Jakarta E-Prix: Gunther yeni takımıyla ilk kez kazandı, Wehrlein şampiyona liderliğini aldı!
Maximilian Gunther dün kaçırdığı galibiyete bu kez tutunmayı başardı ve Maserati ile ilk galibiyetini elde ederek zafer hasretini sonlandırdı. Nick Cassidy'nin puan alamaması sonucu Pascal Wehrlein ise şampiyona liderliğini aldı.
Cumartesi gününün ardından Pazar günü de pole pozisyonunu elde eden Gunther, bu kez çok daha iyi bir yarış temposuyla geldi ve ana rakibi Jake Dennis'i arkasında tutarak galibiyete ulaştı!
Gunther böylece hem Maserati ile ilk galibiyetine ulaştı, hem de iki yıllık zafer hasretini sonlandırdı.
İkinci sıra Dennis'e giderken, podyumu şampiyonluk adaylarından Mitch Evans tamamladı.
Şampiyonanın zirvesinde de değişim var: damalı bayrağı altıncı sırada gören Pascal Wehrlein, şampiyona lideri Nick Cassidy'nin puan alamaması sonucu liderliğe yükseldi!
Yarış özeti
İlk turda herhangi bir kaos yaşanmadı, Gunther ilk viraja lider girerken, Dennis hemen arkasındaki Evans'ın baskısına rağmen yerini korudu.
Dördüncü turda cesur bir kararla Atak Modu'nu etkinleştiren Gunther, bu nedenle kendini üçüncü sırada buldu.
Önü açıkken iyi bir tur atan Dennis, sonraki tur Atak Modu'nu etkinleştirdi ve piste Gunther'in önünde dönerek liderliği aldı!
15. turda ikinci kez Atak Modu'na geçiş yapan Dennis bu kez bir hata yaptı ve geniş bir çizgiyle gelerek zaman kaybetti.
Bu fırsattan faydalanan Gunther hızlı bir tur atmayı ve Atak Modu'na geçmesinin ardından Dennis'i geride bırakarak liderliği geri almayı başardı!
Rakibini yakından takip eden Dennis 19. turda atağa kalktı, ancak Gunther'in başarılı savunmasına takılarak geçişi tamamlayamadı.
Bu denemenin ardından farkı sürekli arttıran Gunther, damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve 2021 New York E-Prix'inden bu yana ilk galibiyetine ulaştı!
Son denemesinin ardından temposu sürekli düşen Dennis üç saniye geride ikinci, lider gruba asla yaklaşamayan Evans ise 18 saniye geride üçüncü oldu.
Yarışın son turları iki Nissan'ın gaza basmasına da sahne oldu; Sacha Fenestraz dördüncü, takım arkadaşı Norman Nato ise beşinci sırada yer aldı.
Son turlara girilirken normalde Stoffel Vandoorne dördüncüydü, ancak önce Nissan sürücülerine, sonra da altıncılığa ulaşan Wehrlein'e geçildi.
Yedinci sırada Antonio Felix da Costa, sekizinci sırada ilk virajda yaşadığı blokajlar nedeniyle geri düşen Edoardo Mortara yer aldı.
Dördüncülüğü kaybettikten sonra sürekli tempo kaybeden Vandoorne dokuzuncu olurken, günün son puanu Sebastien Buemi'ye gitti.
Günün en büyük hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz ki Nick Cassidy oldu, yarışın sonlarına doğru Wehrlein ile temas eden ve ön kanadını kıran Cassidy, yarışı 18. ve son sırada tamamlayarak puan alamadı.
Dünkü galibiyetini bir altıncılıkla taçlandıran Wehrlein, böylece şampiyona liderliğini aldı!
Jakarta E-Prix - Yarış sonuçları:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|7
|
Maximilian Gunther
|Maserati Racing
|2
|27
|
Jake Dennis
|Andretti Autosport
|2.822
|3
|9
|
Mitch Evans
|Jaguar Racing
|18.498
|4
|23
|
Sacha Fenestraz
|Nissan e.dams
|19.307
|5
|17
|
Norman Nato
|Nissan e.dams
|19.924
|6
|94
|
Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|20.108
|7
|13
|
Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|20.521
|8
|48
|
Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|20.996
|9
|1
|
Stoffel Vandoorne
|DS Penske
|26.630
|10
|16
|
Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|27.273
|11
|33
|
Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|28.614
|12
|51
|
Nico Müller
|Audi Sport Team Abt
|28.787
|13
|4
|
Robin Frijns
|Audi Sport Team Abt
|29.125
|14
|11
|
Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|29.530
|15
|58
|
René Rast
|McLaren
|30.670
|16
|25
|
Jean-Eric Vergne
|DS Penske
|56.598
|17
|8
|
Roberto Merhi
|Mahindra Racing
|1'06.645
|18
|37
|
Nick Cassidy
|Virgin Racing
|1'06.879
|5
|
Jake Hughes
|McLaren
|2 Laps
|36
|
David Beckmann
|Andretti Autosport
|33 Laps
|10
|
Sam Bird
|Jaguar Racing
|3
|
Sergio SetteCamara
|NIO Formula E Team
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