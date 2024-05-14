İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans

DS Penske pilotu, Almanya'nın Tempelhof Havalimanı pistinde gerçekleştirilen ve hafta sonu boyunca Berlin E-Prix çift yarışına ev sahipliği yapan iki-üç saatlik seans sırasında, son saat içinde 1'01.937s'lik bir süre kaydederek 1'02s'lik sürenin altında kalan tek pilot oldu.

AF Corse Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü, gün boyunca 82 tur tamamladı ve üç saatlik açılış seansında 1'2.150s'lik süresiyle en iyi turu elde etti.

Shwartzman'ın öğleden sonra kaydettiği en iyi tur süresi, Berlin E-Prix yarışlarının diğer günlerinde elde edilen en hızlı turundan onda ikiden daha az yavaş kaldı. Mahindra'dan Edoardo Mortara, Cumartesi günü 1'01.741s'lik tur süresi ile pole pozisyonunu elde etmişti.

Mahindra adına yarışan ikili Kush Maini ve Frederick Vesti, Pazartesi günü yapılan yarışta ilk kez Formula E arabası kullanmalarına rağmen iyi iş çıkardılar.

Geçen yılın F2 ikincisi ve Mercedes F1 Junior pilotu olan Vesti, açılış seansını üçüncü sırada tamamlamasının ardından günün ilerleyen saatlerinde yedinci sıraya yerleşti. Sabah seansında kaydettiği 1'02.227s'lik tur süresi, öğleden sonra elde edebildiği en iyi tur süresinden daha hızlıydı.

F2'de podyuma çıkan ve Alpine F1 genç sürücü programının bir üyesi olan Maini ise, altıncı sırayı almasının ardından yaptığı 1'02.208s'lik tur süresi ile beşinci sıraya yerleşti.

Dries Vanthoor, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Günün en hızlı ikinci sürücüsü ise Formula E'deki ilk yarışına Andretti ile çıkan ve 1'02.110s'lik tur süresi yapan Jak Crawford oldu. Jak Crawford, Scharwatzman'ın yaptığı sürenin yalnızca 0.173 saniye gerisinde kaldı.

Sheldon Van der Linde ise üçüncü sıraya yerleşti. Van der Linde'nin kardeşi Kelvin geçtiğimiz hafta sonu WEC için mücadele eden Nico Muller yerine ABT için yarıştı.

Ayrıca Formula E'ye geri dönen 2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich de bir kez daha Maserati MSG adına yarıştı ve 1'02.221s'lik tur süresiyle sabah seansında ikinci oldu.

Ancak Brezilyalı pilotun aracı öğleden sonraki seansta dördüncü virajın çıkışında durunca günün ikinci kırmızı bayrağına neden oldu.

Pite döndükten sonra sorunun giderilmesiyle birlikte tekrar piste çıkabilen Drugovich, damalı bayraktan önce 49 tur atabildi ve 10 dakikada yaptığı 1'02.171'lik tur süresiyle dördüncü sıraya yerleşti.

İlk kırmızı bayrak ise seansın ikinci saatinde Dries Vanthoor'un 3.virajda başka bir araçtan kaçarken yapmış olduğu sonucu geldi.

Hafta sonu Joel Eriksson tarafından kullanılan araçta meydana gelen hasar, Vanthoor'un günün geri kalanında başka bir yarışı tamamlayamayacağı anlamına geliyordu.

Envision takımının diğer pilotu Alice Powell'ın en iyi tur süresi 1'03.454s iken günü 21.sırada tamamladı. Britanyalı sürücü 56 turla öğleden sonra en fazla tur atan isimdi.

Son F1 Academy şampiyonu Marta Grace günü 18.sırada tamamladı ve daha önce hiç Formula E aracı kullanmamış olan Schartzman'ın yapmış olduğu en iyi tur süresinin 1.225 saniye gerisinde kaldı.

Morning session results:

Cla Nº Driver Car / Engine Time Gap Laps 1 25 R.Shwartzman DS 1'02.150 45 2 7 Felipe Drugovich Maserati 1'02.221 0.071 52 3 48 Frederik Vesti Mahindra 1'02.227 0.077 52 4 37 S.van der Linde Jaguar 1'02.320 0.170 52 5 23 Gabriele Minì Nissan 1'02.437 0.287 64 6 21 Kush Maini Mahindra 1'02.472 0.322 52 7 1 Zane Maloney Porsche 1'02.512 0.362 61 8 94 Dennis Hauger Porsche 1'02.518 0.368 41 9 22 Caio Collet Nissan 1'02.534 0.384 63 10 11 Tim Tramnitz Mahindra 1'02.572 0.422 57 11 2 Jonny Edgar DS 1'02.614 0.464 51 12 13 Thomas Preining Porsche 1'02.622 0.472 45 13 9 Enzo Fittipaldi Jaguar 1'02.685 0.535 45 14 5 Grégoire Saucy Nissan 1'02.761 0.611 57 15 8 Ugo Ugochukwu Nissan 1'02.871 0.721 48 16 17 Jak Crawford Porsche 1'02.949 0.799 48 17 51 Ricardo Feller Mahindra 1'03.092 0.942 51 18 33 Mikel Azcona ERT 1'03.103 0.953 46 19 18 Nico Pino Maserati 1'03.242 1.092 47 20 4 Dries Vanthoor Jaguar 1'03.258 1.108 35 21 3 Marta Garcia ERT 1'03.362 1.212 39 22 16 Alice Powell Jaguar 1'03.869 1.719 38

Afternoon session results: