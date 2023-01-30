Hughes, son turlarda fazla enerji tüketmek zorunda kalmış

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Verimlilik konusunda öndeki rakipleriyle boy ölçüşemeyen Hughes, startta liderliği Evans'a kaptırdıktan sonra orta sıralara kadar geriledi.

Güçlü bir atak modu stratejisi sayesinde Evans'tan yerini alan Hughes, son turlarda enerjisinin epey azalmasından ötürü Jaguar sürücüsüne karşı çok sıkı bir savunma yapmak zorunda kaldı.

Son turun son virajında enerjisi tamamen tükenen Hughes'un aracı durdu, bu esnada istediği refleksi veremeyen Evans rakibini damalı bayrağa iterek yarışı geride tamamlamayı garantiledi.

Autosport'a konuşan Hughes, "Enerjimiz azalmıştı, dolayısıyla son iki ya da üç turda temelde bir seçeneğimiz vardı: ya sıra kaybetmek ya da 18. ve 21. virajlarda savunmaya yetecek kadar fazla enerji tüketmek."

"Bunu yapmak her tur daha da zorlaşıyor, bu yüzden son tur oldukça zordu. Neredeyse 18. viraja kadar savunma yapmayı başardım, 21. virajda ise araç tamamen gitmişti."

"Yine de Mitch'i geride tutmak için onu geçmek zorundaydım. Motorum bu esnada tekledi, bu yüzden çıkışta hiç gücüm yoktu.

"Mitch'in bana temasını hissettiğim için oldukça mutluyum, aksi takdirde bir veya iki sıra kaybedebilirdim."

"Sınırları zorladım, belki de hiç gücüm olmamasına rağmen zorlayarak biraz ileri gittim." dedi.

Yarışı yedinci sırada tamamladığı için üzüntüsünü gizleyemeyen Evans, en azından beşinci olması gerektiğini düşünüyor."

Evans, "Jake'a ikinci bir atak yaptım ancak geçişi tamamlayamadım, enerji tasarrufu anlamında gerçekten zorlanıyordu."

"Sonlara doğru seviye iyice yükseldi, ancak son virajda tam önüme doğru ilerledi, bu nedenle onun çizgiyi geçmesini sağlamak zorunda kaldım, bu nedenle bir sıra daha kaybettim."

"Beşinci bitirmeliydim; yedinci bitirdim. Şu anda benim için işler yolunda gitmiyor." dedi.