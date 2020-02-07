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Formula E / Son dakika

Jakarta E-Prix pisti reddedildi

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Jakarta E-Prix pisti reddedildi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 Şub 2020 07:05

Formula E, hükümetin önerilen pisti reddetmesinin ardından Haziran ayında gerçekleştirilecek Endonezya yarışı için yeni bir pist bulmak zorunda.

6 Haziran'da gerçekleştirilecek yarışın Ulusal Anıt kompleksinde yapılması planlanıyordu. Ancak bu planın reddedilmesinin ardından Formula E, yeni bir pist bölgesi arayışına girdi.

Daha öncesinde de Monas'ta bir pistin hazırlanması yönündeki plan, pist için yapılacak yeniden asfaltlama gibi çalışmaların tarihi yapıya zarar vereceği gerekçesiyle reddedilmişti.

Jakarta E-Prix, bu sezon takvime giren 3 yeni yarıştan birisi. Endonezya dışında Güney Kore ve Londra'da da yeni Formula E yarışları düzenlenecek.

Endonezya, Jakarta E-Prix için 5 senelik anlaşma imzalamıştı.

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