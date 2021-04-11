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Formula E / Roma E-Prix / Haberler

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Andre Lotterer, Stoffel Vandoorne’la ilk turdaki liderlik çekişmesinde yaptığı kazayı savundu ve Mercedes sürücüsünü ayağını erkenden gazdan çekmekle suçladı.

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Yarış direktörü Scot Elkins, pist ıslak olduğu için yarışı güvenlik aracıyla başlattı ancak yeşil bayrak sallandığında, Lotterer pole pozisyonuna sahip Vandoorne’u,  yedinci virajda geçmeye çalıştı.

Porsche sürücüsü, 90 derecelik viraja içeriden girdi ve Vandoorne’la temas etti.

Bu yüzden de Mercedes sürücüsü kaçış yoluna girdi ve 13. olarak gride geri katıldı ancak bariyerlere çarpan Lotterer yedinciliğe düştü.

Kırık ön kanada rağmen, Lotterer ilk 10’da devam ediyordu ve güvenlik aracı ardında biten yarışta, aldığı beş saniye zaman cezası nedeniyle damalı bayrağı 16. sırada gördü.

Hakemlerin kararına rağmen, Lotterer Vandoorne’u suçladı ve Autosport’a konuyu şöyle açıkladı: ‘’Ona çok yakındım ve yedinci virajda ayağını gazdan çok erken çekti, sonra ben ilerledim. O da bunu gördü.’’

‘’Çok agresif bir savunma yaptı ve bana hiç boşluk bırakmadı. Birinin böyle girdiğini görürseniz, eğer dönüyorsanız, kaza yaparsınız.’’

‘’Belki erken bir hareket yaptım, ancak yarışıyoruz. Ne yazık ki, bu yarışıma ve ön kanadıma zarar verdi.’’

Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche

Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

‘’Yine de yarışın içindeydim. Ancak kanadım lastiğin altına girdi ve bu an yarışta kalabilmek için birkaç pozisyondan feragat etmek zorundaydım.’’

Vandoorne da Autosport’a verdiği demeçte şöyle dedi: ‘’Özellikle yedinci viraj en kaygan virajlardan biriydi.’’

‘’20-30 metre arkamdaydı ve geç davrandı. İlk turda risk almak gereksiz şekilde riskliydi.’’

‘’Koşulları çözümlememiz ve yarışa devam etmemiz gerekiyordu.’’

‘’Bu onun yarışına da, benim de yarışıma da zarar verdi.’’

Vandoorne leads Lotterer on lap one

Vandoorne leads Lotterer on lap one

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland’a ise, enerji limitini geçmekten dolayı, pitten geçme cezası verildi.

İkilinin ardından gelen Rowland, kazadan sonra, pit yoluna girene kadar liderlikte kaldı.

Autosport’a konuşan Rowland, ‘’Söyleyecek tek şeyim, belki de ilk turun böyle bir şeyi denemek için çok erkendi.’’

‘’Özellikle bu koşullarda. Pist çok ıslaktı.’’

‘’Andre’nin öne geçip, hemen arayı açmak istemesini anlıyorum ancak bence biraz geç davrandı.’’

‘’Ben ise sadece yarışta kalmaya çalışıyordum, o öne geçmek istiyordu. Ben sadece pistte kalmaya çalışıyordum.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Roma E-Prix
Pilotlar Andre Lotterer , Stoffel Vandoorne
Editör Matt Kew

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