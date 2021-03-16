Hollanda Bakanları, Eindhoven’in Formula E teklifini destekliyor

Motorsport.com, geçen sene Formula E’nin Eindhoven'daki olası bir Formula E yarışı hakkında araştırma yaptığını ve bu araştırmanın olumlu sonuçlandığını öğrenmişti.

Sonrasında Mulier Institue tarafından yayınlanan raporda, ilk kez gerçekleştirilmesi beklenen Hollanda E-Prix’sinin, yerel işletmelerden geniş bir destek aldığı açıklanmıştı.

Şimdi ise, farklı departmanlardan beş devlet bakanı, Formula E CEO’su Reigle’a, yarış adaylığını onaylayan resmî bir mektup gönderdi.

Mektupta şöyle yazıyordu: “Organizasyon komitesinin hevesiyle ve bağlılığıyla, misafirperver, güvenli ve açık bir alanda, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için başarılı bir etkinlik yaratacağına ikna olduk.”

”Yasal işlemler çerçevesinde, Hollanda hükümetimin, Formula E Operations Limited’i, yerel organizasyon komitesini ve katılımcıları desteklemek için elinden geleni yapacağını doğruluyoruz."

”Hollanda hükümeti adına, Eindhoven E-Prix’sini Hollanda’da gerçekleştirmeyi bir onur olarak gördüğümüzün altını çiziyoruz.”

Bu mektup, Spor ve Sağlık desteği bakanı Tamara van Ark, Altyapı ve su yönetimi bakanı Cora van Nieuwenheuzen, Dış ticaret ve Dayanışma gelişimi bakanı Sigrid Kaag, Ekonomi ve İklim politikaları bakanı Bas van’t Wout ve Eyalet sekreteri Mona Keijzer tarafından imzalandı.

Daha önce dört farklı bakanlık bir spor etkinliğini aynı anda desteklememişti.

Hâlâ, Brainport teknoloji bölgesinin etkinliğe ev sahipliği yapması konusunda nabız yoklandığına inanılıyor.

Nyck de Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula Eindhoven Vakfı yönetim kurulu başkanı Peter-Paul Laumans, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kuruluşumuz adına, Hollanda hükümetinin desteğinden ötürü oldukça gururlandığımızı söyleyebilirim.”

“Daha önce Hollanda’da yapılmamış eşsiz bir şey üzerine çalışıyoruz.”

“Bu sırada, birçok şirket ve kurum girişimimizi destekledi. Pek çok destek var, aynı zamanda The Hague’dan da destek geldi. Bu harika.”

“Bu, etkinliğin bütün Hollanda için önemini gösteriyor.

Şu anda, Formula E’de rekabet eden iki Hollandalı sürücü var. Bir tanesi Envision Racing sürücüsü Robin Frijns ve diğeri de Mercedes sürücüsü Nyck de Vries.

Parlemento’nun Hollandalı üyesi Rudmer Herrema da şunlar ekledi: “Hollanda hükümeti, yeni etkinliğin politikasında büyük bir uluslararası spor etkinliği sunmanın yanında, sosyal katkı da sağlıyor.”

“Benim için bu Formula E yarışı, başarılı, sosyal etki ve değişiklik içeren bir etkinliğe mükemmel uyuyor."

“Bu yüzden evet, ben bu fikrin büyük bir destekçisiyim ve bunu harika bir başarı yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.”