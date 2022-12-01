Jaguar, yeni Formula E aracı TCS Racing I-TYPE6 Gen3'ü tanıttı

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Jaguar I-TYPE 6, Jaguar'ın şimdiye kadarki en gelişmiş ve en verimli elektrikli yarış aracı olarak tanıtıldı.

Yen nesil araçların temel özelliği gücün artırılması oldu. Enerjiyi geri döndüren motorlar yenilendiler. Arka akstaki motor artık 350 kW güç üretirken, ön aksta da bir motor yer alıyor. Bu motor ise 250kW güç üretiyor. Bu da aracın, toplamda 600kW geri dönüştürülmüş elektrik enerjisi kullanabileceği anlamına geliyor.

Bu araçta arka aksta fren yer almıyor ve arka akstaki durdurma gücü tamamen motor tarafından üretiliyor.

Ocak 2023'te başlayacak olan yeni Formula E dönemiyle, dünyanın dört bir yanındaki cadde pistlerinde daha rekabetçi ve heyecan verici yarışlar ortaya çıkması bekleniyor.

Önceki araca göre 74 kg daha hafif ve önceki modele göre 100 kW daha fazla güce sahip olacak I-TYPE 6, artık 200 mph yani 320 km/s azami hıza ulaşabilecek.

Jaguar TCS Racing, 2023 sezonuna yenilenmiş ve ayırt edici bir renk düzeniyle başlayacak. Jaguar I-TYPE 6, asimetrik renk düzenine sahip olacak ve iki aracın hatları aynı olmayacak. Ayrıca aracın rengi tamamen değişecek ve bu kapsamda siyah, saten beyaz ve altın renklerini taşıyacak.

Yeni dönemde bu heyecan verici aracı Sam Bird ve Mitch Evans sürecek.

Jaguar I-Type 6 Gen-3 Formula E race car Fotoğraf: Jaguar Racing

Yeni nesil Formula E araçları, hem Jaguar TCS Racing hem de Jaguar Land Rover için mükemmel bir test alanı olmaya devam edecek. Takım, Şampiyonada daha fazla galibiyet elde etmek adına gelişim sürecini en iyi şekilde sürdürdüğü gibi; elektrik teknolojisi, sürdürülebilirlik ve öğrendiği diğer pek çok şeyi yol araçlarına aktaracak.

I-TYPE 6'dan gelen yenilik ve teknoloji transferi, Jaguar'ın 2025'ten itibaren tamamen elektrikli modern bir lüks markaya dönüşümüne destek olacak.

Envision Racing ile anlaşan Jaguar, ilk kez bir takıma güç ünitesi tedarik edecek ve böylece griddeki Jaguar motorlu Formula E araçlarının sayısını dörde çıkaracak.

Jaguar TCS Racing Takım Patronu James Barclay: "Lansman günü Jaguar TCS Racing için her zaman gurur ve heyecan verici bir zamandır, bu yıl Formula E'nin Gen3 dönemine girdiğimiz için her zamankinden daha da heyecanlıyız." derken, "Geçen sezon elde ettiğimiz başarılarla inanılmaz gurur duyuyorum, şimdiye kadarki en yüksek puanımızı gösterdik ancak daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için yarışmaya hazırız."

"Jaguar I-TYPE 6'ya ve yetenekli ekibimizin gücüne gerçekten inanıyoruz . Bu sezon bizi nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum." diye ekledi.

Mitch Evans ise şunları ekledi: "Geçen yıl şampiyonayı ikinci sırada bitirerek en iyi sezonumu geçirdim, bu nedenle 2023'te daha da iyisini yapmaya kararlıyız. Yeni Jaguar I-TYPE 6 bize güç ve hız açısından çok daha fazlasını sunacak; Takımla birlikte bu iki özelliği kendi lehimize kullanmak için durmaksızın çalıştık."

"Formula E çok zorlu bir seri, ancak Ocak ayında başlayacak sezonda son ana kadar mücadele etmek ve hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasını kazanmaya çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Sam Bird'in sözleri ise şöyle oldu: "Geçen yıl benim için iniş çıkışlarla doluydu ve sakatlığım nedeniyle sezonu tamamlayamadım. Yarışlara verdiğim arayı kendimi sıfırlamak ve eskisinden daha güçlü şekilde geri dönmek için kullandım ve takımla başarılı olmak için her zamankinden daha istekliyim."

"Jaguar I-TYPE 6'yı geliştirmek için elimizden geleni yaptık ve üçüncü sezonum için pistlere geri dönmek ve neler yapabileceğimizi herkese göstermek için sabırsızlanıyorum."

Jaguar I-Type 6 Gen-3 Formula E Photo by: Jaguar Racing