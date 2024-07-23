Jaguar, Formula E sürücüler şampiyonluğunu kaybetti, Evans takımının kendisine karşı çalıştığını düşünüyor

Mitch Evans, Londra'daki Formula E sezon finalinde her iki Jaguar pilotunun da şampiyonada Pascal Wehrlein'a yenilmesinden sonra takımının kendisine karşı çalıştığına inanıyor.

Wehrlein, Formula E sezonunun son yarışına sürücüler şampiyonasında Evans'ın üç puan önünde ve Nick Cassidy'nin dört puan önünde başladı, ancak kazananın her şeyi aldığı bu finalde iki rakibinin arkasından yarışa başladı.

Cassidy pole pozisyonundan başladığı yarışı lider sürdürdü ve Evans başlangıçta ikinci sıraya yükseldi, ancak Jaguar takımı, Cassidy'nin ilk Atak Modu aktivasyonunu pozisyon kaybetmeden alabilmesi için Evans'tan takım arkadaşı için erkenden bir boşluk yaratmasını istedi.

Autosport'a strateji çağrıları hakkında konuşan Evans, " Dürüst olmak gerekirse, yarıştan önce son birkaç gündür konuşulanlara ve bana söylenenlere kıyasla biraz gafil avlanmış hissediyorum, gerçekten şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım."

"Yarışabileceğimiz söylendi ama açıkça bu durum böyle değildi ve bugün dünya şampiyonluğunu kaybetmeme neden olan şey bu oldu. Açıkçası bunu yapmak istemedim ama zorlandım, bu asla planın bir parçası değildi, bu yüzden kafamdan neler geçtiğini tahmin edebilirsiniz. Bunun hakkında konuşacağız." dedi.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Cassidy, ikinci Atak Modu aktivasyonundan sonra Evans ve Wehrlein'ın arkasına düştü ve Antonio Felix da Costa'nın ikinci Porsche'si ile çarpışarak lastiğini patlattı ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Bu durum Evans'ı, pistin başında doğrudan Wehrlein ile mücadeleye soktu, ancak ikinci Atak Modu'nu aldığında aktive olmadı ve sonuçta Wehrlein ve yarış galibi Oliver Rowland'ın arkasında bitirdi.

Evans, "Çizginin iyi olduğunu hissettim ama ilk sektörde Atak Modu aktifleşmedi."

"Ancak Rowland en önde olduğunda, ben ikinci bitirseydim ve Pascal üçüncü olsaydı, o averajla kazanacaktı veya en hızlı turu almak için mücadele edecekti. Kazanmam gerekiyordu, bu yüzden evet, bu yardımcı olmadı ama hasar yarışın başında meydana geldi ve Atak Modu'nu geç almak zorunda kaldım, bu tamamen kaçınılabilirdi."

Jaguar, takımlar şampiyonasında son yarışa 39 puan farkla girerek ilk Formula E şampiyonluğunu elde etti, ancak Evans İngiliz üreticinin duble yapamamasının “iyi görünmediğini” söyledi.

Mitch Evans, Jaguar Racing , 3rd position, on the podium Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Evans, "Takımın takımlar şampiyonluğunu kazanması nedeniyle mutlu olmak istiyorum, ama bu hafta sonu oyunun biraz dışında kaldığımızı hissediyorum ve bugün bana karşı yapılan bazı çağrılara biraz şaşırdım. Yapılması gereken pek çok tartışma var.” diye ekledi.

Bu, Evans'ın şampiyonluk şansıyla son tura girdiği üst üste dördüncü sezon oldu, ancak Yeni Zelandalı sürücü, yine sadece yedi puan farkla şampiyonluğu kaçırdı.

Evans, "Bu en gerçekçisiydi ve bir süreliğine benimdi."

"Kendi takımımın bir noktada bana karşı çalıştığını hissediyorum, bu yüzden hoş değil." dedi.