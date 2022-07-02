İlk sürüşlerin ardından, Gen3 Formula E araçları ile ilgili izlenimler nasıl?

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Gen3 araçlarını ilk olarak Porsche test etti ve Pascal Wehrlein, Alman markanın test pisti olan Weissach'da yeni Porsche FE aracını ilk kez sürdü. Oliver Rowland ise Gen3 Mahindra aracını Abingdon Havalimanı'nda ilk kez denedi.

Gen3 Porsche aracıyla ilk sürüşü hakkında açıklamalarda bulunan Wehrlein, Gen3 paketinin genel hissiyatının farklı olduğunu söylüyor.

Gen3 araçlarında arka aksta fren yer almıyor. Bu işlem, arka motordaki rejenerasyon kapasitesi tarafından hallediliyor ve arka motor, kendi başına 350 kW güç üretebiliyor.

Gen3 aracıyla yaptığı ilk sürüşün ardından konuşan Wehrlein, şunları söyledi: "Enteresandı. Yeni araçta biraz sürüş yapabilmek güzeldi. Bazı yönleriyle oldukça farklıydı, bazı yönleriyle ise eski araçlara benziyordu."

"Biraz sürüş yapabilmek, aracın ve lastiklerin nasıl davrandığına dair ilk izlenimleri almak, sistemleri kontrol etmek vb. güzeldi. Araç hakkındaki ilk fikirlerimi aldım."

"Ana hedefimizi sürülebilirlik alanında olabileceğimizin en iyisi olmak. Frenleme kesinlikle farklı hissettiriyor. Performans sürüşleri anlamında hâlâ yapılacak çok iş var."

"Bu ilk testimizdi ve gelecek yıl Meksika'ya kadar birçok testimiz olacak."

Porsche Gen 3 aracı Fotoğraf: Porsche Motorsport

Rowland, Mahindra'nın Goodwood Hız Festivali'nde Nick Heidfeld'in ilk sürüşü yapmasından önce bir takım sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Heidfeld'in Goodwood Festivali'nde sürdüğü Mahindra Gen3 aracında rejenerasyon yoktu. Rowland da Goodwood'daki aracın sadece ön frenlere sahip olduğunu doğruladı.

Rowland, "Planlarımıza kıyasla biraz gerideydik. Shakedown gününü kaçırdık, sonrasında ikinci gün için dayanıklılık sorunlarını çözdük ama tüm güçte sürüş yapamadık."

"Bence düz frenlemelerde, fren performansı çok iyi olacak. Araçlarda fazlasıyla durdurma gücü yer alıyor ve ön ile arka aksta rejenerasyon var."

"Ön taraftaki güç ünitesi de virajlara girerken bazı şeyleri değiştirmemize neden olacak. Ön lastiklerin kilitlenmesiyle alakalı sorunlar yaşadık."

"Bence Heidfeld'in Goodwood'daki sürüşleri giderek daha da hızlandı ama lastikler oldukça sertler. Heidfeld'in yaptığı gibi 50 saniyelik sprintler attığınızda, lastiklerin sertliğinden dolayı iş zorlaşıyor."

"Lastikleri değiştirerek daha yumuşak lastikler getirecekler mi göreceğiz." dedi.

Wehrlein ise yeni lastiklerin Gen3 araçlarının artan gücüyle baş edebilmesi için daha sert olması gerektiğini düşünüyor. Alman pilot, lastiklerin karakteristiklerinin gelecek yıl yarışılacak pistlere göre değişebileceğini de ekledi.

Alman pilot "Lastik karakteristikleri piste göre de değişir ama lastiklerin daha sert olmaları lazım. Şu anki lastiklerden daha sert olmalılar çünkü daha çok güce sahip olacağız."

"Sanırım yarış başına bir ya da iki set lastiğe sahip olmaya devam edeceğiz, aynı stratejiyi sürdürecekler gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

NIO333'ün Gen3 aracıyla ilk sürüşü yapan Oliver Turvey ise yeni araçların "ileriye doğru iyi bir adım olduğunu" söyledi ve özellikle de yeni araçların hızlanma özelliğinden etkilendiğini vurguladı.

NIO333'ün ilk sürüşü hakkında konuşan Turvey, "NIO333'ün Gen3 aracını süren ilk insan olma fırsatını yakalamak güzeldi. Oldukça başarılı bir test geçirdik."

"Takımımız, Gen3 aracı üzerinde oldukça sıkı bir şekilde çalışıyor ve tüm takım büyük efor harcıyor. Yeni araçta güç anlamında kesinlikle gelişme var ve hızlanma kısmı gerçekten çok iyi hissettiriyor." dedi.