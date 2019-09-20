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Formula E / Son dakika

Jakarta, 2019/20 Formula E takvimine girdi

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Jakarta, 2019/20 Formula E takvimine girdi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Eyl 2019 13:33

Formula E, 2019/20 sezonu takvimine Jakarta’yı ekledi.

İlk Jakarta E-Prix’si 6 Haziran 2020’de gerçekleştirilecek ve pist, şehir merkezindeki Ulusal Anıt yakınında yer alacak. Pist düzeni daha sonra açıklanacak.

FE, bir süredir Endonezya’nın başkenti Jakarta’da yarışmayı planlıyordu ve FE CEO’su Alejandro Agag, serinin buna ilgi duyduğunu belirtiyordu.

2018/19 sezonunun New York’taki finalinde ise Jakarta ile görüşmelerin ilerlediği açıklanmıştı.

Öğrenilen bilgilere göre Jakarta yarışı, ilk kez gerçekleştirilecek olan Seul E-Prix’si sonrasında 3 Mayıs’ta yapılacak. Berlin yarışı da 30 Mayıs’a alınacak.

New York yarışı 11 Temmuz’da yapılacakken, çift yarıştan oluşacak olan Londra’daki sezon finali ise 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

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Editör Alex Kalinauckas

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