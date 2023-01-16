Hughes, bir iletişim hatası nedeniyle podyumu kaçırmış

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Yarışa üçüncü başlayan Hughes, her ne kadar startta Pascal Wehrlein'ın gerisine düşse de podyumun son basamağı için mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Lucas di Grassi ile mücadele halindeydi. Bu mücadelede bir isim daha yer alıyordu: Hughes'ın hemen arkasındaki Andre Lotterer.

Bir yandan Lotterer'i savunan, diğer yandan da Di Grassi'ye atak deneyen Hughes, ek turlarda takım arkadaşı Rene Rast'ın yarış dışı kalması nedeniyle çıksan sarı bayrağa takıldı.

Yarış kontrol bir süre sonra sarı bayrak uygulamasını sonlandırdı, ancak Hughes'ın bundan haberi yoktu ve halen hız kesmekteydi! Britanyalı sürücünün durumdan haberdar edilmemesi, Lotterer'in atak yapmasına ve dördüncülüğe yükselmesine sebep oldu.

Autosport'a konuşan Hughes, "FIA'nın takıma gönderdiği ve daha sonra bana iletilen duyurularında bir karışıklık oldu ve 9. viraja girerken sarı bayrağın kalktığından haberim olmadı."

"6. virajdan çıkarken halen ışıklar yanıyordu, ben de ayağımı gazdan çektim, ancak ne yazık ki Andre'nin haberi vardı, dolayısıyla son turda geçildim."

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3, Jake Hughes, McLaren, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Di Grassi'yi geçmekte zorlandığını itiraf eden Hughes, Mahindra sürücüsünün yeni takımındaki henüz ilk yarışında podyuma çıkmak için mükemmel bir savunma performansı sergilediğini düşünüyor.

Buna rağmen yanlış bir ayar seçimi nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirten Britanyalı, "Bence genel olarak 4. sıra nerede olmamız gerektiğini gösteriyor, bazı pistlerde 3. bile olabiliriz.

"Araç verimlilik açısından gayet iyiydi, Porsche biraz daha iyi olsa dahi Di Grassi'ye kıyasla kesinlikle avantajlıydık."

"Ancak araç yeterince dengeli değildi, arka taraftaki yol tutuşuyla mücadele ediyorduk."

"Bu, enerji avantajım olmasına rağmen Di Grassi'ye hamle yapamamam ve hamle yapmaya çalışırken de aşırı enerji tükettiğim anlamına geliyordu." dedi.