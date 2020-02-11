Jakarta E-Prix, hükümetten onay aldı

Geçtiğimiz hafta FE’den yapılan açıklamada, hükümetin Monas bölgesini kullanma önerisini reddetmesinden sonra, pist için Ulusal Anıt kompleksine alternatif bir yer arandığı belirtilmişti.

Ancak Medan Merdeka Bölgesi Kalkınma Yürütme Komitesi, görüşünü değiştirdi ve Jakarta valisi Anies Baswedan’a da planların onaylandığını belirten bir mektup yazdı.

Mektupta yürütme komitesinin, yasal düzenlemelere uygun olarak Taman Medan Merdeka’da Formula E yarışının düzenlenmesini onayladığı belirtildi.

Jakarta E-Prix, beş yıllık bir anlaşmayla FE takvimine katıldı. Ancak yapılacak yeni asfalt çalışmalarının, Monas’ın tarihi ve kültürel değere sahip bir bölge olması sebebiyle risk oluşturduğu söyleniyordu.

Jakarta Post gazetesine göre yarış, listelenen gereksinimleri karşıladığı sürece 6 Haziran olarak belirlenen tarihte gerçekleşebilir.

Bu gereksinimler arasında, “kültürel mirasla ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak seyirci tribünleri ve diğer tesislerin yapımı” da yer alıyor.

Etkinliğin organizatörleri ayrıca bölgenin temizliğini, bitki örtüsünü ve güvenliğini de korumak durumunda.

Eğer FE, Jakarta’daki yarışı koruyabilirse, serinin takviminde Asya pazarının varlığı desteklenmeye devam edilecek.

Çin’de yapılması planlanan Sanya E-Prix’si, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ertelenmişti.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılacak olan yarış ise 3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.