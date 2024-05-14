İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans
Ferrari Formula 1 yedek pilotu Robert Shwartzman, Formula E Berlin çaylak testinde tam gün süren sürüşlerin ardından en hızlı zamanı elde etti.
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
DS Penske pilotu, Almanya'nın Tempelhof Havalimanı pistinde gerçekleştirilen ve hafta sonu boyunca Berlin E-Prix çift yarışına ev sahipliği yapan iki-üç saatlik seans sırasında, son saat içinde 1'01.937s'lik bir süre kaydederek 1'02s'lik sürenin altında kalan tek pilot oldu.
AF Corse Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü, gün boyunca 82 tur tamamladı ve üç saatlik açılış seansında 1'2.150s'lik süresiyle en iyi turu elde etti.
Shwartzman'ın öğleden sonra kaydettiği en iyi tur süresi, Berlin E-Prix yarışlarının diğer günlerinde elde edilen en hızlı turundan onda ikiden daha az yavaş kaldı. Mahindra'dan Edoardo Mortara, Cumartesi günü 1'01.741s'lik tur süresi ile pole pozisyonunu elde etmişti.
Mahindra adına yarışan ikili Kush Maini ve Frederick Vesti, Pazartesi günü yapılan yarışta ilk kez Formula E arabası kullanmalarına rağmen iyi iş çıkardılar.
Geçen yılın F2 ikincisi ve Mercedes F1 Junior pilotu olan Vesti, açılış seansını üçüncü sırada tamamlamasının ardından günün ilerleyen saatlerinde yedinci sıraya yerleşti. Sabah seansında kaydettiği 1'02.227s'lik tur süresi, öğleden sonra elde edebildiği en iyi tur süresinden daha hızlıydı.
F2'de podyuma çıkan ve Alpine F1 genç sürücü programının bir üyesi olan Maini ise, altıncı sırayı almasının ardından yaptığı 1'02.208s'lik tur süresi ile beşinci sıraya yerleşti.
Dries Vanthoor, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6
Photo by: Dom Romney / Motorsport Images
Günün en hızlı ikinci sürücüsü ise Formula E'deki ilk yarışına Andretti ile çıkan ve 1'02.110s'lik tur süresi yapan Jak Crawford oldu. Jak Crawford, Scharwatzman'ın yaptığı sürenin yalnızca 0.173 saniye gerisinde kaldı.
Sheldon Van der Linde ise üçüncü sıraya yerleşti. Van der Linde'nin kardeşi Kelvin geçtiğimiz hafta sonu WEC için mücadele eden Nico Muller yerine ABT için yarıştı.
Ayrıca Formula E'ye geri dönen 2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich de bir kez daha Maserati MSG adına yarıştı ve 1'02.221s'lik tur süresiyle sabah seansında ikinci oldu.
Ancak Brezilyalı pilotun aracı öğleden sonraki seansta dördüncü virajın çıkışında durunca günün ikinci kırmızı bayrağına neden oldu.
Pite döndükten sonra sorunun giderilmesiyle birlikte tekrar piste çıkabilen Drugovich, damalı bayraktan önce 49 tur atabildi ve 10 dakikada yaptığı 1'02.171'lik tur süresiyle dördüncü sıraya yerleşti.
İlk kırmızı bayrak ise seansın ikinci saatinde Dries Vanthoor'un 3.virajda başka bir araçtan kaçarken yapmış olduğu sonucu geldi.
Hafta sonu Joel Eriksson tarafından kullanılan araçta meydana gelen hasar, Vanthoor'un günün geri kalanında başka bir yarışı tamamlayamayacağı anlamına geliyordu.
Envision takımının diğer pilotu Alice Powell'ın en iyi tur süresi 1'03.454s iken günü 21.sırada tamamladı. Britanyalı sürücü 56 turla öğleden sonra en fazla tur atan isimdi.
Son F1 Academy şampiyonu Marta Grace günü 18.sırada tamamladı ve daha önce hiç Formula E aracı kullanmamış olan Schartzman'ın yapmış olduğu en iyi tur süresinin 1.225 saniye gerisinde kaldı.
