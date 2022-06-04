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Formula E / Jakarta ePrix Yarış raporu

Jakarta E-Prix: Keyifli savaşı Evans kazandı, Vergne ikinci oldu

2022 Formula E sezonunun dokuzuncu yarışı olan Jakarta E-Prix'sini Jaguar sürücüsü Mitch Evans kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Jakarta E-Prix: Keyifli savaşı Evans kazandı, Vergne ikinci oldu
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Endonezya'da gerçekleştirilen Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonu Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne'in olmuştu.

Fransız sürücü,  güçlü bir startın ardından liderliğini korurken, Mitch Evans ikincilik için Antonio Felix da Costayı zorladı ancak rakibini geçemedi.

Bu da ilk turun ardından sıralamanın Vergne, Da Costa, Evans, Edoardo Mortara ve Jake Dennis şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

İlk turda yaşanan temasın ardından Oliver Rowland'ın sol arka tekeri fırladı ve piste savruldu. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girerken, Britanyalı sürücü yarışa veda etti.

Kısa bir süre sonra güvenlik aracı pistten ayrıldı ve yarış tekrar başladı.  Evans, hemen fırsattan faydalanarak ikinciliği Techeetah sürücüsü Da Costa'dan aldı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Vergne bitime 36 dakika kala, tıpkı Da Costa gibi atak modunu aldı ve bunu üzerine liderlik henüz atak modu almayan Evans'a, üçüncülük ise Mortara'ya geçti.

Bir tur sonra bu kez Evans atak modu aldı ve liderlik tekrar Vergne'e geçerken, Evans, Da Costa'nın baskısı altına girdi.

Da Costa yaklaşık 10 dakika sonra ikinci kez atak modunu aldı ve yarışa beşinci sırada döndü. ikinci giden Mortara ise ilk atak modunu aldı.

Ertesi tur aynı şeyi Vergne de yaptı ve liderlik, o noktada atak modu almayan Evans'a geçti. Bir tur sonra Vergne, Evans'ı yakaladı ve rakibini pist üstünde geçti.

Bunun üzerine sıralama Vergne, Evans, Mortara, Da Costa ve Jake Dennis şeklinde oldu.

Bu noktada Evans ve Mortara'nın birer atak modu kalırken, Techeetah sürücüleri tüm haklarını kullanmış oldular.

Mortara, atak modunu son 16 dakikalık bölüm öncesinde kullanırken, bir tur sonra Evans da aynı şeyi yaptı.

Mortara yarışa dördüncü, Evans ise güçlü bir sürüşle ikinci sırada döndü.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mortara, üçüncülük için Da Costa'yı baskı altına alırken, Evans bu gruptan uzaklaştı ve Vergne ile arayı kapatmaya başladı. Bitime 14 tur kala Mortara, üçüncülüğü eline geçirmeyi başardı.

Evans, son 10 dakikalık bölüm için Vergne'in ardına gelmeyi başardı ancak tam Techeetah sürücüsünü yakaladığında, atak modu sona erdi.

Evans, buna rağmen Vergne'e kıyasla daha iyi bir tempoya sahipti ve rakibini son yedi dakikaya girilirken geçip, yarışın yeni lideri oldu.

Son bölümde Evans farkı açamadı ve Vergne liderlik için rakibini zorladı. Ayrıca bu mücadeleye Mortara da dahil oldu.

Son bölümdeki aksiyona rağmen sıralama değişmedi ve Evans, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki üçüncü zaferini elde etti.

Bu yıl şampiyonluk adayları arasında yer alan Vergne, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir sürüş çıkarsa da, Evans'a geçilmekten kurtulamadı ve ikinci oldu. Buna rağmen kendisi için değerli bir 18 puan alıp, şampiyona ikinciliğine yükseldi.

Son yarışlarda çok iyi bir ivme yakalayan Mortara, üçüncülük için Da Costa'yı geride bıraktı ve arka arkaya üçüncü podyumunu aldı.

Da Costa'nın dördüncü olduğu yarışta şampiyona lideri Stoffel Vandoorne beşinci, bu yılki en iyi sonuçlarından birisini alan Jake Dennis altıncı, Lucas di Grassi yedinci ve Pascal Wehrlein sekizinci oldu.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk onu Sam Bird ve Sebastien Buemi tamamladı.

Andre Lotterer son anlarda gerilemekten kurtulamayınca 11. oldu.

Formula E'de sezonun bir sonraki yarışı 2 Temmuz'da Fas'ta yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 40 48'28.424  
2 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 40 48'29.157 0.733
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 40 48'29.391 0.967
4 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 40 48'31.774 3.350
5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 40 48'32.462 4.038
6 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 40 48'33.059 4.635
7 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 40 48'33.677 5.253
8 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 40 48'36.615 8.191
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 40 48'41.772 13.348
10 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 40 48'43.190 14.766
11 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 40 48'44.513 16.089
12 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 40 48'49.346 20.922
13 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 40 48'51.444 23.020
14 Germany Maximilian Gunther France DAMS 40 48'53.608 25.184
15 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 40 48'57.944 29.520
16 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 40 48'58.297 29.873
17 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 40 48'59.278 30.854
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 40 49'00.251 31.827
19 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 40 49'06.642 38.218
  Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 35 43'02.568 5 Laps
  Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 29 35'36.933 11 Laps
  United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1 1'25.403 39 Laps
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