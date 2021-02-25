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Formula E / Son dakika

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor

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Formula 3’te birçok yarış kazanan Jake Hughes, Venturi Formula E takımına 2021 sezonun başlangıcından önce, yedek pilot olarak katılıyor.

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Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor

NIO 333 takımı ile iki Formula E testi yapan Hughes, üçüncü testini geçen yıl Mercedes’le birlikte Marakeş’de tamamladıktan sonra, Formula E tecrübesi kazanmış bir isim haline geldi.

İngiliz sürücü 2016’dan beri F3 serisinde yarışıyor ve bu zaman diliminde DAMS, ART ve HWA ile birlikte altı galibiyet kazandı.

26 yalındaki sürücü, Giuliano Alesi’nin geçen sezon ortasında MP Motorsport’a geçmesiyle, Fransız sürücünün HWA'daki yerini almış ve ilk defa Formula 2’de yarışmıştı.

Hughes, Mercedes’in müşteri takımı Venturi’yle olan yeni rolüyle beraber, takımla bütün sezon boyunca çalışacak ve gerektiği durumlarda Norman Nato veya Edoardo Mortara’nın yerine geçecek.

‘’Takımın yedek sürücüsü olarak ROKiT Venturi Racing’e katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım.’’

‘’Susie Wolff’a bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum.’’

‘’Daha önce Formula E aracı sürdüm, en yakını da Mercedes’leydi, bu yüzden işimi yapmaya hazır hissediyorum.’’

‘’Edo’yu ve Norman’ı bu sezon desteklemeyi dört gözle bekliyorum ve takıma aracı hızlandırmada yardım etmek için çok heyecanlıyım, tabii ki bu süreçte öğreneceğim. Formula E inanılmaz heyecanlandırıcı bir şampiyona ve yarış pistine dönecek olmak harika hissettiriyor.’’

Venturi, Aralık ayında Formula E’nin ortak kurucusu Alejandro Agag’ın liderliğindeki yatırımcı bir gruba satıldığını açıklamıştı, ancak Susie Wolff takım patronluğu pozisyonunda kalmaya devam etti.

Wolff, ‘’Yedek sürücü rolü Formula E için çok önemli, özellikle küresel pandeminin yarattığı bu zor zamanlarda.’’

‘’Jake, tek koltuklulardaki yeteneğini ve doğal kabiliyetini kanıtlamak için çok şey yaptı ve onu ROKiT Venturi Racing’te görmekten çok memnunuz.’’ dedi.

Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Jake Hughes
Takımlar Venturi
Editör Rachit Thukral

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