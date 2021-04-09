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Formula E / Haberler

Jaguar, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Jaguar, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul eden son üretici oldu. 2022-2023 sezonu öncesi yürürlüğe girecek kuralları kabul eden Jaguar, basın açıklamasını yapmak içinse acele etmeyecek.

Jaguar, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti

Autosport.com’a gelen haberler Jaguar’ın Formula E ile Gen3 kurallarında anlaştığı ve 6 Nisan’da gerçekleştirilen Teknik Çalışma Grubu toplantısında yer aldığı yönünde. Bu toplantıda İngiliz ekip, Gen3 kuralları ile ilgili Gen3 sağlayıcısı Spark Racing Technology’den veri topladı.

Jaguar, anlaşma imzalansa da basın açıklaması yapmakta acele etmeyecek ayrıca 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sürecek Gen3 döneminin ardından takımın geleceği, motor sporlarını daha geniş kapsayan uzun süreli gelecek planının ardından tekrar değerlendirecek.

Jaguar Formula E takım direktörü James Barclay: ‘’Doğrulayabileceğim tek şey anlaşmayı imzaladığımız. Başvuru formunu imzaladık ve gelişim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gen3’de olmak istiyorsanız, kağıdı imzalayıp geliştirmelere başlamalısınız. Hâlâ bazı alanlardaki detaylar için bekliyoruz. Fakat temel olarak aracı anlamamız için elimizde yeterli bilgi var. Daha erken ama aracın temellerini atmaya başladık.’’

Jaguar; Mahindra, DS Automobiles, Nissan ve Porsche'nin ardından Gen3 kurallarını kabul eden 6. takım oldu. Dragon Penske Autosport da anlaşmaya çok yakın. Mercedes ise kuralların detaylandırılmasını beklediklerini ve henüz anlaşmayı imzalamayacaklarını söylemişti.

Takım patronu Ian James, son karar için birkaç hafta daha bekleyeceklerini belirtti ancak Alman markanın da Gen3 kurallarını kabul etmesi bekleniyor.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula E
Takımlar Jaguar Racing
Editör Matt Kew

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