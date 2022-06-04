Jakarta E-Prix: Keyifli savaşı Evans kazandı, Vergne ikinci oldu

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Endonezya'da gerçekleştirilen Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonu Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne'in olmuştu.

Fransız sürücü, güçlü bir startın ardından liderliğini korurken, Mitch Evans ikincilik için Antonio Felix da Costayı zorladı ancak rakibini geçemedi.

Bu da ilk turun ardından sıralamanın Vergne, Da Costa, Evans, Edoardo Mortara ve Jake Dennis şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

İlk turda yaşanan temasın ardından Oliver Rowland'ın sol arka tekeri fırladı ve piste savruldu. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girerken, Britanyalı sürücü yarışa veda etti.

Kısa bir süre sonra güvenlik aracı pistten ayrıldı ve yarış tekrar başladı. Evans, hemen fırsattan faydalanarak ikinciliği Techeetah sürücüsü Da Costa'dan aldı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Vergne bitime 36 dakika kala, tıpkı Da Costa gibi atak modunu aldı ve bunu üzerine liderlik henüz atak modu almayan Evans'a, üçüncülük ise Mortara'ya geçti.

Bir tur sonra bu kez Evans atak modu aldı ve liderlik tekrar Vergne'e geçerken, Evans, Da Costa'nın baskısı altına girdi.

Da Costa yaklaşık 10 dakika sonra ikinci kez atak modunu aldı ve yarışa beşinci sırada döndü. ikinci giden Mortara ise ilk atak modunu aldı.

Ertesi tur aynı şeyi Vergne de yaptı ve liderlik, o noktada atak modu almayan Evans'a geçti. Bir tur sonra Vergne, Evans'ı yakaladı ve rakibini pist üstünde geçti.

Bunun üzerine sıralama Vergne, Evans, Mortara, Da Costa ve Jake Dennis şeklinde oldu.

Bu noktada Evans ve Mortara'nın birer atak modu kalırken, Techeetah sürücüleri tüm haklarını kullanmış oldular.

Mortara, atak modunu son 16 dakikalık bölüm öncesinde kullanırken, bir tur sonra Evans da aynı şeyi yaptı.

Mortara yarışa dördüncü, Evans ise güçlü bir sürüşle ikinci sırada döndü.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mortara, üçüncülük için Da Costa'yı baskı altına alırken, Evans bu gruptan uzaklaştı ve Vergne ile arayı kapatmaya başladı. Bitime 14 tur kala Mortara, üçüncülüğü eline geçirmeyi başardı.

Evans, son 10 dakikalık bölüm için Vergne'in ardına gelmeyi başardı ancak tam Techeetah sürücüsünü yakaladığında, atak modu sona erdi.

Evans, buna rağmen Vergne'e kıyasla daha iyi bir tempoya sahipti ve rakibini son yedi dakikaya girilirken geçip, yarışın yeni lideri oldu.

Son bölümde Evans farkı açamadı ve Vergne liderlik için rakibini zorladı. Ayrıca bu mücadeleye Mortara da dahil oldu.

Son bölümdeki aksiyona rağmen sıralama değişmedi ve Evans, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki üçüncü zaferini elde etti.

Bu yıl şampiyonluk adayları arasında yer alan Vergne, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir sürüş çıkarsa da, Evans'a geçilmekten kurtulamadı ve ikinci oldu. Buna rağmen kendisi için değerli bir 18 puan alıp, şampiyona ikinciliğine yükseldi.

Son yarışlarda çok iyi bir ivme yakalayan Mortara, üçüncülük için Da Costa'yı geride bıraktı ve arka arkaya üçüncü podyumunu aldı.

Da Costa'nın dördüncü olduğu yarışta şampiyona lideri Stoffel Vandoorne beşinci, bu yılki en iyi sonuçlarından birisini alan Jake Dennis altıncı, Lucas di Grassi yedinci ve Pascal Wehrlein sekizinci oldu.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk onu Sam Bird ve Sebastien Buemi tamamladı.

Andre Lotterer son anlarda gerilemekten kurtulamayınca 11. oldu.

Formula E'de sezonun bir sonraki yarışı 2 Temmuz'da Fas'ta yapılacak.

Yarış sonucu: