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Formula E / Jakarta ePrix I Sıralama turları raporu

Jakarta E-Prix: Gunther, Maserati'ye ilk pole pozisyonunu getirdi

Maserati MSG sürücüsü Maximilian Gunther, Jakarta E-Prix'sinde gösterdiği güçlü performansla pole pozisyonunu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Maximilian Günther, Maserati Racing

Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı yapılan iki antrenman seansında da en hızlı zamanı yapan Gunther, sıralama turlarında da Andretti'den Jake Dennis'i 1:08.141s'lik derecesiyle mağlup ederek Maserati'ye ilk pole pozisyonunu getirdi.

Gunther final mücadelesinin başlangıcında 0.368 saniyelik bir avantaj elde ederken, Dennis pistin ikinci bölümünde aradaki farkı biraz kapattı.

İkili arasındaki fark bir noktada 0.423 saniyeye çıktı.

Sonuç olarak Gunther, 0.341 saniyelik rahat bir farkla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

25 yaşındaki Gunther, çeyrek finalde takım arkadaşı Edoardo Mortara ile karşı karşıya gelmiş ve Alman pilot bu düelloyu çok az farkla kazanmıştı.

Bu durum onu yarı finalde Pascal Wehrlein ile karşı karşıya getirdi ancak Porsche sürücüsü ile verdiği mücadelede, rakibini geçmeyi başardı.

Bu arada, Dennis çeyrek finalde Abt pilotu Robin Frijns'e yarım saniyelik bir fark atmış ve yarı finalde Vergne'i ufak bir farkla yenerek finalde yer almaya hak kazanmıştı.

Wehrlein gridde Dennis'in arkasında üçüncü sıradan yer alırken, DS Penske ikilisi Vergne ve Vandoorne sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alacak.

Mortara üçüncü çizgide Vandoorne'a katılırken, Frijns de Abt ile yedinci sırada yer alıyor.

McLaren'den Rene Rast, sekizinci, Nico Muller dokuzuncu ve Nick Cassidy 10. sırada yer alıyor.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Zaman Fark
1 7 Germany Maximilian Gunther 1'08.141  
2 27 United Kingdom Jake Dennis 1'08.482 0.341
3 94 Germany Pascal Wehrlein 1'08.646 0.505
4 25 France Jean-Eric Vergne 1'08.740 0.599
5 1 Belgium Stoffel Vandoorne 1'08.588 0.447
6 48 Switzerland Edoardo Mortara 1'08.704 0.563
7 4 Netherlands Robin Frijns 1'08.957 0.816
8 58 Germany René Rast 1'09.205 1.064
9 51 Switzerland Nico Müller 1'09.191 1.050
10 37 New Zealand Nick Cassidy 1'09.273 1.132
11 9 New Zealand Mitch Evans 1'09.202 1.061
12 23 France Sacha Fenestraz 1'09.333 1.192
13 16 Switzerland Sébastien Buemi 1'09.216 1.075
14 33 United Kingdom Dan Ticktum 1'09.339 1.198
15 13 Portugal Antonio Felix da Costa 1'09.280 1.139
16 10 United Kingdom Sam Bird 1'09.410 1.269
17 17 France Norman Nato 1'09.405 1.264
18 3 Brazil Sergio SetteCamara 1'09.645 1.504
19 36 Germany David Beckmann 1'09.470 1.329
20 5 United Kingdom Jake Hughes 1'09.933 1.792
21 11 Brazil Lucas di Grassi 1'09.562 1.421
22 8 Spain Roberto Merhi 1'10.560 2.419
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