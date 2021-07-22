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Jaguar Land Rover, Gen3 döneminde de Formula E'de kalacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jaguar Land Rover, Jaguar Racing takımını 2025-26'ya kadar gridde tutacak olan yeni Gen3 Formula E kurallarını resmen kabul etti.

Jaguar Land Rover, Gen3 döneminde de Formula E'de kalacak

Jaguar Racing takımı 2022-23 sezonunda getirilecek olan yeni kurallara olan bağlılığını, Nisan ayındaki Roma E-Prix'si öncesinde zaten açıklamıştı.

Bu sayede 470 beygire çıkacak olan ve 120 kg daha hafif olacak olan Gen3 araçlarıyla ilgili ilk teknik çalışma grubu toplantısına katılmış oldular.

Bu, Jaguar Racing'in ilk gelişim çalışmalarını başlatabilmek için parça tedarikçileri Spark Racing Technology (şasi), Williams Advanced Engineering (batarya) ve Hankook'tan (lastikler) gelen FIA verilerine erişebilecekleri anlamına geliyordu.

Fakat Jaguar Land Rover'ın yarış takımı, Gen3 dönemiyle ilgili nihai kararını henüz vermemişti ve devam edeceğini doğrulayan Mahindra, DS Automobiles, Porsche, Nissan ve NIO'ya katılacağı kesin değildi.

Bugün itibariyle karar resmiyete döküldü. Bu resmi karar, Jaguar'ın 2025'ten itibaren tamamen elektrikli bir yol aracı üretme planıyla aynı döneme geliyor.

JLR CEO'su Thierry Bollore şunları söyledi: "Formula E'nin Gen3 dönemi, elektrikli dünya şampiyonası için heyecan verici yeni bir bölümün başlangıcı olacak."

"Burası, yeni sürdürülebilir teknolojileri iyi bir hızda tasarlamak, test etmek ve geliştirmek için harika bir yer olduğunu zaten kanıtladı."

Jaguar Land Rover'ın kararıyla beraber gelecek yıl ne yapacağını açıklamayan tek üretici olarak Mercedes kalmış oldu. Audi ve BMW mevcut sezonun ardından zaten seriden ayrılacaklar.

Dragon Penske Autosport'un, teknik partneri Bosch'un Gen3 güç ünitesi yapacağını açıklamasının ardından seride devam etmesi bekleniyor ancak resmi bir doğrulamada henüz bulunmadılar.

Formula E CEO'su Jamie Reigle şunları ekledi: "Jaguar, lüks elektrikli otomobillerin geleceği için  kilit bir marka."

"En köklü destekçilerimizden biri olan Jaguar Racing'in Gen3 dönemi için verdiği taahhüt, sahip olduğumuz ortak amacın bir kanıtı."

Jaguar Racing sürücüsü Sam Bird, son dört yarış öncesinde sürücüler şampiyonasında ilk sırada yer alırken, takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyor.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

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