Morning session results:
|Cla
|Nº
|Driver
|Car / Engine
|Time
|Gap
|Laps
|1
|25
|R.Shwartzman
|DS
|1'02.150
|45
|2
|7
|Felipe Drugovich
|Maserati
|1'02.221
|0.071
|52
|3
|48
|Frederik Vesti
|Mahindra
|1'02.227
|0.077
|52
|4
|37
|S.van der Linde
|Jaguar
|1'02.320
|0.170
|52
|5
|23
|Gabriele Minì
|Nissan
|1'02.437
|0.287
|64
|6
|21
|Kush Maini
|Mahindra
|1'02.472
|0.322
|52
|7
|1
|Zane Maloney
|Porsche
|1'02.512
|0.362
|61
|8
|94
|Dennis Hauger
|Porsche
|1'02.518
|0.368
|41
|9
|22
|Caio Collet
|Nissan
|1'02.534
|0.384
|63
|10
|11
|Tim Tramnitz
|Mahindra
|1'02.572
|0.422
|57
|11
|2
|Jonny Edgar
|DS
|1'02.614
|0.464
|51
|12
|13
|Thomas Preining
|Porsche
|1'02.622
|0.472
|45
|13
|9
|Enzo Fittipaldi
|Jaguar
|1'02.685
|0.535
|45
|14
|5
|Grégoire Saucy
|Nissan
|1'02.761
|0.611
|57
|15
|8
|Ugo Ugochukwu
|Nissan
|1'02.871
|0.721
|48
|16
|17
|Jak Crawford
|Porsche
|1'02.949
|0.799
|48
|17
|51
|Ricardo Feller
|Mahindra
|1'03.092
|0.942
|51
|18
|33
|Mikel Azcona
|ERT
|1'03.103
|0.953
|46
|19
|18
|Nico Pino
|Maserati
|1'03.242
|1.092
|47
|20
|4
|Dries Vanthoor
|Jaguar
|1'03.258
|1.108
|35
|21
|3
|Marta Garcia
|ERT
|1'03.362
|1.212
|39
|22
|16
|Alice Powell
|Jaguar
|1'03.869
|1.719
|38
Afternoon session results:
|Cla
|Nº
|Driver
|Car / Engine
|Time
|Gap
|Laps
|1
|25
|R.Shwartzman
|DS
|1'01.937
|49
|2
|17
|Jak Crawford
|Porsche
|1'02.110
|0.173
|52
|3
|37
|S.van der Linde
|Jaguar
|1'02.167
|0.230
|45
|4
|7
|Felipe Drugovich
|Maserati
|1'02.171
|0.234
|49
|5
|21
|Kush Maini
|Mahindra
|1'02.208
|0.271
|44
|6
|9
|Enzo Fittipaldi
|Jaguar
|1'02.211
|0.274
|50
|7
|48
|Frederik Vesti
|Mahindra
|1'02.242
|0.305
|47
|8
|1
|Zane Maloney
|Porsche
|1'02.279
|0.342
|39
|9
|23
|Gabriele Minì
|Nissan
|1'02.360
|0.423
|36
|10
|22
|Caio Collet
|Nissan
|1'02.376
|0.439
|37
|11
|13
|Thomas Preining
|Porsche
|1'02.430
|0.493
|39
|12
|94
|Dennis Hauger
|Porsche
|1'02.456
|0.519
|51
|13
|51
|Ricardo Feller
|Mahindra
|1'02.612
|0.675
|47
|14
|2
|Jonny Edgar
|DS
|1'02.619
|0.682
|43
|15
|5
|Grégoire Saucy
|Nissan
|1'02.660
|0.723
|40
|16
|11
|Tim Tramnitz
|Mahindra
|1'02.846
|0.909
|41
|17
|33
|Mikel Azcona
|ERT
|1'02.900
|0.963
|52
|18
|3
|Marta Garcia
|ERT
|1'03.162
|1.225
|49
|19
|18
|Nico Pino
|Maserati
|1'03.220
|1.283
|49
|20
|8
|Ugo Ugochukwu
|Nissan
|1'03.239
|1.302
|49
|21
|16
|Alice Powell
|Jaguar
|1'03.454
|1.517
|56
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