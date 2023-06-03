Jakarta E-Prix: Gunther, Maserati'ye ilk pole pozisyonunu getirdi

Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı yapılan iki antrenman seansında da en hızlı zamanı yapan Gunther, sıralama turlarında da Andretti'den Jake Dennis'i 1:08.141s'lik derecesiyle mağlup ederek Maserati'ye ilk pole pozisyonunu getirdi.

Gunther final mücadelesinin başlangıcında 0.368 saniyelik bir avantaj elde ederken, Dennis pistin ikinci bölümünde aradaki farkı biraz kapattı.

İkili arasındaki fark bir noktada 0.423 saniyeye çıktı.

Sonuç olarak Gunther, 0.341 saniyelik rahat bir farkla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

25 yaşındaki Gunther, çeyrek finalde takım arkadaşı Edoardo Mortara ile karşı karşıya gelmiş ve Alman pilot bu düelloyu çok az farkla kazanmıştı.

Bu durum onu yarı finalde Pascal Wehrlein ile karşı karşıya getirdi ancak Porsche sürücüsü ile verdiği mücadelede, rakibini geçmeyi başardı.

Bu arada, Dennis çeyrek finalde Abt pilotu Robin Frijns'e yarım saniyelik bir fark atmış ve yarı finalde Vergne'i ufak bir farkla yenerek finalde yer almaya hak kazanmıştı.

Wehrlein gridde Dennis'in arkasında üçüncü sıradan yer alırken, DS Penske ikilisi Vergne ve Vandoorne sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alacak.

Mortara üçüncü çizgide Vandoorne'a katılırken, Frijns de Abt ile yedinci sırada yer alıyor.

McLaren'den Rene Rast, sekizinci, Nico Muller dokuzuncu ve Nick Cassidy 10. sırada yer alıyor.

Sıralama turları sonucu: