadece 0.001 saniye geriden Edoardo Mortara takip ederken, Pascal Wehrlein 0.259 saniye geride üçüncü ve Mitch Evans 0.330 saniye geride dördüncü oldu. Bu beş isim çeyrek finale kalırken, Antonio Giovinazzi son turunda hata yaptı ve temsili bir tur atamayarak sonuncu oldu.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Evans, Vandoorne'u 0.3 saniye gibi ciddi bir farkla geçerek yarı finale kalırken, Vergne de Wehrlein'ı 0.1 saniye ile mağlup etti ve adını yarı finale yazdı.

Mortara, çekişmeli mücadelede Dennis'i 0.2 saniye ile mağlup edip yarı finale kalırken, son olarak Da Costa, hata yapan Buemi'yi 0.8 saniye ile geçip yarı finale kaldı.

Vergne yarı finalde Evans'la karşı karşıya geldi ve 1:08.358 yapıp, 0.3 saniye farkla finale kaldı.

Da Costa ise 1:08.281 yaptı ve Mortara'yı 0.4 saniye gibi önemli bir farkla mağlup etti. Böylelikle finalin adı Vergne-Da Costa oldu.

İki takım arkadaşı arasındaki mücadelenin galibi Da Costa'nın hatasının ardından rahat şekilde Vergne oldu.

Fransız sürücü 1:08.523 ile pole pozisyonunu kazanırken, Da Costa 0.8 saniye geride kaldı ve ikinci oldu.

Evans'ın üçüncü sıradan başlayacağı yarışa, Mortara dördüncü, Dennis beşinci ve Buemi altıncı başlayacak.

İlk onu Vandoorne, Andre Lotterer, de Vries ve Lucas Di Grassi tamamlıyor. Wehrlein, aldığı 5 sıralık grid cezasıyla 11. sıraya kadar gerilemiş durumda. Yarış

TSi 11:00'de gerçekleştirilecek.

Formula E Jakarta E-Prix - Starting Grid