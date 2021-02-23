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Formula E / Son dakika

Jaguar, hayranlarını Formula E'ye Motorsport.tv kanalıyla çekecek

Yeni Motorsport.tv kanalı, hayranlara birinci sınıf elektrikli yarış takımına özel bir bakış sunuyor.

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Jaguar, hayranlarını Formula E'ye Motorsport.tv kanalıyla çekecek

Londra, 23 Şubat 2021: Jaguar Racing, Motorsport Network’ün yeni FIA Formula E sezonunun arifesinde yarış ve otomotiv içeriğine adanmış dijital OTT platformu Motorsport.tv'de özel bir kanal kurdu.

Öncelikle, yeni kanal Formula-E ve Jaguar hayranlarını markanın elektrikli yarış ekibine yaklaştıracak ve onlara daha önce erişemedikleri bir bakış açısıyla yeşil teknolojili, tek koltuklu yarış serisine özel bir erişim sağlayacak. Jaguar bu kanalı, özellikle elektrikli araçlara odaklanan bazı otomotiv projelerini sergilemek için de kullanacak.

Formula-E'nin yedinci sezonunun FIA Dünya Şampiyonası parçası olarak belirlenmiş olması, Jaguar'ın kanalı açması ve Motorsport Network'ün ayda 56 milyon kişilik güçlü küresel motor sporları ve otomobilsever kitlesine ulaşması için mükemmel bir zaman. Sürdürülebilir enerji ve yeşil teknoloji şu anda hem otomotiv hem de motor sporları endüstrilerinde iki önemli konu. Bu nedenle yeni kanal Jaguar'ı bu iki sektördeki tartışmanın merkezine yerleştirecek.

Jaguar, özel online içerik oluşturmak için Motorsport Network’ün küresel dağıtım ve üretim platformu olan Motorsport Studios’dan da yararlanabilecek. Motorsport Studios ayrıca, Jaguar'ın da erişebileceği motor sporları tarihinden 26 milyondan fazla görüntü dahil olmak üzere Motorsport Network'ün kapsamlı multimedya içeriği arşivini barındırıyor.

Motorsport Network, Jaguar'ı rekabetin önüne yerleştirmek için üretciyi içerik oluşturma ve dağıtım yoluyla destekleyecek ve markayı elektrikli araç sektöründe bir endüstri lideri olarak sergileyecek.

Jaguar Racing Takım Direktörü James Barclay; “Bu, Jaguar Racing'in, içerik erişimini genişletmesi ve sürdürülebilir enerjiyle yeşil teknolojilere yönelik bir işletme olarak attığımız tüm adımları sergilenebilmesi için olumlu bir başlangıç. Ayrıca, Jaguar ve Formula E'nin mevcut ve gelecekteki takipçilerine, yarış ekibimizle ilgili ilginç bir yeni bakış açısı sağlayacak. İki büyük şirketimizin birlikte neler üretebileceğini görmek beni heyecanlandırıyor."

Motorsport Network Başkanı James Allen ise şunları söyledi: "Verilerimizdeki yönelimleri incelediğimizde motor sporları izleyicilerinin kişisel içeriği sevdiğini gördük. Ekiplerin ve sürücülerin hikayelerini duymak ve onlarla bir yolculuğa çıktıklarını hissetmek insanları cezbediyor. Jaguar’ın hedefi gittikçe elektrik enerjisine yöneldikçe, bu hikayeye dayalı içeriğin daha fazlasını izleyicilerin aradığı belgesel tarzında sunabilir ve gözlerini Jaguar Racing heyecan verici dünyaya gerçekten açabiliriz. "

Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"

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