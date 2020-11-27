Jaguar, 2020/21 Formula E aracını tanıttı

Marakeş E-Prix sonrası üreticiler şampiyonasında üçüncü sırada yer alan takım, Formula E'deki en iyi sezonunu tamamlamaya doğru ilerliyordu.

Ancak COVID-19 sonrası Berlin'de devam eden yarışlarda Jaguar, bir anda performans düşüşü yaşadı ve son şampiyonada ancak 7. olabildi.

Takım, kendisinin geliştirdiği güç ünitesine ve yeni süspansiyonlara sahip I-Type 5 aracını bugün tanıttı. Gelecek iki sene araç bu şekilde kullanılacak.

Motorsport.com'a konuşan Jaguar Racing takım patronu James Barclay, "Araçta 1000'in üzerinde yeni parça var. Araç içerisinde gerçekten güzel bazı yeni teknolojiler var. Yatırımcılarla birlikte 24 ayar altın kullandığımızı söyleyebilirim."

"Verimliliği arttırırken ağırlığı azaltacak ve ağırlık merkezini düşürecek alanlar üzerinde çalıştık."

"Sadece küçük kazançlar sağlayacağımız alanlara bakmakla kalmadık, aynı zamanda mümkün olan yerlerde daha büyük adımlara bakmaya çalıştık." dedi.

Küresel sağlık krizi nedeniyle takımların geliştirme çalışmaları da olumsuz etkilendi. Buna rağmen Barclay, yeni sezona yeni bir paketle başlamayı planladıklarını söyledi.

Barclay, "Şampiyona her sezon gittikçe daha rekabetçi oluyor. Geçen sene başında rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu hissetsek de kimse yerinde saymıyor."

"Biz yeni aracı tanıtmayı planlıyorduk. Bu yüzden bu doğrultuda çalıştık." dedi.

Mitch Evans ve takımın yeni pilotu Sam Bird, yeni araçla Abingdon Havaalanı'nda bol bol test yaptılar.

Envision Racing'den Jaguar'a geçiş yapan Bird, "Daha büyük bir takıma geldiğimi hissediyorum. Yanlış anlaşılmasın, eski takımıma saygısızlık yapmak istemem, onlar da çok güçlüydü."

"Ancak Jaguar'a ilk adım attığım günden itibaren gördüğüm kaynaklar, şu ana kadar gördüklerimden daha büyüktü. Bunların çoğunu değerlendiriyoruz."

"Harika sonuçlar almamızı sağlayabilecek şeyler var." dedi.