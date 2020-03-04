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Formula E / Son dakika

Jaguar bağlantılı şirket, FE'nin Cape Town yarışı için teklifte bulundu

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Jaguar bağlantılı şirket, FE'nin Cape Town yarışı için teklifte bulundu
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
4 Mar 2020 15:25

Jaguar'ın Güney Afrika yönetimi tarafından desteklenen bir ihale şirketi, Formula E'nin Cape Town yarışını düzenlemek için teklifte bulundu.

2019'da yapılan çalışmalar sonrasında üç tane pist çizimi, şehrin şampiyona yarışına uyumluluğuna göre belirlendi. 

e-Movement adındaki şirket, Cape Town yetkilileri, Jaguar Güney Afrika bölümü ve "diğer ilgili gruplar" arasında bağlantı kurma üzerine çalışacak. 

e-Movement'ın patronu Iain Banner şunları söyledi: "Başlangıç noktası olarak ön hazırlık için bir pist düzeni belirledik ve bunun şehirdeki bölgeye olan uyumunu ölçtük - aynı zamanda gelecekte, belirlenmiş pist bölgesinin etrafında olabilecek gelişmeleri de göz önüne aldık ve seçim sırasındaki tüm bu faktörler Cape Town'un uyumuna doğru orantılı bir şekilde alındı."

"İlk amacımız şehri en az şekilde rahatsız edecek, en az işçiliği ortaya koyacak olan pist düzenini bulmaktı, çünkü genel topluma ve trafiğe olacak etkinin az olması, uzun süreli bir geleceğin oluşmasında önemli bir rol oynuyor."

Yarışın onaylanacak olması ile beraber FE yarışları Afrika'ya ikinci defa gelecek. Bunların ilki olan Fas'taki Marakeş yarışı, son dört sezondur yapılıyor.

Geçtiğimiz Haziran'da, Cape Town belediye başkanı Dan Plato, şehrin global bir motor sporları organizasyonunu yapmak üzerine olan isteğinden bahsetmişti. 

Cape Town Belediyesi hesabından atılan tweetlerde, bir konsorsiyumun - şu anda bunun e-Movement olduğuna inanılıyor - şehirde bir FE yarışı düzenlemek istediği söylenmişti.

FE sözcülerinden biri şunu söyledi: "An itibariyle Formula E'yi Cape Town'a getirme planları yapıyoruz ve bunun için bir çalışma yaptık, pek çok potansiyel pist alanını gezdik."

"Şu anda yapılan tüm konuşmalar gayet olumlu ilerledi ve Cape Town'u sonraki sezonlar için aday şehirler arasında görmek mutluluk verici."

"Elektrikli araçların kullanılmasına dikkat çeken uluslararası bir platform olarak, yeni topluluklara ulaşmaya her zaman açığız."

Geçen sene, o zamanın Formula 1 reklam patronu Sean Bratches, Liberty Media için Afrika kıtasında bir yarış yapmanın öneminden bahsetmişti. 

Bu açıklamada, eski yarışlara ev sahipliği yapmış Kyalami pisti konusunda "Güney Afrika hükumeti ile olumlu görüşmelerde bulunduğunu" söylemişti. 2016'da da bu pist, F1 dinamiklerine uyması için birkaç değişime uğramıştı. 

Bratches aynı zamanda Fas'ın, Güney Afrika'ya göre "daha az ölçüde" olmakla beraber, düşünülmesi gereken bir yer olduğunu ve F1'in, ülke yöneticileri ile bir araya gelip Marakeş'te yapılacak bir yarış hakkında görüşmelerde bulunduğunu da belirtmişti. 

Cape Town şehri ise FIA'nın düzenlediği şampiyonalara aşina. Güney Afrika'nın başkenti olan şehir, Killarney pistinde 2017'den beri Dünya Rallikros Şampiyonası'nın son yarışına ev sahipliği yapmakta. 

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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