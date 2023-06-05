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Formula E / Jakarta ePrix II Yarış raporu

Jakarta E-Prix: Gunther yeni takımıyla ilk kez kazandı, Wehrlein şampiyona liderliğini aldı!

Maximilian Gunther dün kaçırdığı galibiyete bu kez tutunmayı başardı ve Maserati ile ilk galibiyetini elde ederek zafer hasretini sonlandırdı. Nick Cassidy'nin puan alamaması sonucu Pascal Wehrlein ise şampiyona liderliğini aldı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Cumartesi gününün ardından Pazar günü de pole pozisyonunu elde eden Gunther, bu kez çok daha iyi bir yarış temposuyla geldi ve ana rakibi Jake Dennis'i arkasında tutarak galibiyete ulaştı!

Gunther böylece hem Maserati ile ilk galibiyetine ulaştı, hem de iki yıllık zafer hasretini sonlandırdı.

İkinci sıra Dennis'e giderken, podyumu şampiyonluk adaylarından Mitch Evans tamamladı.

Şampiyonanın zirvesinde de değişim var: damalı bayrağı altıncı sırada gören Pascal Wehrlein, şampiyona lideri Nick Cassidy'nin puan alamaması sonucu liderliğe yükseldi! 

 

Yarış özeti

İlk turda herhangi bir kaos yaşanmadı, Gunther ilk viraja lider girerken, Dennis hemen arkasındaki Evans'ın baskısına rağmen yerini korudu.

Dördüncü turda cesur bir kararla Atak Modu'nu etkinleştiren Gunther, bu nedenle kendini üçüncü sırada buldu. 

Önü açıkken iyi bir tur atan Dennis, sonraki tur Atak Modu'nu etkinleştirdi ve piste Gunther'in önünde dönerek liderliği aldı!

15. turda ikinci kez Atak Modu'na geçiş yapan Dennis bu kez bir hata yaptı ve geniş bir çizgiyle gelerek zaman kaybetti.

Bu fırsattan faydalanan Gunther hızlı bir tur atmayı ve Atak Modu'na geçmesinin ardından Dennis'i geride bırakarak liderliği geri almayı başardı!

Rakibini yakından takip eden Dennis 19. turda atağa kalktı, ancak Gunther'in başarılı savunmasına takılarak geçişi tamamlayamadı.

Bu denemenin ardından farkı sürekli arttıran Gunther, damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve 2021 New York E-Prix'inden bu yana ilk galibiyetine ulaştı!

Son denemesinin ardından temposu sürekli düşen Dennis üç saniye geride ikinci, lider gruba asla yaklaşamayan Evans ise 18 saniye geride üçüncü oldu.

Yarışın son turları iki Nissan'ın gaza basmasına da sahne oldu; Sacha Fenestraz dördüncü, takım arkadaşı Norman Nato ise beşinci sırada yer aldı.

Son turlara girilirken normalde Stoffel Vandoorne dördüncüydü, ancak önce Nissan sürücülerine, sonra da altıncılığa ulaşan Wehrlein'e geçildi.

Yedinci sırada Antonio Felix da Costa, sekizinci sırada ilk virajda yaşadığı blokajlar nedeniyle geri düşen Edoardo Mortara yer aldı. 

Dördüncülüğü kaybettikten sonra sürekli tempo kaybeden Vandoorne dokuzuncu olurken, günün son puanu Sebastien Buemi'ye gitti. 

Günün en büyük hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz ki Nick Cassidy oldu, yarışın sonlarına doğru Wehrlein ile temas eden ve ön kanadını kıran Cassidy, yarışı 18. ve son sırada tamamlayarak puan alamadı.

Dünkü galibiyetini bir altıncılıkla taçlandıran Wehrlein, böylece şampiyona liderliğini aldı!

Jakarta E-Prix - Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 7 Germany Maximilian Gunther
Monaco Maserati Racing
2 27 United Kingdom Jake Dennis
United States Andretti Autosport 2.822
3 9 New Zealand Mitch Evans
United Kingdom Jaguar Racing 18.498
4 23 France Sacha Fenestraz
Japan Nissan e.dams 19.307
5 17 France Norman Nato
Japan Nissan e.dams 19.924
6 94 Germany Pascal Wehrlein
Germany Porsche Team 20.108
7 13 Portugal Antonio Felix da Costa
Germany Porsche Team 20.521
8 48 Switzerland Edoardo Mortara
Monaco Maserati Racing 20.996
9 1 Belgium Stoffel Vandoorne
United States DS Penske 26.630
10 16 Switzerland Sébastien Buemi
United Kingdom Virgin Racing 27.273
11 33 United Kingdom Dan Ticktum
United Kingdom NIO Formula E Team 28.614
12 51 Switzerland Nico Müller
Germany Audi Sport Team Abt 28.787
13 4 Netherlands Robin Frijns
Germany Audi Sport Team Abt 29.125
14 11 Brazil Lucas di Grassi
India Mahindra Racing 29.530
15 58 Germany René Rast
United Kingdom McLaren 30.670
16 25 France Jean-Eric Vergne
United States DS Penske 56.598
17 8 Spain Roberto Merhi
India Mahindra Racing 1'06.645
18 37 New Zealand Nick Cassidy
United Kingdom Virgin Racing 1'06.879
5 United Kingdom Jake Hughes
United Kingdom McLaren 2 Laps
36 Germany David Beckmann
United States Andretti Autosport 33 Laps
10 United Kingdom Sam Bird
United Kingdom Jaguar Racing
3 Brazil Sergio SetteCamara
United Kingdom NIO Formula E Team
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